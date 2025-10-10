News

Cum a devenit Călin Georgescu sursă de profit pentru români. De la căni și tricouri până la tatuaje: „Am avut mii de comenzi”

Călin Georgescu a devenit sursă de profit pentru câțiva români, care vând căni, fulare, tricouri sau fac chiar tatuaje cu chipul fostului candidat la prezidențiale.
Dan Suta
10.10.2025 | 11:17
SPECIAL FANATIK
Călin Georgescu, sursă de profit pentru comercianții români. Foto-montaj: FANATIK

Călin Georgescu a stârnit multă pasiune de când a apărut în spațiul public și s-a proclamat ca o soluție politică pentru România. Dincolo de discursurile și teoriile sale controversate ori de suspiciunea că în spatele său ar fi niște oameni interesați din Rusia de destabilizarea României, cert e că românii de rând au știut să profite de valul creat, iar acum fac profit pe seama numelui său.

Călin Georgescu, președinte pe tarabă. Cum fac comercianții profit cu imaginea lui

Călin Georgescu a provocat un fanatism incredibil în rândul susținătorilor săi, în urma controversatelor discursuri pe care le-a susținut de la afirmarea sa și de când s-a clasat pe primul loc la primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024, urmând ca a doua confruntare, între el și Elena Lasconi să fie anulată de CCR.

Imaginea sa a fost transformată într-un brand neoficial, care a generat o piață paralelă de produse personalizate cu chipul său, de la obiecte vestimentare până la tatuaje. De curând, Marius, un tatuator din Pitești, a postat pe pagina sa de Facebook o poză cu un desen făcut pe mâna unei clientei, pe care a prezentat-o ca „adevărată patriotă”, înscriindu-se, astfel, în promovarea imaginii lui Georgescu. Contactat de FANATIK pentru a afla cât costă un tatuaj cu fața lui Georgescu, Marius ne-a spus că e gratuit și e unul exclusivist: îl face doar pentru fanii adevărați, pentru cei pe care îi știe personal.

Tatuaje cu chipul lui CG, la Pitești

„Tatuajul l-am făcut de plăcere, nu a costat nimic. Sunt patriot și îmi iubesc președintele ales. Cunoscuților le fac de plăcere, nu fac tatuaje pentru necunoscuți”, a declarat tatuatorul din Pitești, pentru FANATIK.

Dar Marius nu este singurul care a deschis porțile pentru fanii lui Georgescu. Un alt afacerist de la noi, care realizează obiecte personalizate, pe numele său Dany Vicențiu, ne-a spus că atunci când numele lui Călin Georgescu a bubuit la nivel mediatic, la începutul propulsării sale politice în 2024, a avut mii de comenzi. Ele au mai scăzut o dată cu trecerea timpului.

„Un tricou costă 100 de lei”

Vincețiu a fost asaltat de mii de români pentru a cere tricouri, șepci sau căni cu chipul lui Călin Georgescu. Tânărul ne-a zis și care sunt prețurile pentru lucrurile pe care le vinde: „Un tricou costă 100 de lei, o cană 60 de lei, iar o șapcă între 60 și 90 de lei. Lucrăm cu materiale de calitate și am avut mii de comenzi”.

Legat de prețurile dezvăluite, Vicențiu le spune celor care se pot plânge că sunt cam mari faptul că sunt de calitate. Nu de alta, dar astfel de căni s-au vândut pe litoralul bulgăresc, pentru turiștii români, vara asta, cu 15 lei bucata.

Călin Georgescu, dosar penal pentru discursuri legionare

Nu vorbim despre ceva unic, nu e nimic nou. Astfel de vânzări de produse cu chipurile politicienilor au existat dintotdeauna de când a apărut printul pe piață. Se fac și tricouri cu chipul lui Vladimir Putin și au fost la modă și materiale cu imaginea lui Obama, când fostul președinte al SUA era pe val. Cei mai mulți comercianți profită de notorietatea anumitor personaje pentru a-și câștiga pâinea.

Dincolo de acareturile de la tarabă cu fața lui Georgescu, în spatele fostului candidat la prezidențiale stau o serie de semne de întrebare. Candidatul promovat de George Simion, președintele AUR, are un dosar penal pe numele său în care este acuzat de declarații fasciste și legionare, după ce a citat din Corneliu Zelea Codreanu. De numele său se leagă și dosarul șefului mercernarilor români, Horațiu Potra, care ar fi vrut să provoace o lovitură de stat sângeroasă la finalul anului trecut.

Dan Suta
Dan Suta este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Revista Teo, apoi a contribuit la dezvoltarea altor proiecte precum vip24.ro și huff.ro, după care a lucrat la siteul de știri b1.ro
