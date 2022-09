Cum a devenit cunoscut Mircea Bravo: “Am simțit repede că ajung la succes.” Când a câștigat primii bani din online

Mircea Bravo a fost invitat la matinalul de la Antena 1 și a dezvăluit cum a reușit să devină cunoscut. Actorul a spus și când au venit primii bani din online.

Cum a devenit cunoscut Mircea Bravo

Inițial, Mircea Bravo s-a făcut remarcat cu ajutorul videoclipurilor în care le făcea farse oamenilor. Vloggerul s-a reprofilat de ceva timp.

Vlogurile cu “bunica” sa, Tanti Lenuța din Chinteni, sunt foarte apreciate de urmăritorii de pe YouTube. Mai mult, Mircea Bravo își va lansa propriul film luna viitoare.

are peste un milion de abonați pe canalul de YouTube și a ajuns celebru într-un timp destul de scurt.

Acesta a urmat Facultatea de Drept, la sugestia părinților. Cu toate acestea, vloggerul a simțit să facă altceva, dorindu-și să fie în centrul atenției.

Inițial, vloggerul a ajuns cunoscut doar în Cluj, apoi și în țară, după o perioadă mai lungă. La un moment dat, Mircea Bravo nu le mai putea face farse oamenilor de pe stradă deoarece deja devenise cunoscut.

“Eu am făcut Dreptul, cumva la sugestia părinților, dar până la urmă am zis că îmi place mai mult să fiu în centrul atenției. Sunt puțin cam narcisist și am zis că merg spre chestia asta cu online-ul.

Eu trăind în bula mea la Cluj, am simțit repede că ajung la succes.

Primul nostru clip a avut succes. Am făcut din prima 1 milion de vizualizări la al treilea clip și automat, în mediul în care mă învârteam eu simțeam că sunt cunoscut.

După aceea bineînțeles, când am avut cunoscut și în afara Clujului, a mai durat poate câteva luni.

După un an de zile țin minte că noi filmam niște materiale cu camera ascunsă pe care nu mai puteam să le fac, pentru că lumea mă recunoștea și știa, adică nu mai era farsă.”, a declarat Mircea Bravo la .

Când a câștigat Mircea Bravo primii bani din online

Mircea Bravo a mai spus că din videoclipurile postate pe YouTube.

Actorul a muncit foarte mult până când a reușit să câștige bani din ceea ce posta. După aproape doi ani de activitate a început să încaseze bani din clipurile video.

“Primii bani i-am câștigat după doi ani, cam așa. A venit un client care ne-a rugat să facem o promovare și i-am făcut o farsă, care s-a viralizat, în care apărea și produsul lui.

Atunci am făcut suma de 300 de euro. Prețul l-am început direct cu un asociat, cu Cristi, care este și regizorul și i-am împărțit.”, a mai spus Mircea Bravo.

În luna octombrie, Mircea Bravo își lansează propriul film de comedie, “Mirciulică”. Trailer-ul a apărut