Cum a devenit, de fapt, campioană U Craiova! Povestea unui sezon teribil pentru olteni. Implicarea lui Rotaru, venirea lui Coelho și aportul lui Rădoi pentru titlul din Bănie

Universitatea Craiova este noua campioană a României după unul dintre cele mai tensionate și imprevizibile sezoane din ultimii ani pentru clubul din Bănie. O echipă contestată în multe momente, trecută prin schimbări importante, cu decizii riscante luate de Mihai Rotaru și cu o reconstrucție începută de Mirel Rădoi și continuată de Filipe Coelho. Puțini vedeau Craiova în postura de favorită la începutul sezonului. Și mai puțini credeau că mutarea reprezentată de aducerea lui Filipe Coelho poate produce efecte imediate, dar exact acolo unde au existat cele mai mari semne de întrebare au apărut și cele mai importante răspunsuri.

Cum a început sezonul Craiovei

Universitatea Craiova a intrat în noul sezon cu o presiune pe care puține echipe din SuperLiga au simțit-o în ultimii ani. După sezoane în care obiectivul titlului fusese ratat de fiecare dată, răbdarea suporterilor ajunsese la limită, iar atmosfera din jurul clubului devenise tot mai tensionată.

Pentru Mirel Rădoi, cel care a luat startul pe banca oltenilor, noul campionat reprezenta mai mult decât o simplă încercare de a intra în play-off sau de a prinde cupele europene. La Craiova exista o singură miză reală: titlul!

Startul sezonului nu a fost, însă, unul liniștit. Lotul trecea prin schimbări importante, existau multe discuții legate de transferuri, iar echipa părea încă în căutarea unei formule stabile. În plus, meciurile europene au consumat rapid energia grupului și au crescut presiunea asupra staff-ului tehnic. Cu toate acestea, exact perioada aceea complicată avea să construiască nucleul echipei campioane. Vestiarul s-a unit în jurul ideii că Universitatea poate lupta până la capăt, iar meciurile cu miză mare din prima parte a sezonului au creat experiența care avea să conteze decisiv în play-off.

Craiova nu a început sezonul ca o mare favorită. FCSB avea lotul cel mai valoros, CFR Cluj venea cu experiența ultimilor ani, iar Rapid și Universitatea Cluj păreau capabile să intre în lupta de sus. Tocmai de aceea, parcursul oltenilor a început să fie privit diferit abia după ce echipa a reușit să lege rezultatele importante și să arate constanță în meciurile tari.

Deciziile lui Mihai Rotaru care au schimbat echipa

Mihai Rotaru a fost una dintre figurile centrale ale sezonului Universității Craiova. Contestat de multe ori de suporteri în ultimii ani, patronul oltenilor a ales în acest sezon să meargă pe continuitate și pe un proiect construit în jurul unei idei clare de joc.

În sezoanele precedente, Craiova a fost de multe ori acuzată că schimbă prea repede antrenori, că reacționează emoțional după rezultate negative și că nu reușește să construiască un nucleu stabil. De această dată, clubul a mers pe ideea unei reconstrucții asumate și pe formarea unui grup capabil să reziste într-o luptă lungă pentru campionat.

Rotaru a acceptat inclusiv schimbări importante în vestiar și a susținut transferurile cerute pentru creșterea nivelului de intensitate al echipei. Universitatea a început să arate diferit din punct de vedere fizic și tactic, iar clubul a investit pentru a păstra obiectivul titlului ca prioritate absolută.

Momentul care a produs cele mai multe reacții a fost, însă, alegerea lui Filipe Coelho, după plecarea lui Mirel Rădoi. Portughezul era aproape necunoscut publicului larg din România, iar numirea sa a fost privită cu mult scepticism. Mihai Rotaru a mers, însă, pe profilul unui antrenor modern, cu experiență în staff-urile lui Paulo Bento și a ales să își asume riscul unei numiri care nu oferea garanții de imagine. Și a dat lovitura!

Rolul lui Mirel Rădoi în construcția lotului

Chiar dacă Universitatea Craiova a terminat sezonul cu Filipe Coelho pe bancă, titlul câștigat de olteni nu poate fi explicat fără munca începută de Mirel Rădoi în primele luni ale proiectului.

Fostul selecționer a avut un rol esențial în remodelarea echipei și în schimbarea profilului pe care Craiova îl arătase în anii precedenți. Dacă în multe momente Universitatea fusese considerată o formație spectaculoasă, dar vulnerabilă în meciurile mari, Rădoi a încercat să transforme lotul într-unul mult mai agresiv, mai intens și mai conectat la fotbalul modern.

(n.r. Romanchuk, Teles, Matei, Assad etc) au fost validate în perioada în care Rădoi avea control total asupra zonei sportive, iar ideea principală a fost construirea unui grup capabil să susțină pressing avansat și un ritm ridicat pe durata întregului meci. În plus, antrenorul a ridicat considerabil nivelul de exigență din interiorul vestiarului. Pregătirea fizică, disciplina tactică și presiunea pusă pe fiecare detaliu au devenit elemente centrale în construcția echipei. În multe momente din prima parte a sezonului, Craiova nu a avut constanța rezultatelor, însă în interiorul clubului exista senzația că grupul începe să capete o identitate clară.

Parcursul european din startul sezonului a contribuit și el la maturizarea echipei. Meciurile cu presiune ridicată au obligat lotul să crească rapid, iar Universitatea a început să arate mai multă personalitate în partidele decisive. Experiența acumulată atunci avea să conteze enorm mai târziu, în play-off, acolo unde Craiova a gestionat mult mai bine momentele-limită decât în anii precedenți.

Poate cel mai important lucru lăsat în urmă de Mirel Rădoi a fost, însă, mentalitatea. Craiova a început să arate ca o echipă convinsă că poate lupta până la capăt pentru campionat, iar nucleul format în perioada sa a rămas baza pe care Filipe Coelho a construit ulterior echipa campioană.

Ce a adus Filipe Coelho la Universitatea Craiova

a fost privită inițial ca unul dintre cele mai mari pariuri făcute de Mihai Rotaru în ultimii ani. Portughezul nu avea notorietate în fotbalul românesc, iar pentru mulți suporteri alegerea părea riscantă într-un sezon în care presiunea titlului devenise uriașă.

Venit după experiențele acumulate în staff-urile lui Paulo Bento, Coelho a adus la Craiova exact lucrurile pe care clubul le căutase fără succes în multe dintre sezoanele precedente: echilibru, organizare și continuitate.

Dacă Mirel Rădoi construise baza unei echipe intense și agresive, portughezul a reușit să ofere mai mult control jocului Universității. Craiova a devenit mai matură în gestionarea momentelor dificile, mai atentă fără minge și mult mai pragmatică în meciurile cu miză mare. Una dintre cele mai importante schimbări s-a văzut în felul în care echipa a început să gestioneze avantajele și perioadele de presiune. În anii precedenți, Universitatea pierdea deseori controlul emoțional al partidelor importante. În acest sezon, Craiova a arătat mult mai mult calm și capacitate de a suferi în momentele complicate.

Coelho a pus accent pe organizarea defensivă și pe relațiile dintre compartimente, iar echipa a început să arate mai compactă în aproape toate fazele jocului. În plus, portughezul a reușit să păstreze intensitatea impusă anterior de Rădoi, fără să rupă echilibrul grupului.

Un alt lucru remarcat în interiorul clubului a fost relația foarte bună construită cu vestiarul. Filipe Coelho a reușit să mențină unitatea lotului într-o perioadă în care presiunea devenise enormă, iar Craiova intra în fiecare etapă cu obligația de a câștiga. Pe măsură ce rezultatele au început să apară, scepticismul din jurul numirii sale s-a transformat treptat în încredere. Universitatea Craiova nu a devenit doar o echipă spectaculoasă, ci una capabilă să gestioneze o cursă lungă pentru titlu. Iar exact asta a făcut diferența în finalul sezonului!

Meciurile care au dus titlul în Bănie

Universitatea Craiova nu a câștigat titlul printr-un sezon perfect sau printr-o dominație clară de la început până la final. Din contră. Campionatul oltenilor s-a construit în jurul unor meciuri care au schimbat treptat mentalitatea echipei și percepția din jurul clubului.

Primele semne că Universitatea poate intra cu adevărat în lupta pentru titlu au apărut în partidele cu adversarii direcți. Craiova a început să arate mult mai matură în duelurile importante și să gestioneze diferit momentele de presiune, exact acolo unde în anii precedenți cedase de multe ori. Au existat, apoi, victoriile care au schimbat complet atmosfera din jurul echipei. Meciuri câștigate în finaluri tensionate, deplasări complicate în care Universitatea a rezistat sub presiune și seri în care grupul a arătat că poate suferi pentru rezultat. Exact acele partide au construit sentimentul că oltenii pot merge până la capăt.

Un moment important al sezonului a venit în perioada play-off-ului, atunci când Craiova a reușit să lege rezultatele bune împotriva contracandidatelor. Echipa lui Filipe Coelho a început să arate tot mai mult calm, iar diferența s-a făcut inclusiv la nivel mental. Universitatea nu a mai părut echipa fragilă din anii precedenți, ci una capabilă să gestioneze presiunea unei curse reale pentru campionat.

În multe dintre meciurile decisive, Craiova nu a impresionat neapărat prin spectacol, ci prin maturitate. A fost poate cea mai importantă transformare a sezonului. Universitatea a început să câștige și atunci când jocul nu era perfect, iar exact acest detaliu a separat-o în final de rivalele din lupta pentru titlu.

Iar finalul sezonului a adus și momentul pe care Bănia îl aștepta de ani întregi. Victoria cu Universitatea Cluj a declanșat sărbătoarea unui oraș care trăise permanent cu senzația că echipa este aproape, dar niciodată suficient de aproape pentru a pune mâna pe trofeu.

De această dată, Craiova a rezistat până la capăt. Și a devenit campioana României!