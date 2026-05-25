Cum a devenit Federația Română de Șah cea mai bogată din Europa! Președintele Vlad Ardeleanu, interviu eveniment despre noul fenomen social

ADVERTISEMENT

Simpla vizită a lui Garry Kasparov în România este o adevărată lovitură de imagine! Mai ales în contextul geopolitic destul de complicat al zilelor noastre. Dar nu este doar atât. Legendarul Garry Kasparov s-a întors în România pentru Super Chess Classic, turneu care s-a desfășoară la București, fiind a doua etapă din cadrul Grand Chess Tour, prima de șah clasic. și să ia premiul record de 131.250 dolari.

Garry Kasparov a revenit în București pentru Super Chess Classic 2026 și a făcut un anunț uimitor! „Federația Română de Șah este cea mai bogată din Europa!”

Federația Română de Șah, condusă de Vlad Ardeleanu, a fost și în acest an organizator al competiției. 10 dintre cei mai buni șahiști ai lumii s-au duelat pentru premii record, în valoare totală de 475.000 de euro, la Muzeul Băncii Naționale a României. Printre ei a fost și un român, Bogdan Deac, cel care a primit un wild-card din partea organizatorilor. Un turneu cu adevărat grandios în lumea șahului, care în trecut părea imposibil de organizat în România. Și, totuși, cu ajutorul fundației Super, a ajuns o adevărată tradiție la București, încă din 2019!

ADVERTISEMENT

La vizita sa în București, Garry Kasparov a susținut o conferință de presă de la care FANATIK nu a lipsit! Șahistul legendar, de șase ori campion mondial, a vorbit despre teme variate, de la războiul din Ucraina, până la Campionatul Mondial din SUA, sau comparații între Lionel Messi și Diego Maradona. Și, desigur, despre șah. O afirmație de mare impact a lui Kasparov a fost trecută cu vederea mult prea ușor.

„Federația Română de Șah este în prezent cea mai bogată federație din Europa!”,spunea, printre altele, Garry Kasparov, care a lăudat la scenă deschisă progresul incredibil pe care șahul îl face în România. Indiferent de sport sau orice altă activitate… România, pe primul loc în Europa? Cum s-a ajuns aici? Mai ales că până în 2019, când Fundația Super a început să susțină masiv șahul din România, și mai apoi sosirea lui Vlad Ardeleanu la conducerea FRȘah, în 2020, șahul românesc era într-o criză profundă. Atât financiar, cât și ca imagine.

ADVERTISEMENT

Vlad Ardeleanu, președintele FR Șah, interviu eveniment pentru FANATIK . Cum a adus fonduri uriașe și a transformat șahul într-un fenomen social în România

Pentru a înțelege cu adevărat această transformare și cum a devenit șahul un fenomen social în România, FANATIK a vorbit cu președintele FRȘah, Vlad Ardeleanu. Omul care prin proiectele sale și sprijinul uriaș primit de la Fundația Super, a reușit să transforme șahul românesc într-o adevărată forță la nivel mondial.

ADVERTISEMENT

Luna mai a fost una foarte agitată pentru șahul românesc, cu foarte multe evenimente de top, nu doar etapa de Grand Chess Tour de la București. A fost și prima etapă a circuitului internațional Romania Grand Prix 2026, desfășurată la Palatul Parlamentului. Vorbim despre un turneu cu 581 de jucători înscriși, din 27 de federații. 143 de jucători titrați, dintre care 27 de Mari Maeștri. Nume de top ca Jaime Santos Latosa, Jose Martinez Alcantara, Rauf Mamedov, Cristobal Villagra, Kiril Georgiev, sau S.L. Naranayan. Dar, cel mai notabil, legendarul Vasyl Ivanchuk, fost număr mondial, unul dintre cei mai iubiți șahiști la nivel global.

ADVERTISEMENT

Cel puțin la fel de important, chiar înainte de Grand Prix România, peste 300 de copii au participat la Grand Prix Educație prin Șah București. Dovadă că șahul are un impact din ce în ce mai mare în România, pentru toate generațiile. Imagini care au arătat cu adevărat cât de bogat este, de fapt, șahul în România. Nu doar datorită fondurilor din ce în ce mai mari, dar și datorită numărului din ce în ce mai mare de copii care practică șahul. Un adevărat fenomen social care poate ajuta la dezvoltarea României.

Grand Prix România și Festivalul în Șah, programe implementate de FR Șah, succes fabulos în 2026. Ce spune Vlad Ardeleanu

Reporter: Prima etapă din Grand Prix România a avut un impact uriaș! Cum au fost văzute aceste cifre record din perspectiva conducerii Federației Române de Șah?

ADVERTISEMENT

Vlad Ardeleanu: Festivalul crește constant, iar acum ne-a luat și pe noi prin surprindere nivelul la care am ajuns. Am avut la Palatul Parlamentului aproape 600 de jucători, de departe cel mai mare turneu de șah disputat vreodată în România. Nivelul de performanță a fost extrem de ridicat. Au fost și copiii la Palatul Parlamentului, care nu au ELO, care fac parte din programul Educație prin Șah.

Am avut din nou record, au fost 307 copii înscriși, iar acolo au ajuns cam 500. Erau la un moment dat peste 2000 de oameni la Palatul Parlamentului pentru acest eveniment. La prima etapă de Grand Prix România am avut 581 de jucători înscriși, 27 de federații reprezentate, 143 de jucători titrați, 27 de Mari Maeștri Internaționali și cea mai mare etapă din istoria circuitului.

Programul Șah în Școală începe să prindă contur. Care au fost principalele impidimente pe care federația a trebuit să le înfrunte

Programul „Șah în Școală” începe să prindă contur, deși a avut foarte multe aspecte complicate de înfruntat

Suntem la punctul în care facem cursurile pentru profesori. Practic, învățăm profesorii șah. Astfel ca aceștia să poată preda copiilor șah în școli. În trecut, toată lumea vorbea să ducem profesori de șah din afara sistemului de învățământ, adică din mediul șahist, să-i ducem în școli și în licee. Blocajul a fost că sistemul nostru de învățământ public tratează orice este din exteriorul sistemului cu anticorpi.

Este eliminat tot ce este din afara sistemului cu diverse instrumente… trebuie să ai cursul de pedagogie, apoi trebuie un număr de credite, pentru clasele primare trebuie pedagogie pentru copii. Și ne-am dat seama că trebuie să rămânem în interiorul sistemului de învățământ. Am decis să transferăm know-how-ul către rotița care face lucrurile să se învârtă, adică învățătorul, educatorul, profesorul. Am autorizat aceste cursuri împreună cu Ministerul Învățământului și am creat acele credite profesionale pe care le primesc profesorii.

Am început să ofertăm acest curs gratuit. În prezent facem un update pentru acest curs și îl vom introduce în unități de învățământ din toate județele. Continuăm cu școlarizarea profesorilor. Noi avem un buget cam de 1500 de cadre didactice pe care le școlarizăm în fiecare an. Suntem undeva între 5 și 6000 profesori care au făcut cursul până în prezent. Există un indicator de renunțare undeva la 85 la sută. Deci 15 la sută dintre profesorii care au făcut cursul continuă demersul pentru obținerea catedrei de șah în școală.

Vlad Ardeleanu: „5-6000 de profesori cu acte în regulă predau șah în școlile publice din România”

Ați dori să crească acest procent de 15 la sută, sunt convins.

Am vrea să crească… dar vă spun că este testat și cu Franța, care face același model pe care îl avem și noi. Și la ei este cam același procentaj de 10-15 la sută dintre cei care fac cursul să ajungă să predea șah în școală. Și aici sunt mai mulți factori, dar principalul este că după ce ai făcut cursul mai ai aproape un an de hârtii ca să îți construiești catedra de șah. Fie ca oră opțională, care este plătită de Minister, fie în programul școală după școală.

Deci putem spune că azi avem cam 5-600 de profesori care sunt cu acte în regulă și predau șah în școlile publice din România. Dar mai sunt încă pe atât din eforturile particulare sau independente, astfel că putem spune că avem peste 1000 de profesori care predau șah în școlile publice din România. Iar asta se simte la nivel de țară. Șansa ca un copil să facă șah la școală în România este destul de mare. Este o emulație generată de către noi, ajutată și de inițiative private, și astfel se creează o mișcare de ansamblu care se vede.

Și o vedem la aceste turnee unde vin atâția copii. Când eram copil, ca jucător activ, nu se strângeau 200 de juniori la Campionatele Naționale. Iar acum la o astfel de etapă avem 300-400 de copii alături de părinții lor. E clar că diferența este mare față de ceea ce era în trecut. Vom vedea această diferență și la nivel de performanță, dar până la urmă șahul este și educație.

Vlad Ardeleanu, cinci ani la conducerea Federației de Șah. Transformarea incredibilă prin care a trecut sportul minții în România

Sunt deja cinci ani de când conduceți Federația Română de Șah, iar ascensiunea șahului în România a fost una fulminantă. Cum ați evalua această perioadă

Sunt mulțumit de rezultatele din acești cinci ani, dar mai este de construit. Mai avem lucruri pe care le putem face. Îmi iau satisfacțiile din acest proiect cu Federația. Pentru mine este un proiect de CSR (n.r. – Corporate Social Responsability) cumva. Un proiect de a întoarce comunității lucruri pe care comunitatea mi le-a dat când am fost mai mic, sau când am avut nevoie să învăț.

Eu nu fac acest lucru pentru bani, nu trăiesc din asta, este pur și simplu un proiect de a face bine oamenilor, copiilor. Am și eu trei băieței mici care fac și ei șah. Satisfacția cea mai mare este că, la bază, simt că fac un lucru bun, un plus pentru toată lumea.

Este șahul suficient de atractiv pentru sponsori?

Eu cred că aici încă suferim, șahul are capabilitatea să atragă mult mai mult decât am făcut. Iar acesta trebuie să fie unul dintre obiective. La acest moment șahul nu este sport olimpic. Aici e vorba mai mult de geopolitica mondială, pentru că șahul se încadrează extrem de bine în familia olimpică. Șahul este singurul sport neolimpic care are dreptul să folosească acest cuvânt, Olimpiadă.

Vlad Ardeleanu, parte din echipa care candidează la conducerea European Chess Union. Ar putea fi președinte executiv adjunct. Alegerile vor avea loc la București, în luna iulie

Acest drept a fost acordat în mod expres de către CIO pentru FIDE. Observăm cât de mare este FIDE, cu peste 200 de țări membre, unele dintre ele nu sunt acceptate la ONU, dar sunt acceptate la CIO sau la FIDE. Aici este de lucrat, dar noi în România putem destul de puțin să influențăm la nivel mondial. Ce putem să facem este să încercăm să obținem o recunoaștere în România.

S-a mai întâmplat, de exemplu în Suedia și Franța șahul a fost integrat în familia olimpică. Putem și noi încerca să facem asta local. Este un al doilea proiect important. Iar un al treilea proiect important, am acceptat să fac parte din această echipă care candidează la conducerea Federației Europene de Șah, European Chess Union, iar alegerile vor fi pe 18-19 iulie, la București.

Vor avea loc la Casa Olimpică, iar poziția care mi-a fost oferită este de președinte executiv adjunct. Așadar este a doua poziție executivă în Federația Europeană de Șah. Este o poziție importantă și cred că de la nivelul acestei poziții, ceea ce am făcut bine la Federația Română de Șah putem crea un efect de translație cu proiecte care ne-au reușit și către alte federații din Europa.

Super Chess Classic 2026, o nouă etapă de Grand Chess Tour organizată în București. Ce înseamnă asta pentru șahul românesc

Este deja a șasea oară când organizăm Grand Chess Tour în România. Acest Champions League, Formula 1 a șahului. A fost o etapă de șah clasic, iar în GCT șahul clasic înseamnă mai mult. Premiile sunt absolut incredibile, 475.000 dolari fondul de premiere pentru această etapă de șah clasic. Dacă vă puteți imagina cât de mult a crescut șahul și totuși câți bani sunt în joc pentru șah.

Iar aceste premii sunt puse în joc pentru că este șah clasic, singura astfel de etapă din Europa. Avem un wild-card, ca de obicei, Bogdan Deac va fi alături de noi. Pentru prima oară, Banca Națională a României își deschide porțile, pentru o perioadă destul de lungă, se va putea vizita, pasionații de șah se pot înregistra pe site-ul FRȘah și să vină să vadă jucătorii, partidele, și să vadă șah la cel mai înalt nivel.

Cum s-au pus bazele parteneriatului dintre Federația Română de Șah și Banca Națională a României

Un parteneriat care a surprins pe undeva pe mulți dintre iubitorii șahului, acesta cu Banca Națională a României

Domnul Guvernator al BNR, Mugur Isărescu, a devenit președintele nostru de onoare și de aici legătura cu BNR, care sprijină toate eforturile FR Șah. Și sperăm și alte parteneriate prin care BNR să sprijine sportul minții. Putem face un recurs la istorie, domnul Mugur Isărescu a fost Președinte Al Federației Române de Șah.

De asemenea, Mihai Tatulici a condus Federația în perioada de după Revoluție. Iar domnul Mugur Isărescu, cu BNR, a dat un grant FRȘah pentru a se putea dezvolta. Sunt multe legături istorice de valoare, care ne-au ajutat să redeschidem și să repunem în valoare aceste legături pe care șahul le are cu Banca Naționale.

România, rezultate de top la nivel de juniori, dar și la seniori. Record de medalii reușit de Federația Română de Șah

România nu doar că este văzută ca fiind cea mai bogată federație din Europa, dar are și rezultate de top la nivel de juniori

Obiectivul numărul unu al oricărei federații este performanța sportivă. Așadar, indiferent de ce facem, toate celelalte programe concură pentru obținerea performanțelor de vârf în sport. În ultima perioadă, aceste performanțe au venit în special de la baza de selecție de juniori. Am văzut titluri mondiale, titluri europene. Am făcut o analiză detaliată la federație, comparând ultimii 15-20 de ani.

Ultimii 3 ani sunt cei mai buni din istoria federației cu privire la titlurile juniorilor, la nivel mondial și continental. Este o complementaritate a proiectelor pe care le face federația, atât la nivelul copiilor, am vorbit de șah în școală, și la nivelul juniorilor unde cluburile se implică foarte mult. Avem multe cluburi active care cresc frumos. Iar FRSah are un număr foarte mare de cluburi care au viață în ele, fac performanță.

Sunt cluburi active, puternice. Remarcăm și programele de cantonament federal, care sunt susținute de antrenori foarte titrați în șahul mondial, chiar cei mai buni antrenori din lume la nivel de copii. Vorbim de Ramesh, de Ivan Sokolov, sau de Alexandr Motylev. Chiar și șahiștii noștri de legendă, cum este Dieter Nisipeanu, au ales să mentoreze și să sprijine talentele noastre cele mai valoroase.

Așadar avem un grup de antrenori federali care este absolut excepțional. Dacă punem toate aceste proiecte unele lângă altele e imposibil să nu producem rezultate pentru că facem lucurile bine, la nivel înalt, iar performanța urmează perfrormanța. Așa că ne așteptăm la rezultate și mai bune, sunt foarte optimist.

Ba chiar mai mult, au început să apară rezultate istorice și la nivel de seniori

Am luat locul 5 la Campionatul European pe echipe din Georgia, este un loc nemaivăzut până acum. Am avut rezultate și la nivel de seniori. La Cupa Cluburilor Europene, , dar să nu uităm de performanța stelară a celor de la Vados Arad, locul 3, au luat medalie. Ceva absolut remarcabil, pentru că Super Chess a avut buget fantastic. Sunt rezultatele istorice!