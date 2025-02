Relația dintre Gheorghe Hagi și Adrian Mutu nu este una strict pe plan profesional, ci și pe plan familial. „Briliantul” a vorbit despre contribuția majoră pe care a avut-o Giovanni Becali în momentul în care „Regele” a ajuns să-i fie naș.

Cum a devenit Gică Hagi nașul de cununie al lui Adrian Mutu. Totul s-a întâmplat datorită intervenției lui Giovanni Becali

despre momentul în care Gheorghe Hagi a ajuns să-i fie naș de cununie. Antrenorul Petrolului a mărturisit că l-a idolatrizat de mic copil pe fotbalistul Hagi, iar Giovanni Becali a intermediat totul pentru ca „Regele” să-i facă parte din familie.

„Gheorghe Hagi este nașul meu de cununie, când eram cu Alexandra. A venit Gheorghe Hagi într-o zi și mi-a cerut un autograf, și atunci l-am rugat să fie nașul meu. Evident că glumesc.

Hagi a devenit nașul meu datorită intervenției lui Giovanni Becali, pentru că Giovanni Becali știa că Gică Hagi este idolul meu din copilărie. Eu eram impresariat de firma lui Giovanni și Victor, iar atunci când am decis să mă căsătoresc cu Alexandra, mi-a spus Giovanni ‘dacă vreau să-mi fie Hagi naș’, iar eu am zis că ‘nu cred așa ceva’, pentru că aveam 21 de ani, îl văzusem doar o singură dată în viața mea în realitate.

Giovanni mi-a spus ‘hai că o să vorbesc eu cu el, nu promit, dar hai să vedem ce zice și el’. Hagi a acceptat, atunci mă transferasem la Inter Milano, și uite că relația de prietenie, care este foarte frumoasă, am creionat-o după acest lucru”, a transmis Adrian Mutu.

„Hagi nu mă mai lăsa să bat penalty la primul gol la echipa națională dacă știa că îl egalez”

, a mărturisit că Gică Hagi l-a lăsat să marcheze primul gol la echipa națională. Atât Mutu, cât și Hagi au 35 de reușite sub „tricolor”. „Briliantul” a încercat să-i întoarcă favorul lui Hagi la reprezentativa U21, când l-a folosit pe Ianis în teren.

„Aveam 21 de ani atunci, iar Gică avea 35. Eram generații diferite, pentru că Gică face 60 de ani acum, pe 5 februarie. Săptămâna viitoare e ziua lui, iar eu abia am făcut 46, deci sunt 14 ani diferență.

Hagi m-a respectat tot timpul ca tânăr jucător, a fost tot timpul un om care m-a ajutat, mai ales când am fost la echipa națională. Primul meu gol la echipa națională, contra Ciprului la Constanța, a fost cu Hagi în teren. Am bătut 11 metri atunci pentru că Hagi mi-a dat mingea, nu am mers eu să-i iau eu mingea atunci.

Pe undeva, mă bucur că i-am dat dreptate și a avut dreptate să facă gesturile astea, pentru că după am ajuns unde am ajuns. Dacă știa că îl egalez la goluri, nu știu dacă mă mai lăsa să bat eu. Sper că i-am întors favorul cu Ianis, când l-am avut la lotul U21”, a încheiat Adrian Mutu.

