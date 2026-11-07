Cum a devenit Sorana Cîrstea apropiată de Dan Șucu și Rapid!

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Sorana Cîrstea se pregătește să pună punct unei cariere impresionante în tenisul mondial, însă sportiva în vârstă de 36 de ani a descoperit o nouă pasiune: Rapid București! Fosta ocupantă a locului 15 WTA a fost cucerită de atmosfera din Giulești, unde a urmărit un meci al alb-vișiniilor chiar din loja lui Dan Șucu.

Sorana Cîrstea, la finalul unei cariere impresionante în tenis

Sorana Cîrstea traversează ultimele luni ale carierei de jucătoare profesionistă. Sportiva din Târgoviște a anunțat că sezonul 2026 va fi ultimul din circuitul WTA, după mai bine de două decenii petrecute la cel mai înalt nivel. Românca a ajuns până pe locul 15 mondial și a obținut victorii importante împotriva unora dintre cele mai valoroase jucătoare ale lumii.

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Anul 2026 i-a adus și momente speciale. Sorana Cîrstea a cucerit trofeul de la Transylvania Open, după o finală câștigată împotriva Emmei Răducanu, și a continuat să obțină rezultate importante în circuit. Românca a confirmat că intenționează să se retragă la finalul sezonului, fără să excludă complet o eventuală schimbare de planuri.

Sorana Cîrstea, cucerită de atmosfera din Giulești! A urmărit un meci alături de Dan Șucu

În luna iulie, Sorana Cîrstea Jucătoarea de tenis a urmărit confruntarea din loja lui Dan Șucu, alături de membrii echipei sale. Camerele de filmat au surprins-o în timp ce fredona imnul Rapidului, impresionată de atmosfera creată de suporteri.

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Prezența Soranei în Giulești nu a fost întâmplătoare. Adrian Cruciat, antrenorul său, a dezvăluit pentru FANATIK că sportiva auzise numeroase povești despre atmosfera de pe stadion și își dorea să trăiască personal această experiență. Mai mult, fratele și tatăl Soranei sunt rapidiști, astfel că jucătoarea cunoștea deja foarte bine imnul echipei.

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„Sorana știe foarte bine imnul Rapidului pentru că și fratele ei e rapidist. Chiar a primit o șapcă cu Rapid din partea domnului Șucu. Am plecat rapid de pe stadion pentru că dimineață aveam antrenament. A fost doar prima etapă, antrenor nou, presiune mare, se vedea că erau destul de tensionați jucătorii și cred că au câștigat meritat în cele din urmă”, a declarat Adrian Cruciat, antrenorul Soranei Cîrstea, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Fostul antrenor al Soranei Cîrstea joacă tenis cu Dan Șucu

Legătura dintre Sorana Cîrstea și patronul Rapidului trece prin Marius Comănescu, fostul antrenor al sportivei. În vârstă de 59 de ani, acesta este un apropiat al lui Dan Șucu și obișnuiește să joace tenis alături de omul de afaceri. Fostul antrenor a lucrat cu Sorana în perioada de după accidentarea la umăr suferită în 2015.

Dan Șucu este un mare pasionat de tenis și a sprijinit de-a lungul timpului mai mulți sportivi. Adrian Cruciat a dezvăluit că inclusiv el a beneficiat de ajutorul omului de afaceri în perioada în care era jucător profesionist. Actualul antrenor al Soranei a povestit că participă ocazional la partidele de tenis dintre Șucu și Comănescu. De altfel, fostul antrenor al jucătoarei a fost cel care a organizat vizita acesteia în Giulești.

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Sorana Cîrstea, legături și cu Chindia Târgoviște! A dat lovitura de start la un meci

Rapid nu este singura echipă de fotbal din România cu care Sorana Cîrstea are o legătură specială. Sportiva a crescut la Târgoviște și a rămas apropiată de Chindia, formația orașului natal. În 2011, jucătoarea de tenis a fost invitată să dea lovitura de începere la un meci disputat împotriva celor de la UTA Arad.

În 2023, când Sorana Cîrstea a avut un parcurs spectaculos la turneul de la Miami, unde a ajuns până în semifinale, fotbaliștii formației din Târgoviște au decis să o încurajeze. Aceștia au afișat un banner cu un mesaj de susținere în timpul unui antrenament.