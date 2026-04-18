Cum a devenit viral starul suspendat din Premier League. A folosit-o pe iubita sa pe post de haltere

ADVERTISEMENT

Un sportiv de origine ucraineană i-a uimit pe fanii din social media. Iată cum a devenit viral Mykhailo Mudryk, starul suspendat din Premier League, după ce a oferit un moment surprinzător în sala de forță. Jucătorul celor de la Chelsea a folosit-o pe iubita sa pe post de haltere.

Fotbalistul și iubita sa au ieșit în evidență, în sala de sport

Mykhailo Mudryk (25 ani) demonstrează o forță impresionantă. Sportivul de 100 de milioane de euro, care a fost , este din nou în centrul atenției. Jucătorul de fotbal a devenit viral cu ajutorul unei filmări care a fost distribuită în spațiul virtual de o influenceriță.

ADVERTISEMENT

Actrița Jordyn Jones (26 ani) a postat un videoclip cu fotbalistul ucrainean suspendat din Premier League după ce a luat meldonium. Concret, este vorba de o substanță interzisă din cauza faptului că sporește randamentul sportivilor. Cazul său este asemănător cu cel al lui Adrian Mutu.

Cu toate că este nevoit să stea departe de terenul de fotbal nu renunță la antrenamente. Prezent într-o sală, acesta a folosit-o pe iubita sa pe post de haltere. Starul de la Chelsea face exerciții de împingere la bancă cu ajutorul partenerei de viață. Frumoasa blondină este cea care filmează întregul moment.

ADVERTISEMENT

Tot vedeta este persoana care a încărcat clipul pe rețelele de socializare. Internaționalul ucrainean pare că nu depune eforturi prea mari pentru a o ridica pe vedeta, care a primit numeroase reacții din partea fanilor. Internauții au rămas uimiți când au văzut cât de bine se completează, de fapt, cei doi tineri.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, Mykhailo Mudryk a părut netulburat de această provocare inedită. Ulterior, fotbalistul a lăsat un comentariu neașteptat. Mesajul său este unul considerat drept dulce de mulți oameni, făcând trimitere la inițialele prenumelor, și anume: „M & J”. Postarea conține și o inimă roșie.

ADVERTISEMENT

Vezi această postare pe Instagram

Detalii despre relația fotbalistului cu celebra actriță

Jurnaliștii de la susțin că nu se știe când a început povestea de dragoste dintre Mykhailo Mudryk și Jordyn Jones. Frumoasa blondină a fost văzută în repetate rânduri în timp ce poartă articole și tricouri de la Chelsea, în ciuda faptului că nu și-a putut urmări iubitul din tribune.

Internauții au remarcat faptul că fotbalistul ucrainean i-a lăsat mai multe mesaje vedetei. Comentariile ar fi început să apară pe profilul actriței încă din anul 2025. În plus, cei doi ar fi vizitat împreună parcul de distracții Disneyland din Paris, Franța.

ADVERTISEMENT

De asemenea, au apărut informații care arată faptul că este bucuroasă că l-a deblocat pe sportiv. Cu toate acestea, Jordyn Jones nu a oferit mai multe detalii, însă a dat de înțeles că drumul său s-ar fi intersectat cu cel al lui Mykhailo Mudryk în urmă cu 6 luni.