Cum a devenit viral starul suspendat din Premier League. A folosit-o pe iubita sa pe post de haltere

Un sportiv de origine ucraineană i-a uimit pe fanii din social media. Iată cum a devenit viral Mykhailo Mudryk, starul suspendat din Premier League, după ce a oferit un moment surprinzător în sala de forță. Jucătorul celor de la Chelsea a folosit-o pe iubita sa pe post de haltere.
Mykhailo Mudryk (25 ani) demonstrează o forță impresionantă. Sportivul de 100 de milioane de euro, care a fost distrus de o blondă superbă din Rusia, este din nou în centrul atenției. Jucătorul de fotbal a devenit viral cu ajutorul unei filmări care a fost distribuită în spațiul virtual de o influenceriță.
Actrița Jordyn Jones (26 ani) a postat un videoclip cu fotbalistul ucrainean suspendat din Premier League după ce a luat meldonium. Concret, este vorba de o substanță interzisă din cauza faptului că sporește randamentul sportivilor. Cazul său este asemănător cu cel al lui Adrian Mutu.
Cu toate că este nevoit să stea departe de terenul de fotbal nu renunță la antrenamente. Prezent într-o sală, acesta a folosit-o pe iubita sa pe post de haltere. Starul de la Chelsea face exerciții de împingere la bancă cu ajutorul partenerei de viață. Frumoasa blondină este cea care filmează întregul moment.
Tot vedeta este persoana care a încărcat clipul pe rețelele de socializare. Internaționalul ucrainean pare că nu depune eforturi prea mari pentru a o ridica pe vedeta, care a primit numeroase reacții din partea fanilor. Internauții au rămas uimiți când au văzut cât de bine se completează, de fapt, cei doi tineri.
Mai mult decât atât, Mykhailo Mudryk a părut netulburat de această provocare inedită. Ulterior, fotbalistul a lăsat un comentariu neașteptat. Mesajul său este unul considerat drept dulce de mulți oameni, făcând trimitere la inițialele prenumelor, și anume: „M & J”. Postarea conține și o inimă roșie.
Jurnaliștii de la Daily Mail susțin că nu se știe când a început povestea de dragoste dintre Mykhailo Mudryk și Jordyn Jones. Frumoasa blondină a fost văzută în repetate rânduri în timp ce poartă articole și tricouri de la Chelsea, în ciuda faptului că nu și-a putut urmări iubitul din tribune.
Internauții au remarcat faptul că fotbalistul ucrainean i-a lăsat mai multe mesaje vedetei. Comentariile ar fi început să apară pe profilul actriței încă din anul 2025. În plus, cei doi ar fi vizitat împreună parcul de distracții Disneyland din Paris, Franța.
De asemenea, au apărut informații care arată faptul că iubita fotbalistului este bucuroasă că l-a deblocat pe sportiv. Cu toate acestea, Jordyn Jones nu a oferit mai multe detalii, însă a dat de înțeles că drumul său s-ar fi intersectat cu cel al lui Mykhailo Mudryk în urmă cu 6 luni.