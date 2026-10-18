Sport

Cum a dispărut fosta echipă din SuperLiga! Finanţatorul pune tunurile pe FRF şi anunţă pierderi uriaşe: „Să iau banii de la copii şi să îi bag în fotbal? Niciodată”

Marian Popovici
18.10.2026 | 16:32
Cum a disparut fosta echipa din SuperLiga Finantatorul pune tunurile pe FRF si anunta pierderi uriase Sa iau banii de la copii si sa ii bag in fotbal Niciodata
EXCLUSIV FANATIK
Cum a dispărut fosta echipă din SuperLiga! Finanţatorul pune tunurile pe FRF şi anunţă pierderi uriaşe: "Să iau banii de la copii şi să îi bag în fotbal? Niciodată". Sursa: colaj Fanatik
Finanţatorul fostei echipe din SuperLiga a vorbit despre dispariţia echipei şi pune tunurile pe FRF, pe care o acuză că nu a virat sumele pentru regula 5+6. Ce pierderi a avut patronul şi de ce nu va mai reveni în fotbal.
ADVERTISEMENT

Hermannstadt a fost una dintre prezenţele constante în SuperLiga, în ultimii ani. Sibienii au pierdut barajul în vară şi, la scurt timp, au declarat falimentul din cauza problemelor financiare. Claudiu Rotar a vorbit pentru FANATIK despre dispariţia echipei.

Cum a dispărut Hermannstadt din SuperLiga! Claudiu Rotar anunţă pierderi uriaşe şi atacă FRF

Finanţatorul principal al celor de la Hermannstadt a dezvăluit că a avut o pierdere de două milioane de euro după falimentul lui Hermannstadt şi a pus tunurile pe FRF, care nu le-ar fi virat suma de 700.000 de euro pentru respectarea regulii 5+6. Rotar spune că e exclus să mai revină în fotbalul românesc:

ADVERTISEMENT

„Pierderile mele sunt undeva la două milioane de euro. Este exclus să mai revin în fotbal. Cel mai mult m-a dezamăgit politicul. Nu că te ajută, te încurcă. Nici măcar în gând nu mai am să revin. Noi nu ne-am încasat banii din 2024-2025 pe regula 5+6. Asta e calitatea fotbalului din România, din păcate. Cei de la FRF ne-au transmis să mergem în judecată. Ce să mai? Plângi la moartea căprioarei. 

Păi când faci o regulă și pui niște bani pe masă și îndeplinești niște condiții… Noi, FCSB-ul și U Cluj am fost cele 3 echipe care am îndeplinit regula 5+6. Apoi te trezești că nu te bazezi pe banii respectivi. Poate ţi-ai făcut bugetul cu banii ăia şi tu nu îi vezi pur şi simplu. 

ADVERTISEMENT
Volodimir Zelenski a numit principala armă a Ucrainei care reușește să doboare dronele...
Digi24.ro
Volodimir Zelenski a numit principala armă a Ucrainei care reușește să doboare dronele cu reacție. Este și în dotarea Armatei Române

2 milioane de euro împărțit la trei echipe. Deci 6… aproape 700.000. Știți cum? Un milion două sute de la transferul lui Ianis (n.r. Stoica la Estrela Amadora), cu 700.000 sunt două milioane care nu-i ai. Şi echipa putea să aibă altă soartă în momentul ăsta. Să aduc banii ăia de acasă de la copii și de la familie să-i dau la fotbal, n-o să mai fac greșeala asta niciodată

ADVERTISEMENT
”Pereții s-au cutremurat”. Cristi Chivu a lăsat pe toată lumea ”mască”: ”Ieșire fără...
Digisport.ro
”Pereții s-au cutremurat”. Cristi Chivu a lăsat pe toată lumea ”mască”: ”Ieșire fără precedent”

Îmi place foarte mult, fotbalul e o pasiune de ale mele, dar e o pasiune scumpă. S-au făcut lucruri foarte bune împreună cu Ștefan, cu băieții de acolo care erau lângă echipă… mai mulți eram la echipă, lucruri foarte bune, doar că în momentul în care au intervenit problemele, n-am mai avut sprijin”, a spus Claudiu Rotar pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

A pus tunurile pe jucători după retrogradare: „Dacă te bate o echipă de liga a doua…”

De tirul finanţatorului de la Hermannstadt nu au scăpat nici jucătorii, pe care Rotar îi consideră principalii vinovaţi pentru retrogradare. El îşi reproşează că a dat salarii prea mari pentru ce nivel aveau jucătorii, spunând că mulţi dintre ei joacă prin ligile inferioare acum:

„Am ajuns la baraj, am avut șansa noastră, dacă te bate o echipă de liga a doua înseamnă că nu merităm să fim în prima divizie. Jucătorii au plecat majoritatea sunt în liga a doua, a treia. S-a greșit de la început, de când a început sezonul. Asta a fost, n-am mai putut da înapoi timpul.

ADVERTISEMENT

A rămas orașul fără echipă, asta e cel mai mare regret. Înseamnă că nu s-a vrut mai mult de atât. Atâta poate orașul ăsta. Eram trei-patru persoane. Primăria și încă două-trei persoane care puneau banii. Asta a fost”, a spus fostul finanţator de la Hermannstadt.

FC Hermannstadt a fost înfiinţat pe 29 iulie 2015. A promovat pentru prima dată în SuperLiga în 2018 şi timp de şapte sezoane a jucat pe prima scenă. A reuşit să joace şi două finale de Cupa României, ambele pierdute. În 2018 a fost învinsă de Universitatea Craiova, scor 0-2, iar în 2025 de CFR Cluj, scor 2-3.

  • 7 sezoane a evoluat Hermannstadt pe prima scenă
  • 1 august 2026 este data la care a intrat Hermannstadt în faliment
Premier League, live, etapa 7. Manchester United joacă ACUM! Campioana Arsenal intră în...
Fanatik
Premier League, live, etapa 7. Manchester United joacă ACUM! Campioana Arsenal intră în scenă la 18:30
Reghe l-a făcut praf pe Baciu înainte de Voluntari – FCSB: „Nu mă...
Fanatik
Reghe l-a făcut praf pe Baciu înainte de Voluntari – FCSB: „Nu mă cobor aşa mult!”
Florin Maxim, analiză la rece după eșecul cu Rapid. Cum i-a anihilat pe...
Fanatik
Florin Maxim, analiză la rece după eșecul cu Rapid. Cum i-a anihilat pe Moruțan și pe Stojilkovic
Tags:
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Bombă! 'Gică Hagi a câștigat 30 de milioane de dolari'. Contractul vieții pentru...
iamsport.ro
Bombă! 'Gică Hagi a câștigat 30 de milioane de dolari'. Contractul vieții pentru 'Rege'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!