Cum a dispărut fosta echipă din SuperLiga! Finanţatorul pune tunurile pe FRF şi anunţă pierderi uriaşe: „Să iau banii de la copii şi să îi bag în fotbal? Niciodată”

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Hermannstadt a fost una dintre prezenţele constante în SuperLiga, în ultimii ani. Sibienii au pierdut barajul în vară şi, la scurt timp, . Claudiu Rotar a vorbit pentru FANATIK despre dispariţia echipei.

Cum a dispărut Hermannstadt din SuperLiga! Claudiu Rotar anunţă pierderi uriaşe şi atacă FRF

Finanţatorul principal al celor de la Hermannstadt a dezvăluit că a avut o pierdere de două milioane de euro după falimentul lui Hermannstadt şi a pus tunurile pe FRF, care nu le-ar fi virat suma de 700.000 de euro pentru respectarea regulii 5+6. Rotar spune că e exclus să mai revină în fotbalul românesc:

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„Pierderile mele sunt undeva la două milioane de euro. Este exclus să mai revin în fotbal. Cel mai mult m-a dezamăgit politicul. Nu că te ajută, te încurcă. Nici măcar în gând nu mai am să revin. Noi nu ne-am încasat banii din 2024-2025 pe regula 5+6. Asta e calitatea fotbalului din România, din păcate. Cei de la FRF ne-au transmis să mergem în judecată. Ce să mai? Plângi la moartea căprioarei.

Păi când faci o regulă și pui niște bani pe masă și îndeplinești niște condiții… Noi, FCSB-ul și U Cluj am fost cele 3 echipe care am îndeplinit regula 5+6. Apoi te trezești că nu te bazezi pe banii respectivi. Poate ţi-ai făcut bugetul cu banii ăia şi tu nu îi vezi pur şi simplu.

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2 milioane de euro împărțit la trei echipe. Deci 6… aproape 700.000. Știți cum? , cu 700.000 sunt două milioane care nu-i ai. Şi echipa putea să aibă altă soartă în momentul ăsta. Să aduc banii ăia de acasă de la copii și de la familie să-i dau la fotbal, n-o să mai fac greșeala asta niciodată

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Îmi place foarte mult, fotbalul e o pasiune de ale mele, dar e o pasiune scumpă. S-au făcut lucruri foarte bune împreună cu Ștefan, cu băieții de acolo care erau lângă echipă… mai mulți eram la echipă, lucruri foarte bune, doar că în momentul în care au intervenit problemele, n-am mai avut sprijin”, a spus Claudiu Rotar pentru FANATIK.

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A pus tunurile pe jucători după retrogradare: „Dacă te bate o echipă de liga a doua…”

De tirul finanţatorului de la Hermannstadt nu au scăpat nici jucătorii, pe care Rotar îi consideră principalii vinovaţi pentru retrogradare. El îşi reproşează că a dat salarii prea mari pentru ce nivel aveau jucătorii, spunând că mulţi dintre ei joacă prin ligile inferioare acum:

„Am ajuns la baraj, am avut șansa noastră, dacă te bate o echipă de liga a doua înseamnă că nu merităm să fim în prima divizie. Jucătorii au plecat majoritatea sunt în liga a doua, a treia. S-a greșit de la început, de când a început sezonul. Asta a fost, n-am mai putut da înapoi timpul.

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A rămas orașul fără echipă, asta e cel mai mare regret. Înseamnă că nu s-a vrut mai mult de atât. Atâta poate orașul ăsta. Eram trei-patru persoane. Primăria și încă două-trei persoane care puneau banii. Asta a fost”, a spus fostul finanţator de la Hermannstadt.

FC Hermannstadt a fost înfiinţat pe 29 iulie 2015. A promovat pentru prima dată în SuperLiga în 2018 şi timp de şapte sezoane a jucat pe prima scenă. A reuşit să joace şi două finale de Cupa României, ambele pierdute. În 2018 a fost învinsă de Universitatea Craiova, scor 0-2, iar în 2025 de CFR Cluj, scor 2-3.