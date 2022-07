Cum a divorțat Mirabela Dauer de fostul soț. Solista a organizat o petrecere: ”Am băut suc, am mâncat”

Mirabela Dauer a organizat o petrecere după ce a divorțat de fostul ei soț, regizorul TV, Traian Popovici. Cântăreața a mărturisit de curând acest lucru, în cadrul unui podcast.

Mirabela Dauer a sărbătorit divorțul de fostul ei soț, Traian Popovici

Mirabela Dauer (75 ani) a reamintit, totodată, și de chinurile la care a fost supusă de fostul ei partener. La un moment dat, a fost bătută cu fierul de călcat și chiar a fost amenințată cu moartea.

Patru ani a îndurat renumita interpretă căsnicia violentă cu omul de televiziune. Când a pus punct la tot chinul, a decis să sărbătorească totul la același restaurant unde a avut loc cununia.

”Unde a fost nunta, a fost și divorțul. Nu mai știu ce este acum, acolo, era Biserica Sfânta Vineri și, vis-a-vis, era Tribunalul Sectorului 4. Și, lângă biserică, era Restaurantul Unirea.

Acolo a fost cununia, acolo am și divorțat!Băieții au băut bere, eu am băut suc, am mâncat. Nicio problemă. Prieteni ne-am despărțit.

Eu voiam să cânt, nu mai voiam să plec la servici. Am plecat în Iugoslavia, am plecat patru ani, și când am venit, am divorțat”, a spus Mirabela Dauer

Printre altele, Mirabela Dauer a făcut declarații și despre fiul ei. , spre marea tristețe a faimoasei artiste.

Mirabela Dauer, ghinionistă în dragoste

Înainte de Traian Popovici, Mirabela Dauer a mai avut o căsnicie, însă nici aceasta nu a fost una reușită. Așadar, a trebuit, la fel, să divorțeze, crezând că-și va putea întâlni fericirea.

Nu a găsit adevărata iubire nici în al doilea mariaj, iată, însă într-un alt podcast, ”Fain și Simplu” al lui Mihai Morar, Mirabela Dauer a dezvăluit că a întâlnit acum două decenii un bărbat așa cum și-a dorit, în SUA.

Cântăreața a precizat că și a ales să se întoarcă în România. ”Dragostea de România a fost mai puternică decât marea mea dragoste”, a subliniat Mirabela Dauer. De altfel, a dezvăluit și că s-ar fi căsătorit a treia oară cu bărbatul de cetățenie americană.