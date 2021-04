Nelu Ploieșteanu a povestit cum a trăit pe vremea lui Ceaușescu. Artistul a dezvăluit ce salariu avea, precizând că era destul de amârât.

Celebrul cântăreț de muzică de petrecere s-a stins din viață în această dimineață. El a lăsat în urmă o carieră impresionantă. Artistul a început să cânte la numai 18 ani în satul natal.

A făcut un an și jumătate de armată la Timișoara și Brașov, iar, ulterior, în anul 1970, s-a mutat la o rudă care locuia în București. Timp de șase luni a cântat la acordeon la Teatrul de revistă Ion Vasilescu, avându-l ca dirijor pe Ion Albeșteanu.

Cum a dus-o Nelu Ploieșteanu pe vremea lui Ceaușescu. Ce salariu avea artistul: „Atât eram de amărât”

Timp de nouă ani, Nelu Ploișteanu a cântat la mai multe restaurante din Capitală, iar primul turneu internațional l-a avut în anul 1979. La ultima s-a prezență pe micile ecrane, la 20 ianuarie 2021, artistul a povestit cum au fost începuturile carierei sale.

El a povestit că Revoluția l-a prins departe de țară, dar oportunitatea respectivă i-a schimbat viața: „am avut șansa să cunosc niște oameni, am cântat în RFG, m-a apucat Revoluția acolo. Atunci s-a schimbat viața copiilor mei”.

El a dezvăluit și cât câștiga în țară: „Aici, oficial aveam 800 de mărci pe lună. Ei nu știau ce se întâmplă acolo, îmi luam pe seară 100-200 de mărci pe seară. Am câștigat într-o seară 300 de mărci. M-am dus la o benzinărie să iau un pachet de țigări și nu știam banii. Când am văzut că îmi dă și restul, am realizat că am bani mulți.”

„Am avut norocul să fiu cu domnul Arșinel, cu doamna Stela Popescu, în turneu în RFG atunci. Și i-am spus: doamnă Stela, cine sunt eu? Unii mă divinizează, alții mă hulesc. Mi-a spus: păi ce cauți cu ăia care te hulesc”, a povestit artistul la Antena Stars.

Cântărețul a menționat că începuturile au fost grele și a cunoscut bine sărăcia: „m-am eliberat din Armată cu 5.000 lei, nici în permisie nu îmi permiteam, atât eram de amărât”.

Nici copilăria nu i-a fost ușoară, a rămas orfan la doar 14 ani. Totuși, cea mai mare dramă a vieții artistului este cea legată de pierderea fiului său Mihăiță. Tânărul a decedat la doar 32 de ani, în anul 2018, după ce a suferit de la vârsta de două luni de tetrapareză spastică și encefalopatie.

