Cum a eșuat o misiune secretă a Mossad, într-o baie de sânge. Un comando a descins noaptea într-un cimitir și a provocat o tragedie umanitară

Are 14 ani, picioarele îi sunt zdrobite de molozul propriei case, capul îi este bandajat, iar gândurile sunt fixate asupra celor care nu mai sunt alături de el: mama, fratele mai mic, sora şi unchii. Ali Chokr este singurul supravieţuitor din familia sa, chipul unei tragedii documentate cu o precizie de metronom într-un reportaj realizat de corespondentul publicaţiei franceze Liberation.

Israelul a trimis un comando să recupereze rămăşiţele unui pilot dispărut în 1986

Reportajul reconstituie, oră cu oră, o operațiune a forțelor speciale israeliene care a avut loc vinerea trecută la Nabi Chit, în Valea Bekaa din Liban. Intenţia acestora era de a recupera corpul unui pilot dispărut în regiune încă din 1986, într-unul din nenumăratele raiduri ale Israelulului în Ţara Cedrilor. Numele pilotului era Ron Arad, iar operaţiunea a fost un eşec total. Nu numai că nu l-au găsit, dar au lăsat în urmă ruine şi suspiciunea de crime de război, după cum scrie corespondentul la Beirut, Arthur Sarradin.

Conform reconstituirilor făcute pe baza declarațiilor martorilor şi a rapoartelor criminalistice, la şase zile după şi la patru zile de la extinderea ofensivei împotriva Libanului, Forțele de Apărare ale Israelului au trimis la Nabi Chit, cu elicopterul, o patrulă a forțelor speciale. Informaţiile obţinute de Mossad indicau faptul că trupul lui Ron Arad ar fi fost îngropat într-un cimitir din sat, iar bombardamentele armatei asupra poziţiilor miliţiilor pro-iraniene Hezzbollah ofereau acoperirea perfectă pentru un astfel de raid.

Planul Mossad, dejucat de o femeie

Pentru a intra în sat, membrii trupelor speciale israeliene s-ar fi deghizat în soldați libanezi, au folosit două ambulanțe ale Crucii Roșii/Semilunii Roșii, plus vehicule folosite de armata locală. Informaţia a fost confirmat de Statul Major General de la Beirut, iar această practică, dacă va fi dovedită, ar constitui infracțiunea de „utilizare abuzivă a însemnelor inamice”, conform Curții Penale Internaționale.

Centrul operaţiunii a avut loc în cimitirul satului, unde, sub protecţia dronelor şi a întunericului au început să sape pe o suprafaţă de pământ care se învecina cu mormântului unui luptător Hezbollah, sperând să găsească rămăşiţele lui Arad. Planul lor a fost dejucat de o femeie, Hamda al-Halbawi, care s-a întâmplat să-şi arunce privirea pe fereastră şi a ieşit la ei să vadă ce se întâmplă. Nu a apucat să se apropie prea mult, pentru că soldaţii au împuşcat-o pe loc.

Operaţiunea eşuată a Mossad a lăsat în urmă 50 de morţi libanezi

Împușcăturile i-au alertat locuitorii și , care s-au mișcat rapid pentru a înconjura forța israeliană și a o ataca. Imediat s-a ordonat retragerea, soldaţii fiind protejaţi de tiruri de arme automate trase asupra satului din elicopeter Apache şi bombe lansate din avioane de vânătoare. Rezultatul a fost un crater cu diametrul de optzeci de metri și adâncimea de zece metri chiar în centrul satului, exploziile fiind atât de puternice încât o maşină a fost aruncată pe acoperișul unei clădiri. În atacuri au murit şi soţul Hamdei şi doi dintre copiii lor, dar numărul victimelor a fost mult mai mare. În total şi-au pierdut viaţa 35 de persoane din Nabi Chit, nouă din Khraibeh şi câte una din Sarein şi Ali al-Nahri. De asemenea, au fost ucişi trei soldați ai armatei libaneze și un membru al Securității Generale.

Benjamin Netanyahu a confirmat că a avut loc o operațiune de localizare a trupului lui Ron Arad, însă premierul a recunoscut că rezultatele „nu au fost cele sperate”. Deşi au trecut aproape 40 de ani de la disparţia lui Ron Arad, Israelul nu a încetat niciun moment să-l caute, un alt exemplu recent fiind dispariţia misterioasă, în urmă cu două luni, a lui Ahmad Chokr, un fost ofițer al Securității Generale libaneze, al cărui frate este suspectat de implicare în capturarea lui Ron Arad. Fostul ofiţer a fost atras într-o vilă din Riyaq, Bekaa, unde trebuia să realizeze o tranzacție imobiliară, dar din momentul acela a dispărut. În spatele operaţiunii secrete s-ar fi aflat Mossadul, răpirea fiind executată de o celulă formată din patru persoane. Autorităţile libaneze a arestat doar una dintre ele, un libanez. Ceillaţi trei sunt o femeie, un sirian de naţionalitate suedeză care a sosit în ţară cu două zile înainte şi a plecat după dispariţia lui Chokr, iar al treilea este un libanez cu naţionalitate franceză.