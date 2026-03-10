Cum a eșuat o misiune secretă a Mossad, într-o baie de sânge. Un comando a descins noaptea într-un cimitir și a provocat o tragedie umanitară

Are 14 ani, picioarele îi sunt zdrobite de molozul propriei case, capul îi este bandajat, iar gândurile sunt fixate asupra celor care nu mai sunt alături de el: mama, fratele mai mic, sora şi unchii. Ali Chokr este singurul supravieţuitor din familia sa, chipul unei tragedii documentate cu o precizie de metronom într-un reportaj realizat de corespondentul publicaţiei franceze Liberation.
Reportajul reconstituie, oră cu oră, o operațiune a forțelor speciale israeliene care a avut loc vinerea trecută la Nabi Chit, în Valea Bekaa din Liban. Intenţia acestora era de a recupera corpul unui pilot dispărut în regiune încă din 1986, într-unul din nenumăratele raiduri ale Israelulului în Ţara Cedrilor. Numele pilotului era Ron Arad, iar operaţiunea a fost un eşec total. Nu numai că nu l-au găsit, dar au lăsat în urmă ruine şi suspiciunea de crime de război, după cum scrie corespondentul la Beirut, Arthur Sarradin.
Conform reconstituirilor făcute pe baza declarațiilor martorilor şi a rapoartelor criminalistice, la şase zile după startul Operaţiunii Epic Fury şi la patru zile de la extinderea ofensivei împotriva Libanului, Forțele de Apărare ale Israelului au trimis la Nabi Chit, cu elicopterul, o patrulă a forțelor speciale. Informaţiile obţinute de Mossad indicau faptul că trupul lui Ron Arad ar fi fost îngropat într-un cimitir din sat, iar bombardamentele armatei asupra poziţiilor miliţiilor pro-iraniene Hezzbollah ofereau acoperirea perfectă pentru un astfel de raid.
Pentru a intra în sat, membrii trupelor speciale israeliene s-ar fi deghizat în soldați libanezi, au folosit două ambulanțe ale Crucii Roșii/Semilunii Roșii, plus vehicule folosite de armata locală. Informaţia a fost confirmat de Statul Major General de la Beirut, iar această practică, dacă va fi dovedită, ar constitui infracțiunea de „utilizare abuzivă a însemnelor inamice”, conform Curții Penale Internaționale.
Centrul operaţiunii a avut loc în cimitirul satului, unde, sub protecţia dronelor şi a întunericului au început să sape pe o suprafaţă de pământ care se învecina cu mormântului unui luptător Hezbollah, sperând să găsească rămăşiţele lui Arad. Planul lor a fost dejucat de o femeie, Hamda al-Halbawi, care s-a întâmplat să-şi arunce privirea pe fereastră şi a ieşit la ei să vadă ce se întâmplă. Nu a apucat să se apropie prea mult, pentru că soldaţii au împuşcat-o pe loc.
Împușcăturile i-au alertat locuitorii și membrii Hezbollah din regiune, care s-au mișcat rapid pentru a înconjura forța israeliană și a o ataca. Imediat s-a ordonat retragerea, soldaţii fiind protejaţi de tiruri de arme automate trase asupra satului din elicopeter Apache şi bombe lansate din avioane de vânătoare. Rezultatul a fost un crater cu diametrul de optzeci de metri și adâncimea de zece metri chiar în centrul satului, exploziile fiind atât de puternice încât o maşină a fost aruncată pe acoperișul unei clădiri. În atacuri au murit şi soţul Hamdei şi doi dintre copiii lor, dar numărul victimelor a fost mult mai mare. În total şi-au pierdut viaţa 35 de persoane din Nabi Chit, nouă din Khraibeh şi câte una din Sarein şi Ali al-Nahri. De asemenea, au fost ucişi trei soldați ai armatei libaneze și un membru al Securității Generale.
Benjamin Netanyahu a confirmat că a avut loc o operațiune de localizare a trupului lui Ron Arad, însă premierul a recunoscut că rezultatele „nu au fost cele sperate”. Deşi au trecut aproape 40 de ani de la disparţia lui Ron Arad, Israelul nu a încetat niciun moment să-l caute, un alt exemplu recent fiind dispariţia misterioasă, în urmă cu două luni, a lui Ahmad Chokr, un fost ofițer al Securității Generale libaneze, al cărui frate este suspectat de implicare în capturarea lui Ron Arad. Fostul ofiţer a fost atras într-o vilă din Riyaq, Bekaa, unde trebuia să realizeze o tranzacție imobiliară, dar din momentul acela a dispărut. În spatele operaţiunii secrete s-ar fi aflat Mossadul, răpirea fiind executată de o celulă formată din patru persoane. Autorităţile libaneze a arestat doar una dintre ele, un libanez. Ceillaţi trei sunt o femeie, un sirian de naţionalitate suedeză care a sosit în ţară cu două zile înainte şi a plecat după dispariţia lui Chokr, iar al treilea este un libanez cu naţionalitate franceză.