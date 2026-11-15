Sport

Cum a evoluat Ianis Hagi în victoria cu Polonia. Nota primită și detaliul care atrage atenția

Bogdan Baratky Tudor
15.11.2026 | 08:50
Cum a evoluat Ianis Hagi in victoria cu Polonia Nota primita si detaliul care atrage atentia
ANALIZĂ FANATIK
Prestația lui Ianis Hagi în România - Polonia 2-1 / Foto: edit Fanatik
Dorința lui Ianis de a demonstra nu a fost suficientă într-o seară în care România a câștigat prin determinare și atitudine. Ritmul de joc și-a spus cuvântul, iar statisticile confirmă o partidă mai degrabă modestă pentru decarul României
ADVERTISEMENT

În materialul publicat în ziua meciului, expertul FANATIK Gabriel Glavan, analizând opțiunile selecționerului, concluziona că România nu dispune de piesele necesare pentru un modul 4-3-1-2. Absențele lui Stanciu și Mihăilă și lipsa jocurilor pentru Ianis Hagi conduceau la această concluzie. Ei bine, exact 4-3-1-2 a fost alegerea selecționerului Hagi, cu Ianis Hagi număr 10 (și pe tricou și ca poziționare în teren) în spatele atacanților Man și Coman.

Dorință și determinare în nota echipei, realizări modeste

Ianis Hagi a contabilizat la Alanyaspor 8 prezențe în campionat în acest sezon, doar de două ori titular (schimbat la pauză, respectiv în minutul 40) și un total de 240 de minute, adică o medie de 30 de minute pe meci. Deși a arătat în fiecare minut jucat că își dorește enorm să răsplătească prin evoluție tricoul de titular primit, absența ritmului de joc și-a spus cuvântul, în contextul pozitiv al unei echipe a României extrem de montată și motivată.

ADVERTISEMENT

Ianis Hagi a ieșit în evidență de doar două ori în cele 67 de minute jucate. O dată în prima repriză, atunci când Cicâldău îi mișcă mingea pentru șut la o lovitură liberă (balonul trece puțin pe lângă țintă) și a doua oară cu doar un minut înainte de a fi schimbat, atunci când reușește să pătrundă în careu paralel cu linia de fund, dar pasează neinspirat.

Două faze periculoase, carențe fizice și de ritm de joc

De altfel, parametrii fotmob.com confirmă prestația mai degrabă modestă a lui Ianis Hagi. Statistica de mai jos prezintă comparativ cifrele lui Hagi, Cicâldău și respectiv Dragomir, cu mențiunea că pentru Cicâldău și Dragomir, statistica FotMob oferă totalurile live din jurul minutului 73. Așadar nota lui Cicâldău acoperă și golul marcat de acesta la 1 minut după înlocuirea lui Ianis Hagi.

ADVERTISEMENT
Putin mai are la dispoziție doar două planuri pentru înfrângerea Ucrainei. Ce l-ar...
Digi24.ro
Putin mai are la dispoziție doar două planuri pentru înfrângerea Ucrainei. Ce l-ar putea forța să schimbe strategia
IndicatorHagi, la 67′Cicâldău, la ~73′Dragomir, la ~73′
Nota FotMob6,58,27,0
Atingeri464537
Pase reușite17/24 (71%)26/33 (79%)18/24 (75%)
Pase în ultima treime673
Ocazii create210
Dueluri la sol câștigate2/10 (20%)4/4 (100%)4/6 (67%)
Dueluri aeriene câștigate1/10/11/1
Deposedări reușite032
Recuperări331
Mingi pierdute prin deposedare401
Faulturi comise400

Ianis a avut un număr de atingeri similar cu Cicâldău, dar un procent al paselor reușit mai scăzut decât colegii săi. Lucru explicabil prin poziția mai avansată în teren. În schimb, în ciuda poziției, Ianis a fost devansat de Cicâldău la numărul paselor în ultima treime (6 față de 7). Nivelul fizic se vede însă în restul statisticilor. Ianis are doar 2 dueluri la sol câștigate din 10 (20% eficiență), a fost deposedat de 4 ori și a comis 4 faulturi, fără a reuși vreo deposedare.

ADVERTISEMENT
Au văzut toți ce a făcut după România - Polonia 2-1: OUT de...
Digisport.ro
Au văzut toți ce a făcut după România - Polonia 2-1: OUT de la echipa națională! "O știe și el"

Lui Ianis i-au lipsit prospețimea și capacitatea de a rezista adversarului în duelurile fizice, lucru firesc în contextul minutelor jucate în acest sezon la club. Este înlocuit în minutul 67, iar în minutul imediat următor Cicâldău reușește să înscrie, deschizând drumul României spre prima victorie în grupă.

ADVERTISEMENT
Andrei Vochin, șase motive pentru care România și Hagi pot începe să construiască:...
Fanatik
Andrei Vochin, șase motive pentru care România și Hagi pot începe să construiască: „Primul pare banal”
Denis Drăguș, pus la zid de omul care l-a anihilat pe Maradona: ”Nu...
Fanatik
Denis Drăguș, pus la zid de omul care l-a anihilat pe Maradona: ”Nu e un jucător de colectiv”
Lovitură pentru FRF! Câți bani a încasat din bilete la România – Polonia
Fanatik
Lovitură pentru FRF! Câți bani a încasat din bilete la România – Polonia
Bogdan Baratky Tudor
Bogdan Baratky Tudor
Bogdan „Baratky” Tudor este colaborat al FANATIK, site pe care scrie despre iubirea sa de-o viață Rapid, dar realizează și materiale ample de analiză, în special pe teme financiare, dim sportul românesc și internațional.
Parteneri
'MM nu și-a dat demisia, a fost forțat!'. Care ar fi, de fapt,...
iamsport.ro
'MM nu și-a dat demisia, a fost forțat!'. Care ar fi, de fapt, motivul real din spatele plecării lui Mihai Stoica de la FCSB
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!