Cum a evoluat Ianis Hagi în victoria cu Polonia. Nota primită și detaliul care atrage atenția

ADVERTISEMENT

În , analizând opțiunile selecționerului, concluziona că România nu dispune de piesele necesare pentru un modul 4-3-1-2. Absențele lui Stanciu și Mihăilă și lipsa jocurilor pentru Ianis Hagi conduceau la această concluzie. Ei bine, exact 4-3-1-2 a fost alegerea selecționerului Hagi, cu Ianis Hagi număr 10 (și pe tricou și ca poziționare în teren) în spatele atacanților Man și Coman.

Dorință și determinare în nota echipei, realizări modeste

Ianis Hagi a contabilizat la Alanyaspor 8 prezențe în campionat în acest sezon, doar de două ori titular (schimbat la pauză, respectiv în minutul 40) și un total de 240 de minute, adică o medie de 30 de minute pe meci. Deși a arătat în fiecare minut jucat că își dorește enorm să răsplătească prin evoluție tricoul de titular primit, absența ritmului de joc și-a spus cuvântul, în .

ADVERTISEMENT

Ianis Hagi a ieșit în evidență de doar două ori în cele 67 de minute jucate. O dată în prima repriză, atunci când Cicâldău îi mișcă mingea pentru șut la o lovitură liberă (balonul trece puțin pe lângă țintă) și a doua oară cu doar un minut înainte de a fi schimbat, atunci când reușește să pătrundă în careu paralel cu linia de fund, dar pasează neinspirat.

Două faze periculoase, carențe fizice și de ritm de joc

De altfel, parametrii fotmob.com confirmă prestația mai degrabă modestă a lui Ianis Hagi. Statistica de mai jos prezintă comparativ cifrele lui Hagi, Cicâldău și respectiv Dragomir, cu mențiunea că pentru Cicâldău și Dragomir, statistica FotMob oferă totalurile live din jurul minutului 73. Așadar nota lui Cicâldău acoperă și golul marcat de acesta la 1 minut după înlocuirea lui Ianis Hagi.

ADVERTISEMENT

Indicator Hagi, la 67′ Cicâldău, la ~73′ Dragomir, la ~73′ Nota FotMob 6,5 8,2 7,0 Atingeri 46 45 37 Pase reușite 17/24 (71%) 26/33 (79%) 18/24 (75%) Pase în ultima treime 6 7 3 Ocazii create 2 1 0 Dueluri la sol câștigate 2/10 (20%) 4/4 (100%) 4/6 (67%) Dueluri aeriene câștigate 1/1 0/1 1/1 Deposedări reușite 0 3 2 Recuperări 3 3 1 Mingi pierdute prin deposedare 4 0 1 Faulturi comise 4 0 0

Ianis a avut un număr de atingeri similar cu Cicâldău, dar un procent al paselor reușit mai scăzut decât colegii săi. Lucru explicabil prin poziția mai avansată în teren. În schimb, în ciuda poziției, Ianis a fost devansat de Cicâldău la numărul paselor în ultima treime (6 față de 7). Nivelul fizic se vede însă în restul statisticilor. Ianis are doar 2 dueluri la sol câștigate din 10 (20% eficiență), a fost deposedat de 4 ori și a comis 4 faulturi, fără a reuși vreo deposedare.

ADVERTISEMENT

Lui Ianis i-au lipsit prospețimea și capacitatea de a rezista adversarului în duelurile fizice, lucru firesc în contextul minutelor jucate în acest sezon la club. Este înlocuit în minutul 67, iar în minutul imediat următor Cicâldău reușește să înscrie,