Cum a explicat Claudiu Petrila ratarea sezonului din Botoșani – Rapid 0-0: „Vreau să-mi cer scuze”

Unul dintre protagoniștii meciului, Claudiu Petrila, a avut un mesaj special pentru colegii săi, asta după ce a dat pe lângă poarta goală în urma unei faze excelente în prima parte a confruntării.

Claudiu Petrila își cere scuze colegilor după ratarea uriașă din Botoșani – Rapid

Claudiu Petrila, cel care a avut o ratare uriașă în prima repriză a confruntării, când a fost servit excelent de Alex Dobre și a ratat cu poarta goală, a ținut să-și ceară scuze față de coechipieri. Atacantul a explicat cum a putut să tragă pe lângă dintr-o poziție atât de bună.

„Faza m-a prins perfect, din păcate cred că m-am relaxat și am fost prea sigur că marchez. Vreau să-mi cer scuze față de colegi pentru că știu că a fost un moment important. Sper să mă revanșez și să marchez etapa viitoare. Important este că am rămas pe primul loc, avem următorul meci acasă și trebuie să-l câștigăm.

Putem spune că un egal este echitabil la partida din această seară. Prima dată ne gândim la meciul cu Oțelul, după la cel cu FCSB”, a spus Claudiu Petrila.

Aioani, declarație sinceră după egalul cu Botoșani

Marian Aioani spune că formația gazdă a fost puțin mai bună, chiar dacă ocaziile mai mari au fost de partea trupei bucureștene.

„Plecăm cu un rezultat pozitiv, chiar dacă nu este scorul pe care l-am dorit. Am venit aici să câștigăm, în seara aceasta atât s-a putut. Dacă ar fi să spun cred că un 60 la sută Botoșani a meritat victoria. Oricine ratează, oricine face greșeli în acest sport. Suntem predispuși greșelilor.

Normal că puteam mai mult. Așteptările mele de la ultimele 2 meciuri sunt 6 puncte”, a declarat Marian Aioani.

Dennis Ciobotariu își contrazice colegii

Ciobotariu spune că Rapid merita să câștige meciul pe care l-a disputat la Botoșani, mai ales dacă privim ocaziile pe care giuleștenii le-au avut.

„Eu cred că meritam victoria datorită ocaziilor pe care le-am avut. Da, clar, terenul influențează, trebuie să te adaptezi la teren. Nu cred că a fost un moment psihologic la ratarea lui Petrila pentru că imediat am mai avut încă 3 ocazii. Pot să zic că Botoșani a făcut un meci foarte bun. Rezultatul e bun, având în vedere situația de aici. Mă bucur că suntem pe primul loc, important e să rămânem uniți”, a spus și Dennis Ciobotariu.

Rapid are un final dificil de an

Rapid a reușit să rămână pe primul loc în SuperLiga în urma , însă poziția de lider este serios amenințată, mai ales că urmează două partide dificile. Mai întâi, în Giulești o să vină Oțelul Galați, formație care se luptă pentru locul 6, care ar duce în play-off la finalul sezonului regulat.

De asemenea, elevii lui Constantin Gâlcă o să mai dea un test important. Formația vișinie va fi în duel cu rivala, , confruntare ce o să aibă loc pe 21 decembrie, după ce în tur s-a încheiat la egalitate, 2-2. Trupa lui Elias Charalambous este și ea în mare nevoie de puncte și un eșec cu giuleștenii ar putea să cântărească decisiv când se va trage linie și se vor stabili formațiile calificate în play-off.