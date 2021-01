Cum a făcut Cristi Borcea bani din închisoare și care este implicarea sa în Panama Papers: „Am vrut să am card negru”

Numele lui Cristi Borcea a apărut în multe scandaluri financiare, ba chiar a făcut de două ori pușcărie din cauza banilor. Afaceristul a negat o serie de speculații apărute în ultimii ani despre cum a făcut bani din pușcărie sau de ce numele său a apărut în mega-dosarul Panama Papers.

Pe lângă lămurirea misterului în care a reușit să facă bani chiar și din spatele gratiilor, fostul acționar de la Dinamo a povestit câteva lucruri din experiența închisorii, având coșmaruri și astăzi cu perioada în care a fost lipsit de libertate.

Invitat în emisiunea „40 de întrebări” de la Kanal D, Borcea a fost întrebat cum a reușit să se îmbogățească din pușcărie. Dinamovistul a spus că succesul în afaceri se datorează echipei sale, căci nu este singurul asociat al firmei cu butelii, și al celor peste 3.000 de angajați. A respins categoric informația că ar fi făcut afaceri cu statul.

Cristi Borcea, despre afacerea cu butelii, Panama Papers și faimosul card negru

„Nu am făcut niciun leu din contractele cu statul, sunt numai firme de afară. Am 3.600 de angajați, am avut asociați și directori buni și am crezut în afacerea asta de la început. Din 1989 am făcut bani cu buteliile și din transporturi.

Societățile au făcut banii, nu eu din închisoare. Asta înseamnă că au făcut societăți stabile, puternice, care nu depind de un singur om. Au structură, management și continuitate. Toate contractele au fost cu firme internaționale pentru că noi nu lucram cu statul.

În fiecare comună, oraș din România, fiecare instituție, dacă sunt cel mai mare din România, ce ar fi dacă, de ce se emite în blocul cutare sau la casa cutare? Pentru că vreau să plătesc să văd Kanal D să nu zic altfel”, au fost argumentele mai mult sau mai puțin convingătoare ale lui Cristi Borcea oferite lui Denise Rifai.

Numele fostului patron de la Dinamo a apărut în urmă cu 5 ani în scandalul internațional Panama Papers, o anchetă care a scos la iveală nume grele din mai multe țări, din toate domeniile de activitate, care rulau bani prin off-shore-uri, prin casa de avocatură Mossak Fonseca.

Pe lângă Borcea, s-a vehiculat că ar fi fost implicați, cu diferite afaceri, și Sorin Ovidiu Vântu, Corneliu Iacobov sau Said Baaklini.

„Nu am rulat niciun leu în paradisurile fiscale. Am vrut să fac să am un card negru, cu buget nelimitat și îl puteam face doar din America sau UK. Eu niciodată nu am făcut afaceri, cu excepția shaormeriilor, nu… Statul român ar trebui să facă mai mult pentru sport, să se uite ce fac cei din Ungaria, pentru că nu fac nimic pentru sport”, este explicația oferită de Borcea la 5 ani de la acele dezvăluiri.

Experiența traumatizantă din pușcărie îi provoacă și azi coșmaruri

Soțul Valentinei Pelinel a făcut și câteva mărturisiri despre perioada petrecută în pușcărie, una care nu a fost tocmai roz, așa cum a scris presa. Anii petrecuți în spatele gratiilor au lăsat urme adânci: „Săptămânal visez legat de pușcărie. Dacă nu îi aveam pe Giovanni și pe Victor îmi era greu. Șobolanii, gândacii și ploșnițele erau peste tot. Nu era niciun frigider, apă caldă deloc. Acum se dă apă caldă în fiecare zi, dar noi când am fost era doar o oră pe zi. Acum, când am fost ultima dată la Jilava, sunt 200 de deținuți care fac baie în fiecare zi, dar la 5 dușuri.

Eu stăteam în cea mai mare cameră, de 10 metri pătrați, dar eram patru. Și la Poarta Albă, când a venit ministrul Justiției, doamna Prună, ân control, eram 12 în cameră”.