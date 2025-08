Cum a făcut, de fapt, Iancu Guda primul milion de euro. În 5 ani de zile îl poți avea și tu dacă respecți acești pași

Iancu Guda a făcut primul milion de euro cu multă muncă. Mai mult de atât, acesta vine și cu recomandări pentru persoanele care vor într-adevăr să pună bani deoparte, dar în același timp să se bucure și de viață.

ADVERTISEMENT

Cine este Iancu Guda

Iancu Guda este un analist financiar care are o experiență de aproape 20 de ani în ceea ce privește managementul riscului în cadrul corporațiilor private și multinaționale care sunt specializate în domeniul financiar.

Iancu Guda este invitat constant la numeroase emisiuni, fie de radio, fie de televiziune, unde vine cu sfaturi utile legate de modul în care putem face bani, dar și modul în care putem să îi economisim.

ADVERTISEMENT

De asemenea, acesta prezintă și o rubrică specială la Observator, . Acolo, cei interesați pot fi la curent cu mai multe informații economice.

Cum a făcut Iancu Guda primul său milion

Și totuși de la ce vârstă a muncit Iancu Guda și cum a făcut primul său milion? În cadrul Matinalul Digi FM acesta a discutat la un moment dat cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu despre diverse aspecte ale vieții sale.

ADVERTISEMENT

Și se pare că matinalii au vrut să afle un subiect mai delicat și anume modul în care Iancu Guda a făcut primul său milion de euro. Se pare că a fost nevoie de muncă, dar și de dedicare. Totul a pornit însă de jos.

ADVERTISEMENT

„Dacă e să luăm toate activele, tot ce are familia noastre minus datorii, cu tot cu randament, suntem peste acest prag. Dar am început la 19 ani, făcând cafea la o multinațională în primul an de facultate, și am tot crescut până la poziția de director general”, a spus Iancu Guda.

ADVERTISEMENT

Cum și-a construit cariera Iancu Guda

Analistul financiar s-a angajat la vârsta de 20 de ani și recunoaște că nu a fost deloc ușor. A fost în primă fază ucenic, iar mai apoi au urmat alte funcții importante, până a ajuns să fie director de afaceri.

Ulterior, după 10 ani, acesta a ajuns să fie responsabil cu dezvoltarea liniilor de servicii. Printre altele, Iancu Guda a mai bifat și alte realizări importante pe plan profesional care l-au ajutat să ajungă la experiența de astăzi.

„În decembrie 2005, exact când am împlinit vârsta de 20 ani, m-am alăturat echipei Coface România, una dintre cele mai importante companii la nivel global în managementul riscului de credit. Mi-am construit cariera profesională de jos, începând ca simplu ucenic (internship), și continuând cu foarte multe schimbări: ofițer de credit, analist financiar, manager dezvoltare produse, director informații de afaceri.

După 10 ani, începând cu 2015, am preluat responsabilitatea pentru dezvoltarea liniilor de servicii ca și Director General al Coface Credit Management Services. (…)Începând cu anul 2012, am fost lector asociat la IBR, unde am predate cursuri de analiză financiară avansată și finanțe corporative în cadrul programului CEFA. Activitatea de lector universitar este extinsă prin cursurile de risk management cu predare în limba engleză, pe care le-am susținut la IMBA din cadrul FABIZ, ASE”, a dezvăluit el.

Iancu Guda, sfaturi utile despre educație financiară

Iancu Guda a mai dezvăluit de asemenea și faptul că în general, la vârste mai mici, . Odată cu înaintarea în vârstă și cu apariția copiilor, spre exemplu, lucrurile se schimbă.

Analistul financiar recunoaște însă că a plecat de la niște sume modeste pe care le încasa. Ulterior însă a economisit bani, a făcut investiții, iar mai apoi a început să bifeze mai multe reușite personale pe plan financiar. Totodată, el optează și pentru o a asigurare de viață. Aceasta oferă siguranță în primul rând pentru cei dragi.

„La 20 de ani aveam niște proiecții mai mici. Copilul a venit la 36 de ani. Mi-am dorit lucruri mai mari mai multe. Când am ajuns în București am lucrat la call center 200 de lei 4 ore pe zi. (…) Ulterior am ajuns director general la o multinațională. Am economisit și investit cu cap și mi-a crescut avuția”, a dezvăluit acesta.

Ce pași trebuie să respecte o persoană dacă vrea să economisească bani

Subiectul investițiilor și al economiilor a mai fost dezbătut la un moment dat și la podcastul Altceva cu Adrian Artene. Moderatorul a vrut să afle dacă într-adevăr, o persoană poate să strângă o sumă mare de bani într-un timp scurt.

„Ca în acel banc pe care ți l-am spus înainte – este foarte simplu să faci 1.000.000 de euro în 5 ani. Cu o singură condiție. Trebuie să pui 16.707 7 euro de o parte din salariul pe care îl ai, în fiecare lună”, a spus Adrian Artene.

În acest sens, Ioan Guda spune că un astfel de obiectiv nu aduce neapărat fericire. Mai mult de atât, sunt persoane care ajung să îl atingă, dar la final realizează că își doreau cu totul altceva. Iar acest lucru nu e valabil doar pe plan financiar ci și personal.

„Știi diferența între ceea ce îți dorești și ceea ce ai și ce te face fericit. Adică când știi ce vrei de la viață și trăiește în armonie cu asta, ești fericit. Și e simplu. E greu să ajungi la simplitate, pentru că e foarte de greu să știi ce îți dorești de la viață.

Și sunt cupluri care după 20 de ani își dau seama. Din păcate, unele ajung la despărțire, chiar mai devreme. De ce? Pentru că își dau seama – eu îmi doresc altceva și celălalt partener vrea altceva și atunci asta e”, explică expertul financiar.