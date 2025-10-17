Cum a făcut Donald Trump 1 miliard de dolari din crypto! Fiul său, Eric, recunoaşte: ”Probabil, chiar mai mult de atât”

Donald Trump și familia sa au câștigat peste un miliard de dolari din afaceri crypto în ultimul an, profituri obținute înainte de taxe. Creșterea a fost susținută și de politicile administrației sale, favorabile industriei.

Cum a făcut Donald Trump un miliard de dolari din crypto

Potrivit unei investigații a , imperiul crypto al lui Donald Trump se bazează pe o rețea de investiții greu de urmărit, într-o industrie puțin reglementată. Ea cuprinde carduri digitale, memecoin-uri, stablecoin-uri, token-uri și o platformă financiară descentralizată, toate fiind legate de numele oficialului de la Casa Albă. Specialiștii spun că un asemenea nivel de implicare în domeniul crypto al unui președinte american este fără precedent în istoria modernă a SUA.

Sursa citată mai susține că memecoin-urile au adus singure aproximativ 427 de milioane de dolari din comisioane de vânzare și tranzacționare. În același timp, oficialul de la Washington a obținut câștiguri uriașe și prin compania World Liberty Financial, fondată de fiii săi, Eric și Donald Trump Jr., împreună cu fiii omului de afaceri Steve Witkoff. Firma administrează două token-uri: WLFI și USD1, o criptomonedă stabilă legată de dolar.

Vânzările tokenului WLFI au adus până acum aproximativ 550 de milioane de dolari. Acest token oferă deținătorilor drepturi de vot asupra deciziilor legate de politica World Liberty Financial. Compania a vândut criptomonede stabile în valoare de 2,71 miliarde de dolari, fiecare având prețul fix de 1 USD.

„A intrat în politică pentru a salva poporul american. Are viață de lux”

Pentru a menține această valoare, firma trebuie să dețină rezerve care să acopere token-ul, ceea ce înseamnă că sumele obținute nu se transformă direct în profit. Totuși, dacă banii din vânzări au fost investiți în datorii pe termen scurt din SUA, compania ar fi putut obține aproximativ 40 de milioane de dolari doar din dobânzi și comisioane.

„După decenii în care politicieni lipsiți de talent au obținut în mod misterios averi uriașe după ce au părăsit funcția, președintele Trump este singurul președinte care a pierdut cu adevărat bani după primul său mandat”, a declarat secretarul adjunct de presă al Casei Albe, Kush Desai.

În același timp, Desai a precizat că Donald Trump ar fi intrat în politică renunțând la viața sa de lux doar din dorința de a „salva țara și poporul american”. Întrebat despre estimările Financial Times, care arată că familia Trump a câștigat peste 1 miliard de dolari din afaceri cripto, Eric Trump a răspuns că suma reală ar fi „probabil mai mare”.

De ce s-au prăbușit criptomonedele după declarațiile lui Trump referitoare la taxele impuse Chinei

iar investitorii au pierdut miliarde de dolari, asta după ce președintele Donald Trump a amenințat că va introduce noi tarife pentru importurile din China. Anunțul a speriat piețele și a declanșat o vânzare masivă de active riscante, cum sunt acțiunile din sectorul tehnologic și criptomonedele. Mulți au investit în aur și argint, care au ajuns să fie tranzacționate la niveluri record.

De la bitcoin până la monedele „meme”, toate criptomonedele au scăzut, pentru că investitorii și-au vândut rapid activele. În plus, pozițiile mari, susținute prin împrumuturi, au fost închise forțat din cauza acestei scăderi bruște și neașteptate. Așa-numitul „mini-crash” a dus la lichidarea unor poziții în valoare totală de 19 miliarde de dolari, potrivit datelor analizate de CoinGlass. Chiar dacă prețurile criptomonedelor și-au revenit după prăbușirea de vineri, 10 octombrie, impactul a fost uriaș.

Ce s-a întâmplat după anunțul lui Donald Trump

, investitorii speriați au renunțat la activele riscante și s-au orientat către aur și obligațiuni de stat, considerate mai sigure. Piețele au reacționat imediat: indicele Nasdaq Composite, dominat de companiile de tehnologie, a scăzut cu 3,56%, iar S&P 500 a avut cea mai slabă zi din aprilie. În același timp, bitcoinul a pierdut 15%, ajungând la cel mai scăzut nivel al perioadei, scrie

Bitcoin a coborât vineri, 10 octombrie, de la aproximativ 122.500 de dolari la circa 104.600 de dolari. Nici Ethereum nu a scăpat, valoarea celei de-a doua criptomonede ca mărime s-a prăbușit cu aproximativ 21%. „Vânzarea agresivă de criptomonede a fost declanșată de o creștere bruscă a riscului”, a declarat Lukman Otunuga, analist senior de piață.

Monedele speculative au fost cele mai afectate de prăbușirea pieței. Dogecoin a pierdut peste 50% din valoare, iar moneda $TRUMP, asociată cu Donald Trump, s-a prăbușit cu aproximativ 63%, atingând cel mai scăzut nivel. Un rol important l-a avut și efectul de levier. Mulți traderi folosesc bani împrumutați pentru a-și mări pariurile pe crypto, o strategie riscantă dar des întâlnită. Când prețurile cresc, câștigurile sunt mari. Însă atunci când piața cade brusc, traderii care au mizat cu efect de levier pot suferi pierderi uriașe, fiind forțați să-și închidă pozițiile.

Ce înseamnă pariuri cu efect de levier. I-au distrus pe investitori

Pariurile făcute cu efect de levier mare pot fi închise automat de platformele de tranzacționare atunci când pierderile riscă să depășească suma pe care investitorii o pot acoperi. Aceste închideri forțate au amplificat prăbușirea de vineri și au mărit șocul resimțit pe piața crypto.

Investitorii s-au temut de probleme tehnice în piața crypto după ce o monedă stabilă de pe Binance s-a desprins pentru scurt timp de dolar. Platforma a spus că au existat mici probleme cauzate de fluctuațiile bruște. Au apărut și suspiciuni că unele conturi anonime au profitat de scădere prin vânzări scurte, fiind vehiculate chiar zvonuri despre tranzacții cu informații privilegiate, greu însă de dovedit.

Între timp, bitcoin s-a stabilizat luni la aproximativ 115.000 de dolari, după ce vineri coborâse sub 105.000, dar nu a revenit la recordul de 126.000 atins pe 6 octombrie. Specialiștii cred că adoptarea ETF-urilor, intrările instituționale și reglementările mai clare vor sprijini piața pe termen lung. Totuși, incertitudinea persistă, iar investitorii s-au orientat și către argint, care a crescut cu 7% și a ajuns la un nou record.