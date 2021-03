Georgiana Lobonț este una dintre cele mai apreciate interprete de muzică populară din România și pandemia de coronavirus nu a afectat-o deloc în plan financiar, ba chiar a reușit să strângă sume uriașe până la momentul actual, după cum a recunoscut chiar ea.

Din moment ce nu a mai putut cânta din cauza restricțiilor impuse de autorități, Georgiana Lobonț a fost nevoită să se reprofileze și să devină influencer, la fel ca alte colege de breaslă, pentru a avea niște venituri care să-i asigure confort financiar.

Artista ete una dintre cele mai înstărite interprete și nu datorită concertelor, inexistente în această perioadă, ci a contractelor de promovare de pe rețelele sociale. Vedeta a câștigat bani frumoși din această activitatem unde s-a bucurat de un succes răsunător.

Cum a făcut Georgiana Lobonț bani în pandemie. Sumele sunt uriașe: „Dumnezeu a avut grijă de mine”

Lipsa concertelor nu a oprit-o să scoată și alte melodii, care s-au bucurat de milioane de vizualizări pe YouTube. Georgiana Lobonț a recunoscut că a ajuns la 12.ooo de euro pe lună numai cu ajutorul muzicii, chiar dacă nu a mai avut cântări, cum s-a întâmplat pentru toți artișii. Frumoasa brunetă este pe locul cinci în trending.

„Bunul Dumnezeu a avut grijă de mine și în această pandemie. Ideile soțului meu cu ideile mele s-au combinat în această pandemie și au ieșit niște idei mai mari, care pe mine m-au făcut să mă reinventez.

Am devenit influencer, am devenit un om de Youtube, pentru că am scos piese pe bandă rulantă, iar banii de pe Yotube au început să crească. La mine traficul este în funcție de vizualizări. Cu cât traficul este mai mare, cu atât banii sunt mai mulți. Am avut în unele luni până la 12.000 de euro, iar în ianuarie și februarie am avut 4.000 – 5.000 de euro sau 2.000 de euro.

Din vloguri nu câștig, dacă ar fi să mai și plătesc pe cineva să mă filmeze nici nu aș scoate bani ca să-l plătesc pe omul acela. Muzica face multe vizualizări, pentru că acolo sunt puse și reclame. Din Instagram câștig mai bine înainte de Sărbători. Câștig bine și de aici”, a declarat Georgiana Lobonț la „Star News” de la Antena Stars.

Georgiana Lobonț este mândră de performanțele ei artistice

Cântăreața de muzică populară nu s-ar fi așteptat să ajungă pe locul cinci în trendig pe YouTube, dar fanii i-au făcut o surpriză și au apreciat noua melodie, „Tu vrei să mă păcălești”, care a strâns deja 524.000 de vizualizări și 17.000 de aprecieri în cinci zile de la lansare.

„’Sunt super super fericită că sunt pe locul 5 în trending pe Youtube. Mă gândeam că o să ajungă până pe 10, dar nu mă gândeam că fanii o să mă ducă pe locul 5. Mi-am bătut recordul”, a continuat Georgiana Lobonț.

Interpreta de muzică populară duce o viață de lux datorită activității muzicale din 2020, când piesele ei au rupt topurile de pe YouTube. Georgiana Lobonț și-a redecorat locuința și a ales numai mobilier sofisticat, care nu este la îndemâna oricui.

Vedeta este căsătorită cu Rareș Ciciovan, fiind chiar impresarul ei, și au împreună doi copii, un băiat și o fată, Eduard Nicholas și Irina Maria.