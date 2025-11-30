Cum a făcut Gigi Becali primul milion de euro, de fapt. Afacerea care l-a îmbogățit pe patronul FCSB

ADVERTISEMENT

Gigi Becali este unul dintre cei mai bogați români. Este o fire cât se poate de activă în spațiul public, în special în lumea fotbalului însă cum a ajuns să dea lovitura pe plan financiar?

Ce idee a avut Gigi Becali după Revoluție

După căderea comunismului s-au ridicat mai multe imperii. O mulțime de oameni de afaceri au venit cu numeroase idei și au reușit să prospere și în anii următori. Iar Gigi Becali este unul dintre ei.

După Revoluție, acest avea o avere de aproximativ 150.000 de dolari. La acel moment suma era una uriașă, având în vedere restricțiile care erau în țară în perioada comunismului.

Iată însă că patronul FCSB a știut în ce să investească banii. Acum poate părea o idee banală, dar atunci l-a îmbogățit. Mai exact, acesta aducea articole vestimentare din Turcia precum tricouri și blugi, care ajungeau să fie vândute în România.

Afacerea care l-a îmbogățit pe patronul FCSB

Nu doar el a avut o astfel de idee. Unele persoane aduceau de asemenea cantități mici de haine din Turcia pe care le vindeau. Gigi Becali însă a dus afacerea la un cu totul alt nivel.

Mai exact, acesta aducea 10 tiruri de blugi pe săptămână. Rula banii în fiecare zi, iar produsele vestimentare ajungeau în en-gros-uri. Drept urmare, primea banii pe loc și scăpa și foarte repede marfă.

„Când toată lumea se ducea la turci să ia 2-3 perechi de blugi, eu aduceam cu tirurile. Îi băgam direct în en-gros-uri, iar banii îi primeam pe loc. Nu mă interesa pe mine dacă se vindeau sau cât timp le trebuia pentru a scăpa de marfă. Aduceam şi 10 tiruri de blugi pe săptămână. Banii îi rulam mereu, în fiecare zi”, îşi aduce aminte Gigi Becali.

Gigi Becali a adunat o basculantă de bani

Cât de mulți bani făcea însă patronul FCSB? La un moment dat, niște apropiați povesteau că într-o zi, Gigi Becali a primit atât de mulți bani de la en-gros-uri încât a venit acasă cu o basculantă de bani.

A descărcat banii în curte, pentru că pur și simplu nu avea unde să îi pună. Acesta a luat și un celofan ca să-i acopere în caz că va ploua. Iar momentul de atunci cu siguranță nu-l va uita prea curând.

„I-am descărcat în curte, pentru ca nu aveam unde să-i pun, m-am dus în casă, am luat o folie de celofan şi i-am acoperit, pentru că mi-era teamă să nu plouă peste noapte şi să-i ude”, a rememorat latifundiarul din Pipera episodul muntelui de bani din curte.

Ce avere ar avea Gigi Becali

Menționăm faptul că niciodată , de fapt. Pe de altă parte, ultimele estimări arătau că averea acestuia s-ar ridica undeva pe la 1,2 miliarde de euro.

De menționat e faptul că la finele lui 2024, Gigi Becali a fost obligat să își afișeze declarația de avere. Chiar și așa, nu figurează în document, fiind pe numele fiicelor sale.