Cum a făcut praf sportul românesc în ultima lună decizia lui Raed Arafat! Simona Halep și Emma Răducanu au jucat cu tribunele goale. Naționala a ratat barajul

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a luat în luna octombrie o decizie care a lovit din plin sportul românesc. De pe data de 25 octombrie a fost interzisă prezența fanilor pe arenele sportive, ca măsură de prevenție împotriva infectărilor cu noul coronavirus. Decizia se aplica inclusiv celor vaccinați în schemă completă.

Cum a făcut praf sportul românesc în ultima lună decizia lui Raed Arafat!

Decizia a stârnit un val de indignare în rândul iubitorilor de sport, în condițiile în care măsura nu s-a aplicat și altor activități similare. De exemplu, a fost permisă în continuare prezența în sălile de cinema, în restaurante, la biserică și în alte locuri publice.

Însă, stadioanele au fost închise și sportul a mai primit o lovitură, ultima dintr-un lung șir. Decizia luată de Raed Arafat a venit doar cu o zi înainte de debutul Transylvania Open, cel mai important turneu de tenis feminin din România.

Restricțiile au intrat în vigoare exact când a început Transylvania Open! Halep și Răducanu au jucat fără fani

Iubitorii tenisului au putut fi prezenți în BT Arena din Cluj doar în zilele calificărilor: sâmbătă și duminică. La începutul turneului propriu-zis, pe 25 octombrie, porțile BT Arena din Cluj s-au închis ca urmare a deciziei autorităților.

Simona Halep și Emma Răducanu, două dintre cele mai în vogă jucătoare de tenis din lume au venit să joace la Cluj, însă iubitorii tenisului nu au putut să le vadă decât la antrenament, înainte de debutul competiției.

Decizia i-a șocat pe organizatori: “Ne pare rău că aceste jucătoare evoluează cu sala goală”

Decizia i-a șocat pe organizatori, care susțin că au luat toate măsurile de siguranță împotriva COVID. Oficialii turneului au încercat să obțină o derogare de la restricții pentru Transylvania Open, însă s-au lovit de refuzul autorităților:

“Pierderile financiare sunt extrem de mari. Dar pe lângă acestea, marele nostru regret este că fanii din România au pierdut șansa să vadă live niște meciuri istorice și jucătoare de top. Ne pare rău și că aceste jucătoare evoluează cu sala goală.

“Am avut și multe persoane din străinătate care și-au dorit să vină la turneu”

Asta, în condițiile în care am decis să utilizăm doar 25% din capacitatea sălii atunci când am început vânzarea de bilete. Doar persoanele vaccinate și copiii mai mari de 12 ani au putut să achiziționeze un bilet de intrare.

E mare păcat! Atât pentru români, cât și pentru străini. Pentru că am avut și multe persoane din străinătate care și-au dorit să vină la turneu. Unii au și venit și și-au încercat norocul, dar au rămas la ușa de intrare”, , Patrick Ciorcilă, pentru FANATIK.

Emma Răducanu, mesaj impresionant la ultimul antrenament cu fani în tribune: “Oamenii au fost foarte de treabă cu mine și o îmi lipsiți”

Astfel, Simona Halep și Emma Răducanu au jucat în fața tribunelor goale de la Cluj, în primul turneu din istoria României care a adunat la start două câștigătoare de Grand Slam. Emma Răducanu a oferit un discurs emoționant spectatorilor la finalul antrenamentului de duminică, ultimul cu fani în tribune:

“Nu pot vorbi în limba română foarte bine, dar voi încerca. Vă mulțumesc foarte mult! Oamenii au fost foarte de treabă cu mine și o îmi lipsiți. Iubesc România!”, a spus Emma Răducanu.

Meciul anului pentru România, afectat de rstricții!

Meciul anului pentru naționala României a fost afectat din plin de decizia autorităților. Pe 11 noiembrie, “tricolorii” întâlneau pe teren propriu naționala Islandei, într-o confruntare decisivă pentru baraj.

Și pentru acest meci, federalii au cerut o derogare de la autorități pentru ca meciul să se poată disputa cu spectatori în tribună, chiar și în condițiile în care ar exista o limitare a capacității stadionului și ar avea acces doar vaccinații cu schemă completă.

Arafat a respins orice derogare: “Când dai o derogare, începe lanțul”

Răspunsul lui Raed Arafat a fost unul fără echivoc: “Trebuie să vedem cum să ieșim din situația asta, să scadă presiunea de pe sistemul sanitar. Când dai o derogare, începe lanțul derogărilor, pentru că vor veni și alte competiții.

Înainte, au fost cerute derogări pentru competiții de la Cluj, care nu s-au dat, pentru tenis, nici aici nu se vor da derogări”, a spus șeful CNSU.

România a ratat prezenţa la baraj după un meci disputat fără fani în tribune

Însă, din cauza restricțiilor, noul stadion Steaua a fost gol la cel mai important meci al anului, care s-a disputat într-o atmosferă de “amical”. Avantajul terenului propriu al “tricolorilor” a fost astfel anihilat.

Jucătorii României nu s-au ridicat la înălțimea așteptărilor și meciul s-a încheiat cu un scor alb, 0-0, care a spulberat șansele României la baraj. Pe lângă presația modestă a jucătorilor, au fost multe voci care spuneau că rezultatul a fost altul dacă echipa avea aportul publicului.

Mirel Rădoi: “”Sunt sigur că la meciul cu Islanda, dacă am fi jucat cu spectatori, am fi câştigat.”

Inclusiv a susținut că rezultatul ar fi fost altul dacă fanii ar fi fost prezenți în tribune:

“Sunt sigur că la meciul cu Islanda, dacă am fi jucat cu spectatori, am fi câştigat. Ar fi fost un plus de motivaţie, dar nu este o scuză”, a spus Mirel Rădoi după victoria naționalei din Liechtenstein, care s-a dovedit a fi insuficientă pentru baraj.

La opt zile după România – Islanda se redeschid stadioanele! Atenţie, doar până la ora 21:00

La opt zile de la România – Islanda, și revenirea suporterilor pe stadioane din data de 25 noiembrie. Cel mult 30% din capacitatea arenelor sportive pot fi ocupate de suporterii vaccinați în schemă completă.

Atenție, însă, accesul fanilor va fi permis doar pentru evenimentele organizate între orele 05:00 – 21:00. De exemplu, vinerea viitoare meciul dintre Dinamo și U Craiova 1948 este programat de la ora 20:30. Conform hotărârii CNSU, fanii vor avea acces pe stadion doar în primele 30 de minute ale meciului.

“Participarea spectatorilor de până la 30 la sută din capacitatea maximă”

Raed Arafat a anunțat condițiile de acces pentru fani într-o conferință: „Se propune ca organizarea și desfășurarea competițiilor sportive, pe teritoriul României, în spațiile închise sau deschise, să poată fi realizată doar în intervalul orar 05:00 – 21:00, cu participarea spectatorilor de până la 30 la sută din capacitatea maximă, asigurarea distanței de minimum un metru între persoane și purtarea măștii de protecție.

Participarea va fi permisă doar pentru persoanele vaccinate împotriva SARS-COV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de la vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării, deci cei trecuți prin boală.

Toate trebuie să fie translatate printr-o hotărâre de guven, care urmează să fie emisă cel mai probabil în cursul săptămânii viitoare”, a spus Raed Arafat.

Stadioanele din România au fost închise aproape un an şi jumătate de la începutul pandemiei

În startul pandemiei, stadioanele din România au fost închise mai bine de un an. Între martie 2020 și mai 2021, competițiile s-au disputat fără fani în tribune, primul meci cu spectatori disputat după pandemie fiind finala Cupei României din 22 mai.

“Iar trebuie să stăm în genunchi să îi pupăm mâna lui Arafat, că iar a luat o decizie senzațională și la fel de lipsită de logică. Deci te puteai duce la biserici sau la sălile de sport 100%, dar la fotbal nu aveai voie. Ăia vaccinați. Era împotriva logicii. Sau la teatru era 30% și acum teatrele se duc la 80% în spații închise și noi ne ducem la 30%, cu fotbalul, că stăm în aer liber”, Daniel Stanciu