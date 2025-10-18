Cum a făcut “rapidistul” Florin Bratu pasul la Dinamo: “Bratone, nu te poţi întoarce! Ani de zile m-au pus fanii la zid că nu vreau să revin în Giuleşti, dar ăsta e adevărul!”

Florin Bratu a fost invitatul lui Cristi Coste în cea mai recentă ediție de a emisiunii „FANATIK DINAMO”. Printre subiectele abordate de fostul jucător a fost și revenirea în țară în sezonul 2005/2006. Deși a plecat de la Rapid în străinătate, Bratu s-a întors în România la Dinamo.

ADVERTISEMENT

Cum a făcut “rapidistul” Florin Bratu pasul la Dinamo

Florin Bratu a fost lansat în „fotbalul mare” de Rapid, club la care a câștigat titlul în SuperLiga, în sezonul 2002/2003. Atacantul a ajuns la Galatasaray, după care la Nantes, iar din Franța s-a întors în mod surprinzător la o rivală, la Dinamo.

, Florin Bratu a mărturisit că a vrut să se întoarcă la Rapid, însă conducerea clubului din Giulești se baza la acel moment pe Daniel Niculae și totodată nu putea să îi asigure salariul dorit. Ei bine, după ce a auzit că mutarea la formația de sub Podul Grant a picat, Cristi Borcea l-a convins pe Bratu să vină la Dinamo.

ADVERTISEMENT

„Nantes m-a împrumutat la Dinamo. M-am dus la Pro Rapid la antrenamente, m-au primit, Răzvan Lucescu era antrenor, Dinu Vamă, Dumnezeu să-l ierte, era președinte. Atunci se pregăteau de sfertul UEFAntastic.

Am avut discuții cu ei după unul sau două antrenamente, m-au întrebat ‘ce vrei să faci, Bratone?’. Am spus că îmi doresc să revin la echipă, că vreau să joc mai mult. Am zis că ‘o să vorbesc și cu Giovanni, e o înțelegere, clubul Nantes o să plătească o parte din bani, o parte importantă și ca Rapid să suporte cealaltă parte’.

ADVERTISEMENT

„Am ales Dinamo după ce Dinu Vamă mi-a spus că nu mă pot întoarce la Rapid”

Au spus ‘da, stai să ne gândim’. A trecut o zi, două, trei, doar că trebuia să dau un răspuns. Știu că am vorbit atunci cu domnul Dinu Vamă și mi-a spus că ‘nu mă pot întoarce la Rapid, îl au pe Daniel Niculae care joacă și este într-o formă bună. Dacă vii tu, Bratone, îl blochezi, noi vrem să îl vindem’.

ADVERTISEMENT

Am înțeles lucrul acesta, dar a mai spus ‘noi nu putem să îți oferim jumătate din bani, așa cum dorești tu și clubul Nantes’. Au făcut ei un calcul cât să refuz eu, iar aici s-a terminat tot. Ani de zile rapidiștii m-au pus la zid, au zis că am trădat și că nu am vrut să merg eu la Rapid, dar acesta este adevărul.

Plecând de la Pro Rapid, la o zi sau două m-a sunat Cristi Borcea. Mi-a zis ‘Bratone, am auzit că nu te-ai înțeles cu Rapid. Nu te interesează Dinamo?’, iar atunci i-am spus ‘lasă-mă să mă gândesc puțin’. M-am gândit o zi, în ziua respectivă am încercat să mai găsesc alte soluții.

ADVERTISEMENT

În sinea mea, eu voiam să rămân acasă. Până la urmă m-am dus la Doi Cocoși, m-a chemat Cristi. Mi-au dat salariul pe care îl voiam eu plus partea cealaltă pe care o plătea Nantes. Practic, eu am luat salariul întreg, nu am pierdut nimic. Eu zic că am luat o alegere bună, am avut un sezon bun. , a declarat Florin Bratu la „FANATIK DINAMO”.