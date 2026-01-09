Cum a făcut TVR curățenie în parcarea instituției la finalul anului trecut. Lista mașinilor oferite gratuit altor entități publice

ADVERTISEMENT

La finalul lui 2025, TVR nu a făcut ordine doar în grila de programe, discutând despre proiectele din 2026, având în vedere că în fruntea televiziunii publice există o nouă conducere, ci și în propria parcare.

TVR a făcut curățenie în parcare! Mașinile pe care instituția le-a pus pe tavă, gratuit, altor entități publice

Printr-o procedură prevăzută de legislația în vigoare, SRTv a anunțat disponibilizarea a șapte autoturisme din patrimoniul instituției, vehicule care sunt considerate nefuncționale sau nerentabile pentru a mai putea fi utilizate în activitatea curentă. Cea mai nouă dintre mașinile pe care TVR vrea să le trimită la fier vechi este din anul 2005.

Potrivit legii, TVR nu poate să scoată din funcțiune și să trimită la casare mijloacele de transport înainte de a le oferi gratuit altor instituții publice. Termenul limită până la care alte entități (primării, școli, spitale) puteau să le preia a fost înainte de Crăciun, pe 14 decembrie 2025. Legea obligă, așadar, să parcurgă acest pas, tocmai pentru a încuraja reutilizarea bunurilor publice și pentru a evita risipa, chiar și dacă bunurile respective nu mai sunt într-o stare optimă.

Reprezentantul în instanță al angajaților TVR în dosarele pe primele de sărbători, omul de legătură pentru autoturismele nefolosibile

Așadar, TVR a anunțat alte instituții ale statului care vor să preia mașinile, atașând lista cu detaliile despre fiecare autoturism în parte în documentul pus la dispoziție înainte de a trimite autovehiculele la fier vechi. Instituțiile interesate au avut la dispoziție o persoană de contact, Emanuel Torică, unul din liderii de sindicat ai angajaților TVR, care i-a reprezentat în instanță în procesele pe primele de Paște și Crăciun, pentru detalii suplimentare.

Autoutiliare și camioane ”debarasate” din ograda postului public

E, totodată, un semn că TVR pare dispus să își înnoiască flota de mașini, așa că rămâne de văzut dacă cele șapte ”hârburi” vor fi înlocuite în prima parte a anului 2026, dat fiind că nu mai sunt funcționale. Iată, mai jos, autoturismele care au ieșit din ograda TVR, care putea să se transforme într-un cimitir de fiare vechi dacă mai erau păstrate mult timp:

Iveco Daily (2005);

2 x Mercedes Benz 809DKA (1995);

Mercedes Benz 809DKA – cu componente sau comenzi electrice (1995);

autoutilitară Mercedes Benz 809D (1995(;

Mercedes Benz autoutilitară (1995);

echipament de transmisie digitală satelit DSNG 1 (2001).

Ce ar putea face alte instituții cu niște mașini demne de înscris în programul Rabla

Chiar dacă la prima vedere ideea de a oferi gratuit mașini care nu mai sunt în uz pare una lipsită de sens, în practică lucrurile stau un pic diferit. Pentru o instituție mare, cu flotă extinsă și standarde stricte de funcționare, costurile de reparație pot depăși beneficiile. Pentru o instituție precum o primărie mică sau aceleași autoturisme pot fi reparate și utilizate pentru deplasări scurte sau activități administrative de bază.

Apoi, în alte cazuri, vehiculele pot deveni surse de piese de schimb pentru alte mașini din dotarea instituțiilor publice sau pot fi folosite în scop didactic, la școli profesionale și centre de formare. Nu sunt excluse nici utilizările pentru exerciții și simulări. De exemplu, camioanele din parcarea TVR sunt bine venite în cadrul antrenamentelor ISU, unde viitorii pompieri trebuie să facă practică având în față mașini reale și scenarii cât mai diversificate pentru momentele când se vor confrunta cu intervenții reale. Dacă niciuna din variantele de mai sus nu se concretizează, atunci cele șapte mașini ”expirate” din curtea TVR, la casare.