Cum a fentat Donald Trump armata! Miliardarul este inapt pentru recrutare

Se întâmplă chiar și la case mari, astfel că, Donald Trump a fentat armata, deși, conform actelor, acesta a fost scutit de serviciul militar. Nu puțini au fost cei care au contestat de-a lungul timpului felul în care acesta a primit verdictul de inapt pentru recrutare.

Concret, singurul miliardar care a condus Statele Unite ale Americii nu a efectuat serviciul militar, iar în timpul Războiului din Vietnam a beneficiat fie de scutiri de studii, fie medicale. Interesant este că în perioada 1964-1968, pe când el urma cursurile universitare, a obținut nu mai puțin de patru amânări de studii pe motiv că era student.

La mijlocul colegiului, mai exact în 1966, Donald Trump a fost considerat apt pentru serviciul militar pe baza unui examen medical. Mai mult de atât, în 1968 a fost clasificat ca fiind apt și de către un centru de recrutare local, dar a obținut o scutire medicală temporară „1-Y” în luna octombrie a acelui an.

Cum a reușit Donald Trump să nu facă armata!

Concret, „1-Y” însemna că este necalificat pentru funcție, cu excepția cazului unei urgențe naționale. Doar în această situație, Donald Trump trebuia să se prezinte în armată. În 1972, a fost reclasificat „4-F” din cauza pintenilor osoși de la picioare, ceea ce l-a descalificat definitiv din serviciu.

Născut în 1946, numele său figura și în loteria din 1969 care selecta bărbații născuți între 1944 și 1950 pentru recrutarea viitorilor combatanți în războiul din Vietnam. Însă, în decembrie 1969, Trump a primit un număr mare, număr considerat norocos în loteria de recrutare, care, de asemenea, l-a scutit de serviciul militar.

Interesant este că, din cauza problemelor de comportament pe care le avea în copilărie, tatăl său a decis să-l înscrie pe Donald Trump la vârsta de 13 ani la Academia Militară din New York, Cornwall. Aici avea să termine clasa a opta și a absolvit liceul în 1964.

Culmea, la această instituție de învățământ, Donald Trump a participat la exercițiile militare de mărșăluire, a purtat uniforma militară și a obținut mai multe premii academice, dar s-a dezvoltat și pe latura sportivă practicând fotbalul european, cel american, dar și baseball, considerat pe atunci sportul Americii.

Copilăria lui Trump, marcată de armată

În ultimul an de studii, Donald Trump a atins gradul de căpitan, fiind comandant al cursanților, însă a fost retrogradat din această funcție după o pretinsă hărțuire a unui student în cazarme de către unul dintre subordonații săi.

În 2015, în biografia sa, Donald Trump avea să scrie că NYMA i-a dat „mai multă instruire militară decât celor mai mulți tipi care luau calea milităriei”.

Din august 1964, Trump a urmat cursurile Universității Fordham din Bronx timp de doi ani. Apoi s-a transferat la prestigioasa Școala de Finanțe și Comerț Wharton din cadrul Universității din Pennsylvania, care oferea unele dintre puținele studii imobiliare universitare din SUA.

Trump a absolvit Școala Wharton în mai 1968, cu o diplomă de licență în științe economice. În cartea sa, „Art of the Deal”, Trump vorbește despre educația sa: “După ce am absolvit Academia Militara NY, în 1964, m-am gândit serios să urmez cursurile unei facultăți de regie și film. În cele din urmă am hotărât că domeniul imobiliar reprezintă pentru mine o afacere veritabilă”.

Drumul de la armată către Hollywood

Avea să-și împlinească și acest vis. În 2003, Trump a devenit producătorul executiv și prezentatorul serialului Ucenicul (The Apprentice) la televiziunea NBC. În timpul show-ului, un grup de concurenți se luptă pentru un post superior de conducere într-una dintre întreprinderile comerciale a lui Trump.

Concurenții sunt rând pe rând concediați și eliminați din joc. De altfel, în 2004, Trump a depus o cerere ca lozinca „Ești concediat” (“You’re fired”) să fie înregistrată ca marcă proprie.

De remarcat că în primul an al show-ului, Trump a câștigat 50.000 dolari pe episod, dar ca urmare a succesului inițial, el a fost plătit cu un 1 milion dolari pe episod.

Trump, declarații războinice la adresa multor națiuni

Deși nu a făcut armata, preşedintele Donald Trump a declarat nu o dată că Statele Unite sunt gata să răspundă militar. Cel mai puternic om de la Casa Albă anunța chiar în luna ianuarie a acestui an că SUA vizează atacarea a 52 de obiective iraniene dacă Iranul va ataca poporul sau ţinte americane ca răspuns la ofensiva cu dronă lansată de SUA în care fost a ucis comandantul militar iranian Qassem Soleimani în Irak.

Nearătând niciun semn că ar dori să reducă tensiunile ridicate de atacul pe care l-a ordonat, preşedintele american a emis pe Twitter o ameninţare severă la adresa Iranului. Trump a scris că Iranul „vorbeşte cu foarte mare îndrăzneală despre vizarea anumitor ţinte ale SUA” ca răspuns la moartea lui Soleimani.

Mai mult de atât, în luna iunie, Trump și-a avertizat chiar propriul popor. Președintele american a anunțat că va mobiliza toate resursele federale disponibile, civile şi militare, pentru a opri revoltele, jafurile, vandalismul, atentatele şi distrugerea de bunuri.

Trump a precizat că vrea să protejeze drepturile americanilor care respectă legea, într-o primă declarație susținută de la escaladarea violențelor în cadrul protestelor generate de uciderea unui afro-american de către un polițist caucazian în Minneapolis, Minnesota.