Cum a fost abuzat Michael Jackson în copilărie chiar de către tatăl său. Traumele au fost cumplite

Michael Jackson, supranumit „regele muzicii pop”, a fost abuzat de tatăl său în copilărie. Regretatul cântăreț a povestit, de-a lungul timpului, despre traumele pe care le-a suferit din cauza părintelui său.

Ce s-a întâmplat în copilăria lui Michael Jackson

a povestit, în cadrul unui interviu mai vechi, că nu i s-a permis să fie un copil normal. Michael Jackson nu a primit afecțiune de la tatăl său, iar în familie nu obișnuiau să sărbătorească Crăciunul sau zilele de naștere.

Renumitul cântăreț de muzică pop a mai dezvăluit că era forțat de tatăl să urce pe scenă și să-și execute numărul. Mai mult, Michael Jackson obișnuia să plângă pentru că se simțea singur.

Artistul învăța acasă și își făcea temele cu un profesor timp de câteva ore, după care mergea la studio pentru a înregistra melodii până seara. Cântărețul a fost marcat de agresiunile psihice și fizice venite din partea tatălui său.

Joe Jackson, tatăl lui Michael, își dorea foarte mult ca trupa The Jackson 5 să aibă succes. Bărbatul făcea totul pentru a obține ceea ce își dorea. De exemplu, tatăl și managerul lui Michael Jackson își bătea copiii atunci când făceau anumite greșeli la repetiții.

Bărbatul obișnuia să folosească cureaua pentru a le aplica „corecții” copiilor săi, dar și alte obiecte. Michael Jackson a ajuns să se teamă atât de tare de tatăl său încât a ajuns să-i fie rău atunci când se afla în prezența sa.

„Când eram mic, nu mi s-a permis să mă port ca un copil şi, mai mult de-atât, nu mi s-a permis să fiu iubit. Când voiam să îl îmbrăţişez pe tata, el nu mă îmbrăţişa înapoi. Când mi-era frică să urc pe scenă, el mă forţa să urc şi să îmi fac numărul.

Am fost privat complet de copilărie, nu sărbătoaream niciodată Crăciunul sau aniversările noastre. Aveam parte numai de muncă multă, durere şi succes profesional şi material.

Dar am plătit pentru acest succes cu vârf şi îndesat. Nu mai pot retrăi niciodată acei ani din viaţa mea, s-au dus…”, povestea Michael Jackson, scrie .

Care era relația dintre frații Jackson și tatăl lor

Deși Joe Jackson a contribuit la succesul copiilor săi, care făceau parte din trupa The Jackson 5, relațiile cu aceștia erau unele destul de dificile. Tot tatăl lui Michael Jackson a fost cel care a planificat carierea marelui artist, dar și pe cea a surorii lui, Janet Jackson.

Joe Jackson a avut ambiția de a pune bazele trupei The Jackson 5, formată din Jackie, Tito, Jermaine, Marlon și Michael. A fost unul dintre cele mai apreciate grupuri de muzică pop, însă presiunea era foarte mare pentru cei cinci copii.

Copiii lui nu aveau voie să-l strice „tată”, ci „Joseph”, lucru de care și-a amintit și Janet Jackson, în cadrul unui interviu. „Spune-mi Joseph. Eu sunt Joseph pentru tine.”, a declarat artista, notează .

Atunci când au devenit adulți, copiii săi au rupt toate legăturile profesionale cu Joe Jackson. Au existat și momente în care au apelat la ajutorul său.

Michael Jackson a fost dat în judecată pe motiv că ar fi abuzat un copil, iar tatăl său s-a fost alături. Ulterior, artistul a fost achitat. Janet Jackson a recunoscut că tatăl lor le-a vrut binele, doar că nu a procedat în mod corect.

La Toya Jackson l-a acuzat pe tatăl ei de abuz fizic și sexual de-a lungul anilor. În cele din urmă, sora lui Michael a recunoscut că fostul soț abuziv a constrâns-o să spună aceste lucruri. După moartea tatălui său, La Toya a postat un mesaj emoționant în mediul online.

„Te voi iubi mereu! Tu ne-ai dat putere, ne-ai făcut una dintre cele mai faimoase familii din lume. Sunt extrem de recunoscătoare pentru asta, nu voi uita niciodată momentele noastre împreună și cum mi-ai spus cât de mult îți pasă.”, a scris aceasta pe Twitter, potrivit sursei citate anterior.

Joe Jackson s-a stins din viață pe 27 iunie 2018. A fost răpus de cancerul pancreatic de care suferea de mai mulți ani.

Cum a ajuns Michael unul dintre cei mai mari artiști din toate timpurile

a fost unul dinte cei mai apreciați soliști din toate timpurile, însă a avut o copilărie grea și a făcut multe sacrificii până să devină celebru.

Michael a fost al șaptelea copil al familiei Jackson. A debutat în 1964 alături de frații săi, în cadrul formației The Jackson 5, ca vocalist principal. Era cel mai tânăr membru al trupei.

În 1971, Michael Jackson și-a început cariera solo, dar încă era membru al formației care i-a adus celebritatea. Începând cu anul 1972, artistul a lansat patru albume independent, Got to Be There și Ben, apoi Music & Me (1973) și Forever, Michael (1975).

Albumul Thriller (1982), rămâne cel mai vândut album din toate timpurile. Printre albumele de succes ale lui Michael Jackson se numără și Bad (1987), Dangerous (1991), HIStory (1995) și Blood on the dance floor (1997).

Este unul dintre puținii artiști care au intrat de două ori în Rock and Roll Hall of Fame. A câștigat 14 premii Grammy, 26 premii A.M.A. (American Music Awards) și 12 premii W.M.A.(World Music Awards). A avut vânzări de peste 800 de milioane de discuri, fiind unul dintre cei mai vânduți artiști din toate timpurile.

Michael Jackson a decedat pe 25 iunie 2009, la Holmby Hills, Los Angeles. A fost găsit fără suflare de către medicul său personal.