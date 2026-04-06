Cum a fost batjocorit cel mai bun jucător străin din România: ”Era cu capul pe masă și ăia îi puneau coarne”

Cel mai bun fotbalist străin care a evoluat vreodată în prima ligă din România a trecut prin momente destul de neplăcute la ultima echipă din țara noastră la care a evoluat. Recunoscut și pentru pasiunea sa față de petrecerile cu alcool, brazilianul în cauză a ajuns la un moment dat în ipostaze incredibile. Cum a fost batjocorit acesta de studenții din Iași.

Ce a pățit cel mai bun fotbalist străin din România. Dezvăluiri incredibile: ”Trimiteau studenții poze cu el cu capul pe masă”

De-a lungul ultimelor decenii, în România au ajuns mai mulți fotbaliști străini de mare valoare. Aceștia nu au jucat doar pentru echipe de top din Capitală, din Cluj sau din Craiova, ci și la echipe mai mici. Un exemplu în acest sens este brazilianul Wesley Lopes da Silva. Ajuns la 45 de ani, Wesley s-a lăsat de fotbal încă din 2017.

. Recunoscut ca un fotbalist cu o viață extra-sportivă nu tocmai ”ortodoxă”, Wesley a fost ținut în frâu în perioada Vaslui. Acest lucru s-a văzut și în evoluțiile sale, în general extrem de apreciate.

Lucrurile au luat o altă turnură în sezonul petrecut de brazilian la Iași. Ajuns aici deja la o vârstă apropiată de perioada retragerii, nimeni nu a putut să îl oprească pe Wesley din a-și pierde nopțile. Fostul component a Generației de Aur, Florin Prunea, președinte pe atunci în Copou, a dezvăluit că sud-americanul devenise un ”abonat” al petrecerilor.

Fotbalistul ajunsese la un moment dat ținta studenților. Aceștia îl pozau și se distrau pe seama lui, după nopți grele, la capătul cărora Wesley pierdea lupta cu băutura. ”Pe Wesley l-am ușchit repede, că era… Îmi trimiteau ăia poze… Primeam poze cu el noaptea, îmi trimiteau studenții poze cu el cu capul pe masă.

Trimiteam secunzii: ‘bă, duceți-vă și luați-l de acolo!’ Băi, dar ce calități de fotbalist avea… Băi, și vorbeam cu el și se uita la mine și râdea. Îmi venea să-i dau un pumn… El râdea încontinuu. ‘Băi, te rog eu frumos, uite, mă pozele… Băi, râd ăștia de tine’. Îi puneau studenții coarne.Și i-am zis lui Lăcătuș (n.r. antrenor la Poli Iași în acea perioadă):‘băi, nu mai pot, frate. E nenorocire!’ / ‘Băi, eu l-am adus, eu am garantat pentru el, fă ce vrei!’”, a povestit Florin Prunea, fost președinte la Poli Iași, pentru .

Prin ce dramă trece în prezent Wesley Lopes. Probleme mari de sănătate pentru fiul fostului fotbalist de la Vaslui și Iași

Din păcate, viața l-a lovit extrem de dur pe Wesley pe plan familiar. Brazilianul care a încântat fotbalul românesc în special în perioada sa la FC Vaslui, echipa patronată atunci de Adrian Porumboiu, trece printr-o mare încercare. Yuri, fiul său de numai 18 ani, a fost diagnosticat cu o afecțiune gravă.

La începutul lui 2026, Wesley se pregătea să-l aducă în România pe băiatul său. ”Acolo este a doua mea casă”, spunea fostul jucător de la Vaslui și Iași. Din păcate, a venit un diagnostic medical dur. ”Eram cu toții entuziasmați și plini de planuri pentru Yuri. Dar acum situația s-a schimbat, iar sănătatea fiului meu este totul pentru mine”, a spus Wesley, conform .

”Rugați-vă pentru fiul meu! Băiatul meu va începe chimioterapia și va fi internat în spital pentru o perioadă, trebuie să vedem dacă organismul său o va accepta. De asemenea, va primi o transfuzie de sânge. Restul este rugăciune, Dumnezeu să-mi vindece fiul!”, transmitea fostul jucător de la FC Vaslui.

Când a ajuns Wesley în prima ligă din România

Acum în vârstă de 45 de ani, Wesley a agățat ghetele în cui în 2017. În 2009, la 29 de ani, Wesley accepta oferta Vasluiului patronat de Adrian Porumboiu. A stat aici 3 sezoane, perioadă în care a impresionat. Wesley este al doilea cel mai bun marcator străin din istoria primei ligi 1. CU toate acestea, multe voci îl plasează pe primul loc, dacă ne uităm la calitatea individuală a jucătorilor din străinătate care au jucat în România.

Fostul fotbalist brazilian a marcat 64 de goluri în România. O perioadă, el a fost cel mai bun marcator străin până când a fost depășit de . pentru FANATIK în 2022, talentatul sud-american a vorbit despre mai multe lucruri din trecut, dar și despre unele dorințe.