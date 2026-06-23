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Cum a fost catalogat Erling Haaland de FIFA după a doua dublă de la CM 2026. Starul lui Manchester City a intrat în istoria naționalei Norvegiei

Erling Haaland a intrat în istoria naționalei Norvegiei la Campionatul Mondial după doar două meciuri! Cum a fost descris de FIFA după performanța de excepție
Gabriel-Alexandru Ioniță
23.06.2026 | 12:12
Cum a fost catalogat Erling Haaland de FIFA dupa a doua dubla de la CM 2026 Starul lui Manchester City a intrat in istoria nationalei Norvegiei
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Cum a fost catalogat Erling Haaland de FIFA după a doua dublă de la CM 2026. Foto: Hepta
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Erling Haaland (25 de ani) a semnat câte o dublă în fiecare dintre primele două meciuri jucate de el în carieră la Campionatul Mondial. S-a întâmplat în Irak – Norvegia 1-4 și Norvegia – Senegal 3-2. Astfel, în mod evident, atacantul lui Manchester City a ajuns deja la patru goluri marcate pentru naționala sa la turneele finale mondiale.

Erling Haaland, în istoria naționalei Norvegiei la Campionatul Mondial după doar două meciuri. Ce a scris FIFA despre el

Astfel, a devenit, după doar două meciuri jucate deci, cel mai bun marcator din istoria reprezentativei norvegiene la Campionatele Mondiale, potrivit jurnaliștilor britanici de la BBC Sport. De asemenea, conform statisticienilor de la Opta, Haaland a ajuns la 12 meciuri la rând cu gol înscris pentru Norvegia. În plus, a punctat minim o dată în 18 din ultimele 21 de partide disputate la nivel internațional.

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Așadar, nu este deloc de mirare că cei de la FIFA, chiar prin intermediul site-ului oficial, l-au numit pe Erling Haaland după meciul Norvegia – Senegal „unul dintre cei mai buni atacanți din lume” în acest moment, chestiune care de altfel era deja recunoscută la modul general de ceva timp la nivel internațional: „Încă o dublă la Cupa Mondială pentru unul dintre cei mai buni atacanți din lume.

Senegalul nu reușește să respingă mingea după o centrare venită din partea dreaptă, iar Antonio Nusa profită de situație și îi pasează lui Patrick Berg, aflat în stânga sa. Centrarea este perfectă, iar finalizarea lui Haaland – din voleu și cu mingea ricoșând din partea inferioară a barei transversale – este și mai impresionantă”. 

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De ce nu crede Erling Haaland că este cel mai bun atacant din lume

Pe de altă parte însă, când a fost întrebat recent dacă se consideră chiar cel mai bun atacant din lume la ora actuală, Haaland a spus că nu și a oferit astfel două exemple de fotbaliști care evoluează pe această poziție cu cifre mai bune decât el în ultimul an: „Aș spune că mă aflu printre cei mai buni, dar nu cred că am marcat cele mai multe goluri în acest sezon, deci nu. Din punct de vedere statistic, nu, nu sunt cel mai bun. Harry Kane și Kylian Mbappe au marcat mai multe goluri decât mine, asta e realitatea”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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