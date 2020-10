Cum a fost comentată eliminarea Simonei Halep de la Roland Garros: “Swiatek a dictat jocul”

Șoc la Roland Garros, după ce Simona Halep a fost eliminată de numărul 53 WTA, Iga Swiatek o poloneză de doar 19 ani, pe care Halep a învins-o anul trecut în aceeași fază a competiției, scor 6-1, 6-0.

Swiatek a făcut cel mai bun meci din carieră, după un joc aproape perfect, în care a reușit 30 de lovituri câștigătoare, iar Simona nu a putut efectiv să își facă jocul, datorită agresivității tinerei jucătoare.

Fanii tenisului au fost șocați de ceea ce s-a întâmplat pe teren, se întreabă dacă nu cumva Swiatek va câștiga turneul de Grand Slam de la Roland Garros, după ce a eliminat-o pe principala favorită.

Tim Henman, fost mare jucător: ,,Absolut orice ascept al jocului ei a fost perfect”

Fostul mare tenismen, Tim Henman a analizat partida Simonei cu Iga Swiatek și a ajuns a fost suprins de jocul absolut perfect al polonezei: ,,Absolut orice ascept al jocului ei a fost perfect. A dictat jocul de pe linia de fund. A dominat meciul clar, de la început până la final.

Henman a lăsat să se înțeleagă că Simona Halep pur și simplu nu a avut ce face în acest meci, întânind o adversară care a făcut meciul vieții: ,,A avut multă încredere și foarte multă siguranță în joc. Este o performanță să învingă principala favorită la câștigarea turneului.

Acesta a analizat și condițiile speciale în care se desfășoară în acest an turneul de Grand Slam de la Paris: ,,Am vorbit des despre condițiile de aici, e frig, mingile sunt grele. Dar am văzut-o pe Halep jucând perfect în primele tururi. Pur și simplu a întâlnit o adversară care a jucat mult mai bine decât ea”, a spus Tim Henman, pentru Eurosport.

Iga Swiatek va juca în sferturi cu Martina Trevisan, după ce numărul 159 WTA a eliminat-o pe Kiki Bertens

Pentru jucatoarea din Polonia e o victorie uriasa, contra locului 2 mondial, care o va propulsa in topul celor mai bune 50 de tenismene ale lumii. Cea mai bună clasare a lui Swiatek a fost locul 48, deci probabil este în cel mai bun moment al scurtei sale cariere.

Fostul jucător polonez Wojciech Fibak spunea înaintea partidei cu Simona Halep că Iga Swiatek este Mozart al tenisului, un diamant, o fată care se naște o dată la un milion.

Simona și-a încheiat astfel parcursul la Roland Garros, suferind prima înfrângere pe zgură după 14 meciuri și fiind învinsă ca anul trecut de o adolescentă. Însă una căreia i se prezice un viitor strălucit în tenis.