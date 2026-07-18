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Cum a fost confecționat și introdus pe stadion bannerul care poate aduce o sancțiune severă Argentinei

Fanii Argentinei au reușit să introduce pe stadion un banner cu un mesaj politic, care a fost preluat de jucători, după victoria istorică împotriva Angliei
Catalin Oprea
18.07.2026 | 06:40
Cum a fost confectionat si introdus pe stadion bannerul care poate aduce o sanctiune severa Argentinei
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Fanii Argentinei au furat cearșaful de la hotel pentru a face un banner provocator la adresa Angliei FOTO X
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Dincolo de golul lui Enzo Fernandez, lovitura de cap a lui Lautaro Martinez, pasele decisive ale lui Messi și tot ce a adus triumful istoric al Argentinei împotriva Angliei, imaginea care a captat privirile lumii a fost și cea cu jucătorii sud-americani afișând un banner pe care scria „Las Malvinas son Argentinas”.

Fanii au scris mesajul pe un cearșaf de hotel

Un mesaj considerat de englezi provocator, în contextul incidentului din 1982, numit Războiul Falkland, un conflict militar purtat între Argentina și Marea Britanie după ce argentinienii au invadat două teritorii britanice, Insulele Falkland, respectiv Georgia de Sud și Insulele Sandwich de Sud.

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Toată lumea s-a întrebat cum a apărut acel banner pe teren și care este provenința lui. Presa argentiniană a elucidat misterul, dar a păstrat sub secret identitatea celor care l-au introdus pe stadionul din Atlanta, pentru a-i proteja de o eventuală interdicție dictate de FIFA.

Ei bine, bannerul „Malvinele sunt argentiniene” a fost de fapt, un cearșaf de hotel. Mesajul a fost scris în camera de hotel, iar fanii Argentinei l-au introdus pe stadion alături de alte bannere, înșelând vigilența oamenilor de ordine.

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Bannerul a fost luat de Lo Celso

După ce a fost afișat în tribună, ca mesaj provocator pentru englezi, bannerul i-a fost aruncat lui Giovani Lo Celso, care l-a luat și l-a așezat pe teren, promovând un mesaj politic, care nu a scăpat de ochii FIFA. Mijlocașul lui Betis a fost ajutat să afișeze bannerul de doi dintre colegi, fundașii Cristian Romero și Lisandro Martinez.

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Pentru gestul lor, Federația Argentinei este pasibili de sancțiuni, deoarece regulamentul IFAB prevede că „pentru orice abatere, jucătorul și/sau echipa vor fi sancționați de către organizatorul competiției, de asociația națională de fotbal sau de către FIFA”. Cel mai probabil, AFA va primi o amendă, cum s-a întâmplat și în 2014, când un banner asemănător a fost afișat la un amical cu Slovenia.

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Marea Britanie a reacționat prompt

Executivul britanic a cerut ca forul Mondial să ia măsuri ferme și a recționat și față de mesaj. „Cupa Mondială poate că nu este a noastră, dar Insulele Falkland cu siguranță sunt”, a declarat purtătoarea de cuvânt a prim-ministrului britanic, Keir Starmer. În același sens, a asigurat că poziția Regatului Unit nu s-a schimbat și că, în fața pretenției Argentinei asupra suveranității teritoriului, angajamentul țării sale „nu va slăbi niciodată”.

Războiul Malvinelor a durat 74 de zile și s-a încheiat cu capitularea argentinienilor. În urma luptelor, trei civili, 255 de militari britanici și 649 de militari argentinieni și-au pierdut viața în acel conflict.

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Populația actuală a Insulelor Falkland (Malvine) este de aproximativ 3.400 – 3.700 de locuitori. La referendumul din martie 2013, 99,8% dintre alegători au votat pentru rămânerea insulelor ca teritoriu britanic de peste mări, înregistrându-se o prezență la vot de 92%

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