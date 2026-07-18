Cum a fost confecționat și introdus pe stadion bannerul care poate aduce o sancțiune severă Argentinei

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Dincolo de golul lui Enzo Fernandez, lovitura de cap a lui Lautaro Martinez, pasele decisive ale lui Messi și tot ce a adus triumful istoric al Argentinei împotriva Angliei, imaginea care a captat privirile lumii a fost și cea cu jucătorii sud-americani afișând un banner pe care scria „Las Malvinas son Argentinas”.

Fanii au scris mesajul pe un cearșaf de hotel

, un conflict militar purtat între Argentina și Marea Britanie după ce argentinienii au invadat două teritorii britanice, Insulele Falkland, respectiv Georgia de Sud și Insulele Sandwich de Sud.

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Toată lumea s-a întrebat cum a apărut acel banner pe teren și care este provenința lui. Presa argentiniană a elucidat misterul, dar a păstrat sub secret identitatea celor care l-au introdus pe stadionul din Atlanta, pentru a-i proteja de o eventuală interdicție dictate de FIFA.

Ei bine, bannerul „Malvinele sunt argentiniene” a fost de fapt, un cearșaf de hotel. Mesajul a fost scris în camera de hotel, iar fanii Argentinei l-au introdus pe stadion alături de alte bannere, înșelând vigilența oamenilor de ordine.

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Bannerul a fost luat de Lo Celso

care l-a luat și l-a așezat pe teren, promovând un mesaj politic, care nu a scăpat de ochii FIFA. Mijlocașul lui Betis a fost ajutat să afișeze bannerul de doi dintre colegi, fundașii Cristian Romero și Lisandro Martinez.

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Pentru gestul lor, Federația Argentinei este pasibili de sancțiuni, deoarece regulamentul IFAB prevede că „pentru orice abatere, jucătorul și/sau echipa vor fi sancționați de către organizatorul competiției, de asociația națională de fotbal sau de către FIFA”. Cel mai probabil, AFA va primi o amendă, cum s-a întâmplat și în 2014, când un banner asemănător a fost afișat la un amical cu Slovenia.

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Marea Britanie a reacționat prompt

Executivul britanic a cerut ca forul Mondial să ia măsuri ferme și a recționat și față de mesaj. „Cupa Mondială poate că nu este a noastră, dar Insulele Falkland cu siguranță sunt”, a declarat purtătoarea de cuvânt a prim-ministrului britanic, Keir Starmer. În același sens, a asigurat că poziția Regatului Unit nu s-a schimbat și că, în fața pretenției Argentinei asupra suveranității teritoriului, angajamentul țării sale „nu va slăbi niciodată”.

Războiul Malvinelor a durat 74 de zile și s-a încheiat cu capitularea argentinienilor. În urma luptelor, trei civili, 255 de militari britanici și 649 de militari argentinieni și-au pierdut viața în acel conflict.

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Populația actuală a Insulelor Falkland (Malvine) este de aproximativ 3.400 – 3.700 de locuitori. La referendumul din martie 2013, 99,8% dintre alegători au votat pentru rămânerea insulelor ca teritoriu britanic de peste mări, înregistrându-se o prezență la vot de 92%