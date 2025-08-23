Sport

Cum a fost construită naţionala României, semifinalistă la Euro U19: “Am crescut de la 0-3 la 3-0 cu Danemarca, în trei ani de zile”

Ion Marin a dezvăluit, în direct la „FANATIK Dinamo”, cum a fost construită naţionala României, semifinalistă la Euro U19 din această vară.
Iulian Stoica
23.08.2025 | 09:15
Cum a fost construita nationala Romaniei semifinalista la Euro U19 Am crescut de la 03 la 30 cu Danemarca in trei ani de zile
EXCLUSIV FANATIK
Ion Marin, dezvăluiri despre cum a creat echipa națională U19, semifinalistă la Euro U19. Sursă foto: Colaj Fanatik

Ion Marin a fost invitatul lui Cristi Coste de marți, 19 august, în emisiunea „FANATIK Dinamo”. Unul dintre subiectele abordate de fostul selecționer a fost campania extrem de reușită de la Campionatul European U19 de anul acesta, care a fost disputat în România.

În cadrul „FANATIK Dinamo”, Ion Marin a dezvăluit că echipa României U19, semifinalistă la Campionatul European din acest an, a fost construită în 3 ani de zile. Fostul selecționer a mărturisit că munca jucătorilor a fost extrem de importantă, aceștia lucrând foarte mult la sistemul inedit cu doi atacanți centrali. În acest proces a contat foarte mult și meciurile amicale cu naționale de top pe plan european.

„La turneul final U19 procesul a fost de trei ani de zile. S-a construit această echipă în trei ani de zile. Când aveau 16 ani, abia venisem și au jucat calificări pentru Campionatul European. Eu am numit perioada aceea ‘de la 0-3 la 3-0’. Ne-a bătut Danemarca, când jucătorii aveau 16 ani, cu 0-3 la Mogoșoaia, iar noi am reușit după trei ani să batem Danemarca cu 3-0. Uite câtă muncă a fost în trei ani de zile!

Bineînțeles, lăsând deoparte și trebuie să recunoaștem lucrul acesta, selecția a fost deschisă în permanență. Eu am muncit și am coordonat treaba aceasta, doar că jucătorii au muncit fantastic. Au muncit, în primul rând a trebuit să stabilim un sistem de joc. Am stabilit un sistem cu două vârfuri.

„Jucătorii au avut o experiență internațională fantastică”

Jucând cu un singur vârf, ajungeam foarte greu în careul advers. Nu jucam nici ofensiv, nici defensiv. Atunci am trecut la un 4-1-3-2, care era ofensiv, agresiv, bazat pe pressing și interceptare, ca după să fie un joc perpendicular pe careul adversarului. A fost o echipă elastică, dar cu foarte multe variante în atac, drept dovadă am dat foarte multe goluri la Campionatul European.

Dacă jucam cu un singur vârf, nu știu dacă dădeam un gol sau două. Acest sistem ne-a adus rezultate, ne-a plăcut și câștigul cel mai mare e faptul că jucătorii le-a plăcut. Au jucat cu plăcere, cu bucurie. Au intrat în teren ducând bucuria antrenamentului la meci. Ei au jucat din bucurie, din plăcere, s-au simțit bine în sistemul acela.

Am avut nevoie de ceva timp ca să ajung la lucrul acesta. A mai fost încă un lucru foarte important, am solicitat și am primit să jucăm în ultimul an și jumătate cu elita fotbalului european, au fost meciuri amicale. Acești jucători U19, generația 2006, au avut o experiență internațională fantastică! Au întâlnit în meciuri amicale Italia, Spania, Danemarca, Norvegia, Finlanda, Portugalia”, a declarat Ion Marin.

Ion Marin, dezvăluiri din vestiarul naționalei U19

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
