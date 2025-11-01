De ce a plecat Dănuț Lupu de la Dinamo și cum a ratat transferul la Marseille: “M-au dat afară din vestiar!”

ADVERTISEMENT

Este vorba despre Cornel Dinu, iar ruptura definitivă dintre cei doi s-a produs în 2000, cu ocazia unui meci amical disputat de Dinamo în Spania în compania celor de la Deportivo Alaves, pe data de 1 septembrie.

Cum s-a produs ruptura dintre Dănuț Lupu și Cornel Dinu la Dinamo

Atunci, fostul mare mijlocaș ofensiv a avut o ieșire nervoasă la adresa „Procurorului” din cauza unei dispute referitoare la programul jucătorilor din zilele respective.

„De acolo s-a produs și ruptura mea, nu cu Dinamo, cu nea Cornel (n.r. Dinu). Seara am avut un conflict cu el, am luat paharul de vin și l-am aruncat pe el. Nea Cornel a avut mereu impresia, când m-am întors la Dinamo, în 2000, că vreau să-i iau locul. Că aș fi vrut eu să mă fac antrenor pe vremea aia.

Eu am avut o discuție cu el și i-am spus că nu mă interesează, nu îmi place și nu am să devin antrenor niciodată. Cu toate că poate am greșit. Am avut un defect de-a lungul vieții mele, nu mi-a plăcut să am șefi și nici patroni. Ca antrenor, știm foarte bine că e mai greu să faci ce vrei tu. Și de-aia nu am mers pe ideea să mă fac antrenor.

În momentul ăla s-a produs ruptura între mine și nea Cornel. Am făcut gestul ăla, dar l-am făcut pentru că după ce am mâncat ne-a spus că suntem liberi până la ora 00:00. Eu am rămas cu Bolohan, cu soția, am fost cu soțiile acolo, și mi-am luat un pahar de vin de la bar.

Și nea Cornel a venit și mi-a spus: ‘Ce faci, bă, tu ești de capul tău aici, unde te trezești?’. ‘Bre, nea Cornele, suntem până la 00:00 liberi, vrei să mă duc să mă ascund prin vreo bodegă pe undeva prin oraș?’. Și a făcut un gest, nu știu ce a făcut, și eu am luat paharul și l-am aruncat pe el. Și de atunci a căutat nea Cornel tot ce se poate ca să…

Eu am spus, eu am plecat de la Dinamo în anul ăla, nu că mă laud, dar eram cel mai bun din echipă la ora aia”, a povestit

Dănuț Lupu a fost chiar dată afară din vestiarul lui Dinamo de Cornel Dinu

În continuare, fostul internațional român a oferit mai multe detalii despre acel conflict și a explicat cum a fost blocat în mai multe rânduri de Dinamo din a se transfera la alte echipe:

„(…) Poate datorită faptului că știa că sunt prieten cu nea Mircea (n.r. Lucescu), de-aia s-a și comportat așa cu mine. Cu toate că mi-a recunoscut după mulți ani că a greșit în perioada aia față de mine. Și-a schimbat și multe declarații pe care le-a făcut de-a lungul timpului în ceea ce mă privește. Îi mulțumesc mult de tot, dar mă ajutau mai mult în perioada aia decât acum.

Țin minte că după episodul ăla din Spania eu cu directorul băncii Româno – Egiptene am făcut un turneu la București. Eu am făcut turneul ăla. Ia vezi cine a ieșit cel mai bun jucător în turneul ăla. Nu eu? Și nu am jucat un minut. Eu am făcut turneul ăla, eu i-am adus pe egipteni prin domnul acela director de la bancă.

Turneul ăla îl făcusem ca să plec eu în Egipt să joc. Și m-a dat afară din vestiar nea Cornel. Atunci am plecat eu de la Dinamo. M-a dat afară din vestiar, mi-a zis că eu nu am ce să mai caut în vestiar la Dinamo, că sunt liber. M-a chemat Cristi (n.r. Borcea) cu domnul Badea, mi-au explicat că, vezi Doamne, Dumnezeu să-l ierte, Cătălin (n.r. Hîldan), și cu Petre se plâng că nu pot să joace cu mine.

Și eu le-am spus să îmi dea drumul să plec. Puteam să le cer bani, că nu vreau să plec nicăieri. Nu am făcut niciodată chestia asta. M-am dus și am vorbit cu Gino (n.r. Iorgulescu) și cu Olăroiu, să joc la Național turneul ăla. Nu m-au lăsat să joc nici acolo.

Am stat, am ieșit cel mai bun jucător din tribună (n.r. râde). Mi-am stricat și relația cu domnul ăla director de la bancă. El a făcut niște eforturi ca eu să joc, să mă vadă cineva și să… Nu s-a mai întâmplat. În anul ăla au fost mai multe conflicte cu Procurorul.

Înaintea primului meci din cupele europene a adus nea Cornel un doctor de îi ținea p-ăștia cu perfuzii câte două ore și eu nu am vrut să fac”.

Cum a ratat Dănuț Lupu un transfer de senzație la Olympique Marseille

Nu în ultimul rând, cu aceeași ocazie, fostul fotbalist a povestit și cum nu a fost lăsat pe vremea când evolua în Grecia, la OFI Creta, să se transfere la :

„Am mai avut una și în ’93, când am jucat la OFI Creta și nu m-au lăsat să mă duc la Olympique Marseille. Patru milioane au dat și nu m-au lăsat”.