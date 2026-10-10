Cum a fost dat afară Marcel Puşcaş din FRF: „Într-o lună am fost măcelărit!”

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Echipa naţională a României are un parcurs horror în Liga Naţiunilor. , „tricolorii” riscând să cadă în Liga C a competiţiei. În noiembrie, România mai are de jucat cu Polonia şi Bosnia şi Herţegovina.

Marcel Puşcaş, acid la adresa FRF: „Nu poţi să fii pasiv când ţi-ai rupt picioarele pe un teren de fotbal”

şi a Federaţiei Române de fotbal. Fostul jucător al Stelei a spus la FANATIK SUPERLIGA că oficialii FRF ar trebui să aplece urechea şi la criticile din mass-media. În acest fel, pot rezolva unele probleme:

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„Critica şi concurenţa generează progresul. Eu critic Federaţia Română de Fotbal. Nu înseamnă doar Răzvan Burleanu. El este un exponent. FRF înseamnă 270 de cluburi afiliate. Nu poţi să fii pasiv când ţi-ai rupt picioarele pe un teren de fotbal sau dacă ai trăit fotbalul. Lucrurile se pot îmbunătăţi dacă ceea ce se scrie în mass-media ajunge la urechile celor care iau decizii. Pentru că nici ei nu s-au născut învăţaţi.

Am văzut foarte multe păreri pro şi contra. E de vină sau nu Hagi? E de vină sau nu Răzvan Burleanu? El e acolo să conducă o instituţie pe care o privesc milioane de români. Asumă-ţi şi criticile aşa cum ţi-ai însuşit şi meritele. Echipa lui Hagi este chintesenţa fotbalului românesc. E vârful piramidei fotbalului românesc. Nu e separată de ceea ce se întâmplă la fotbalul românesc. Cine o conduce? Cine este în vârful piramidei? Răzvan Burleanu. Iar ca selecţioner, nu ai timp să rezolvi problemele atât de repede ca un antrenor”, a spus Puşcaş la FANATIK SUPERLIGA.

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Cum a plecat Marcel Puşcaş de la FRF: „Într-o lună am fost măcelărit”

Fostul director de dezvoltare de la FRF a povestit de ce a plecat de la Federaţie, spunând că proiectul său cu Liga Elitelor a fost mitraliat. Mai mult, Puşcaş susţine că totul se făcea pe criterii electorale: „Nu am nimic cu Răzvan Burleanu, am lucrat patru ani la FRF. Nu am fost dat afară de acolo, am plecat eu tocmai pentru că m-am convins că lucrurile nu se îndreaptă pe făgaşul normal. Nu m-am dus să stau în birou, la loc călduţ. Puteam să stau liniştit, să îmi aştept pensia. Să fac deplasări, pe care le-am şi făcut. Dar nu am vrut rolul ăsta.

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După doi ani am înţeles că lucrurile nu pot evolua. Avem nevoie de şapte emisiuni să vă spun cum am plecat. Vă dau un singur exemplu. În 2015 am făcut Liga Elitelor. 20-25 de pagini… a fost aprobat şi într-o lună am fost măcelărit cu proiectul. S-au făcut toate lucrurile anapoda. Se fac 11 ani de la implementarea acestui proiect. Avem Liga Elitelor de la 11 la 13 ani. Cui foloseşte o elită de 11 ani? Cum poţi să asimilezi termenul de elită la copii de 11 ani? Ce elită? Asta ar fi trebuit să se adreseze copiilor de 17-19 ani. S-a măcelărit tot proiectul pe care l-am făcut şi am ajuns azi să punctăm la clasificarea academiilor la 11 ani. Vă dau documentul, îl citim în public.

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Sunt multe alte lucruri mărunte. Se bătea monedă strict pe partea electorală. Nu poţi să stai într-un birou, cum fac mulţi, şi să nu facă nimic. Nu este de vină doar Răzvan Burleanu sau antrenorul de la copii şi juniori, care alocă doar 50 de minute de pregătire zilnică. Nu e normal nici ce se antrenează. Un copil sare de la abac la integrale şi diferenţiale”, a spus Marcel Puşcaş.

A propus ca Liga 3 să fie campionat U23: „Suntem ţara cu cei mai mulţi profesionişti”

Fostul director de dezvoltare al FRF a declarat că o altă propunere pe care a avut-o a fost transformarea Ligii 3 într-un campionat destinat jucătorilor U23. Conducătorii Federaţiei s-au opus pentru a nu supăra reprezentații cluburilor:

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„Tot în perioada respectivă am spus altceva. Se bătea apa-n piuă să se reînfiinţeze campionatul de tineret-speranţe. Dar le-am explicat că nu vor cluburile de primă ligă. Şi am discutat să avem o competiţie pentru jucătorii U23. Am propus un U23 la Liga 3. Am motivat de ce. Sunt 100 de echipe, vreo 2000 de jucători care o „freacă” pe acolo. Sunt nişte contracte pe acolo… toţi sunt profesionişti.

Suntem ţara cu cei mai mulţi profesionişti din Europa. Avem 2000 de profesionişti în Liga 3. Dacă vezi meciurile, te iei cu mâinile de cap. Joacă ăia de 45 de ani cu ăia de 15 ani. Ce a înţeles Federaţia? Că nu e rău, dar să nu supărăm conducătorii. Că nu mai votează. Dar sunt unii conducători care au nepoţii în teren. Alţii nu spun cert, mai bagă şi un pariuţ acolo, cu un jucător de 37 de ani.

Aproape toate echipele sunt finanţate de Consiliile Locale sau Judeţene. De ce prostituţia asta profesională? Dacă Adi Ilie şi Sabin Ilie vor să joace cu un şpriţ, cu un grătar, bagă-i la Liga 4, nu la Liga 3. Au trecut 10 ani de când am spus treaba asta. Nu s-a făcut absolut nimic. S-a mai adăugat un „under” la Liga 3. Poate în 10 ani mai găseai un alt Stanciu sau alt Răzvan Marin”, a explicat Puşcaş la FANATIK SUPERLIGA.

Nu e de acord cu regula U21: „E o mare neghiobie”

Marcel Puşcaş nu este de acord cu regula U21 şi spune că ea nu a fost inventată de administraţia Burleanu, ci a apărut în anii 70. El susţine că regula U21 nu creşte concurenţa, ba din contră, cei mai mulţi „underi” din SuperLiga dispar după ce depăşesc vârsta:

„Regula „under” n-a inventat-o Răzvan Burleanu. A fost din anii 70. Dar era U19, nu U21. Ai terminat junioratul, la revedere! Ai terminat şi underul. Nu i-au trebuit lui Hagi, Balint, Lăcătuş regula U21. Nu de aia a jucat Chivu la Ajax şi Inter. E o mare neghiobie această regulă U21. Ca să progresezi, ai nevoie de concurenţă.

Dacă sunt forţat să devin profesionist la 18 ani, dar n-am baza… Acum, „underii” din Liga 1 joacă pe regulă, nu pe valoare. 80-85% dispar. Pantea a tot lălăit-o ani de zile. Tu nu trebuie să ai concurenţă cu Toma şi Stoian. Scoate-i din echipă pe Creţu şi Radunovic dacă vrei să fii sculă. Aşa progresezi”, a spus Puşcaş la FANATIK SUPERLIGA.