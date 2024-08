Cum a fost dat afară Pancu de la Rapid la presiunea suporterilor: „Au început să mârâie!”

Daniel Pancu a preluat banca Rapidului în anul 2018 de la Constantin Schumacher, când echipa evolua în liga a treia, iar acesta a reușit să o promoveze în eșalonul secund al fotbalului românesc și să o lase la doar câteva puncte de locul care asigura promovarea directă în SuperLiga României.

Daniel Pancu: „La Rapid a fost ghinion la urmă”

Daniel Pancu era favoritul conducerii și al suporterilor din Giulești pentru a-l înlocui pe Constantin Schumacher, iar reușea o promovare în liga a doua. Mai mult decât atât, Rapid a fost candidată la promovarea în primul eșalon al fotbalului românesc, ea fiind lăsată de Pancu la doar două puncte de locurile direct promovabile.

Invitat al lui Robert Niță în cadrul emisiunii SUFLET DE RAPIDIST, Pancu a explicat ce s-a întâmplat în acea perioadă și care au fost „greșelile” care l-au alungat din Giulești, de pe banca Rapidului.

„La Rapid a fost ghinion la urmă. A fost un proces de un an și jumătate, în care echipele trăgeau de timp și avea crampe toți din minutul 70 când jucau cu noi. Dar, e faptic, e realistic lucrul ăsta. Toate, printr-o disciplină, printr-o educație, mentalul construit pentru Rapid, unde scrie -Aici e Giulești-, aia e de la mine, în Regie am pus-o. Obiectivul meu la Rapid a fost ca indiferent de adversar, că e Real Madrid sau Barcelona, când joacă pe Giulești sau în Regie, să ajungă de două ori din acțiune în careu la noi.

Asta antrenamt un an jumate, la final cum a fost, nu mai contează, n-a intrat mingea în poartă. Sunt atâtea cazuri de antrenori în lumea asta. Din păcate a venit pandemia. Atunci m-au dat afară. S-a dat decretul la 8 sau 9 dimineața și meciul nostru era la 12:30.

Deci decretul a fost public pe la 10 și ceva și începuseră să intre suporterii și nu au mai putut să-i oprească. Dacă jucam fără suporteri, în prima repriză avalanșă de ocazii, în a doua când au început suporterii, de asta spun că nu e un mediu bun pentru tinerii în masă, nu e un mediu bun de promovat tinerii în masă. Acum, suporterii nu au răbdare și poți să ai surprize la jucători.

Daniel Pancu, demis de la Rapid după un eșec cu CSM Reșița

Meciul cu CSM Reșița a fost cel care i-a semnat sentința lui Pancu pe banca Rapidului, mai ales că la acea perioadă scheletul giuleștenilor era format preponderent din jucători tineri, cu vârste de sub 23 de ani. Presiunea suporterilor a jucat un rol important în evoluția acestora, iar în cele din urmă au căzut psihic. A fost unul dintre .

După ce în prima repriză am jucat numai în careu la ei, în a doua repriză vedeai ușor ușor cum încep apostrofările la adresa unuia sau altuia, te uitai după ei pentru că știai că e o mișcare și nu mai era, era după tine prin partea cealaltă. Le era frică să vină la primit. Eu nu jucam cu doi underi, jucam cu cinci. Drăghia, Voicu, Iacob, erau câțiva mai bătrâni, restul tineret.

S-a simțit lucrul ăsta, când au început să mârâie, i-ai văzut pierduți, răsfirați și a fost mult mai slabă repriza a doua. Am ratat și penalty la ultima fază, nu mai contează, dar ți-am spus cum am gândit-o. Cred că doar un gazon de iarbă normal, ăla de joc, nu ăla de la antrenament, că am mai mers și noi pe la Buftea, dar foarte puțin ne-am antrenat.

Daniel Pancu: „Rapid nu este cel mai potrivit mediu pentru a promova tineri în masă”

Mai mult decât atât, Pancu a explicat că suporterii din Giulești nu sunt nici cei mai răbdători, iar promovarea tinerilor poate fi o provocare greu de dus pentru orice antrenor va sta pe banca Rapidului

Rapid nu este cel mai potrivit mediu pentru a promova tineri în masă. Pentru că dacă te gândești și eu aveam 19-20, Iencsi 21, Bundea avea 19-20 ca și mine, Lobonț 19-20, deci găsești 3-4 care jucam, dar cu Lupu, Sabău și Rednic lângă tine. Presiunea era la ei.” , a spus Daniel Pancu.

Cum A FOST DEMIS Daniel Pancu de la Rapid