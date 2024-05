Cum a fost dealerul lui Vlad Pascu scăpat de închisoare. Motivarea judecătorilor: E tânăr și a vrut doar să se dea mare pe Instagram

Motivarea judecătorilor în cazul condamnării cu suspendare a lui Tudor Duma, alias Măru, dealerul lui Vlad Pascu, justifică ”orientarea către minimul special prevăzut de lege”. În septembrie 2023, Măru a spart magazia Spitalului de Urgență Floreasca și a transmis totul în direct pe o platformă social-media. El a fost trimis în judecată pentru furt calificat, infracțiune care se pedepsește cu închisoarea între 1 și 10 ani. Duma a primit un 1 an și 4 luni de închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

Măru a a furat produse medicale de 74 de lei

În ciuda faptului că , el fiind cercetat pentru posesie de droguri, judecătorii au ales să nu-l pedepsească prea aspru pe tânăr. Ei au justificat decizia prin ”gravitatea redusă a infracțiunii săvârșite de inculpat, fapta nefiind una violentă, precum și de faptul că pe parcursul urmăririi penale, inculpatul a avut o atitudine de colaborare cu organele de urmărire penală, recunoscând și regretând comiterea faptei, dar și faptul că prejudiciul a fost recuperat la data săvârșirii faptei”, potrivit motivării consultate de FANATIK.

Măru și-a recunoscut fapta și a optat pentru o procedură simplificată, exprimându-și consimțământul pentru prestarea unei munci neremunerate în folosul societății. Audiat de procurori, el a declarat că nu-și mai amintește nimic din seara respectivă.

Duma a sustras din magazia spitalului mai multe role de bandă adezivă, măști chirurgicale de unică folosință, trei flacoane cu ser fiziologic a câte 500 ml fiecare și două pungi de glucoză tot de 500 ml. Prejudiciul total a fost de 74,40 de lei.

Indicii că dealerul lui Vlad Pascu nu era la primul ”jaf în spital”

În instanță, Măru a declarat că a săvârșit fapta din dorința , fiind și sub influența băuturilor alcoolice. În live-ul realizat în seara respectivă, tânărul declara că a intrat în magazia spitalului pentru a sustrage droguri. El a ajuns până în zona secretariatului, unde a mâzgălit cu un marker mai multe fișete și un coș menajer, după care a încercat să forțeze ușa farmaciei spitalului.

Din imaginile postate pe contul lui de Instagram, rezultă că Măru a intrat și cu alte ocazii în incinta spitalului Floreasca, deoarece era îmbrăcat diferit, de fiecare dată. Postarea din seara respectivă a fost intitulată, sugestiv, de autorul ei: ”Jaf în spital”.

Deși a scăpat de închisoare, Duma a contestat decizia

Magistrații de la Judecătoria Sectorului 1 au considerat că o condamnare cu executare ar fi o măsură disproporționată în raport cu fapta, și că tânărul încă mai poate fi reintegrat în societate.

”Instanţa va avea în vedere că funcțiile de constrângere şi de reeducare, precum şi scopul preventiv al pedepsei pot fi realizate numai printr-o corectă proporţionare a acesteia, ţinând seama şi de persoana căreia îi este destinată, în vederea reintegrării în societate. Se va urmări formarea unei atitudini corecte faţă de muncă, faţă de ordinea de drept şi faţă de regulile de convieţuire socială”, se mai arată în motivare.

Judecătorii s-au arătat impresionați și de vârsta, nivelul de studii și situația familială a inculpatului, la vremea comiterii faptelor: Duma avea 19 ani, absolvise 11 clase, nu are copii, nu și-a satisfăcut stagiul militar și nu are antecedente penale (fără condamnări la activ). Chiar și așa, în următorii trei ani, Duma nu mai are voie să comită alte infracțiuni sau să sufere condamnări penale. Judecătorii au respins și cererea spitalului Floreasca de acordare a unor despăgubiri morale de 10.000 de euro, pe motiv că acestea se acordă doar în cazul unui prejudiciu fizic sau a unei suferințe provocate de respectiva faptă. Decizia nu este definitivă, iar Tudor Duma a atacat-o deja cu apel.

Măru, trimis în judecată pentru trafic de droguri

În decembrie 2023, Tudor Duma a fost trimis în judecată alături de frații Costin și Ștefan Constantin, pentru trafic de droguri. Procurorii spun că cei trei făceau parte dintr-o o rețea de la care se alimenta Vlad Pascu, șoferul care a comis accidentul de la 2 Mai, în urma căruia două persoane au decedat și alte șase au fost rănite.

În ultimii doi ani, Măru a fost prins de mai multe ori cu droguri asupra lui, însă de fiecare dată procurorii au renunțat la acuzații. În 2022, propriul tată a obținut un ordin de protecție împotriva lui Măru, după ce acesta ar fi încercat să-l agreseze. Bărbatul a chemat poliția, care a fost nevoită să-l încătușeze, pentru că tânărul manifesta un comportament violent. Din camera acestuia au fost ridicate șapte cuțite cu lamă metalică și o sabie de un metru, cu care agresorul și-ar fi amenințat tatăl și în trecut.