Cum a fost descrisă soția lui Cristi Chivu de presa din Italia. Surpriza e mare de tot

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu și soția sa, Adelina, formează unul dintre cele mai frumoase cupluri. Au o familie fericită împreună cu cele două fiice, iar acum bruneta are parte de o descriere specială. Presa din Italia are un singur cuvânt pentru fosta prezentatoare TV.

Soția lui Cristi Chivu, caracterizare unică în presa italiană

S-au cunoscut în 2007, povestea lor de dragoste evoluând destul de repede. În 2008 Cristi Chivu (45 ani) și (44 ani), își uneau destinele în fața lui Dumnezeu. Evenimentul a avut loc la doar o săptămână după ce vedeta a aflat că este însărcinată cu primul copil, Natalia. Ulterior, s-a născut Anastasia.

ADVERTISEMENT

Cei doi au o legătură sentimentală care s-a consolidat puternic încă de la primele întâlniri. Fosta moderatoare de la X Factor are numai cuvinte de laudă pentru antrenorul lui Inter Milano, deși nu vorbește des despre iubirea sa. Cu toate acestea, jurnaliștii italieni au luat-o în vizor după ce tehnicianul a cucerit Cupa Italiei.

La scurtă vreme după triumful din Serie A presa a decis să analizeze familia românului. Frumoasa brunetă a avut parte de o scurtă caracterizare care i se potrivește de minune. Aceasta a fost descrisă drept o femeie complet diferită de iubitele fotbaliștilor din ziua de azi. Astfel, s-a observat că este foarte discretă.

ADVERTISEMENT

În timp ce majoritatea partenerelor de sportivi sunt active în social media și postează zilnic, soția lui Cristi Chivu este o prezență rară. Adelina nu obișnuiește să caute atenția publică. Mai mult decât atât, bruneta face rar dezvăluiri din viața personală sau de cuplu, dorind să-l susțină din umbră pe fostul internațional român.

ADVERTISEMENT

„I-a dedicat victoria din Cupa Italiei: asta este Adelina, soția «anti-wag» (n.r. Wives And Girlfriends) a lui Cristi Chivu”, au notat gazetarii de la . Jurnaliștii italieni au subliniat că fotografiile de familie sunt rare, dovadă că tehnicianul a recurs la numeroase sacrificii pentru a ajunge unde este în prezent.

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu și Adelina, în ochii presei din Italia

„Pentru a explica ce a însemna primul an al lui Chivu la Inter, trebuie să-ți iei smartphone-ul, să-i cauți soția pe Instagram – Adelina Elisei, prezentatoare de televiziune – și să mărești legenda ultimei fotografii făcute împreună, într-un tren, după una dintre diversele călătorii prin Italia și Europa.

«Acesta este singurul selfie pe care am reușit să-l facem în anul acesta și spune totul. A fost nebunie, dar eu și fetele suntem cei mai mari fani ai tăi. Te iubesc»”, au completat jurnaliștii italieni. Aceste informații sunt susținute inclusiv de declarațiile lui Cristi Chivu care este, cu siguranță, un bărbat împlinit.

ADVERTISEMENT

Într-o conferință de presă a mărturisit că nu are legătură cu sportul. Tehnicianul lui Inter Milano consideră că venirea pe lume a fiicelor sale reprezintă evenimente mai importante decât premiile și trofeele pe care le-a cucerit în fotbal.