Cum a fost Emil Mitrache, Americanu’ din La Bloc, la un pas de moarte. Actorul a avut probleme mari de sănătate

Mulți români își amintesc de Emil Mitrache datorită rolului din serialul “La Bloc”, însă cunoscutul actor a vorbit, cu ceva timp în urmă, despre boala cu care s-a confruntat.

Emil Mitrache din La Bloc a fost la un pas de moarte. Boala de care a suferit actorul

în serialul de comedie “La Bloc”, difuzat în perioada 2002 – 2008.

ADVERTISEMENT

Născut în Caracal, județul Olt, pe 27 octombrie 1965. A absolvit cursurile Academiei de Teatru și Film din București în 1994, la clasa profesorului Dem Rădulescu.

După ce s-a terminat , actorul și-a continuat activitatea pe scena de la teatru, dar a intrat și în afaceri odată cu deschiderea unui restaurant în București.

ADVERTISEMENT

Emil Mitrache colaborează, în prezent, cu alți actori. Printre aceștia se numără și Tudorel Filimon, care a jucat, la rândul său, în “La Bloc”.

Acum ceva timp, actorul a trecut prin momente foarte grele, în care s-a temut pentru viața lui. Acesta a avut, în urmă cu câțiva ani, o intervenție pe cord deschis, după ce medicii au depistat că avea aorta mărită.

ADVERTISEMENT

Acesta a descoperit întâmplător că are probleme cu inima și nu avea niciun simptom. Operația l-a costat în jur de 12.000 de euro pe actor, care a fost ajutat cu banii de către un prieten.

Cât a durat operația actorului

Dacă ni și-ar fi descoperit problemele de sănătate, Emil Mitrache ar fi putut să-și piardă viața, deoarece boala ar fi evoluat destul de repede. Intervenția chirurgicală la care a fost supus a durat aproximativ opt ore.

ADVERTISEMENT

“Am avut o intervenție pe cord deschis. Fac acum un an. Și dacă nu descopeream întâmplător, nu mai stăteam de vorbă la ora asta. Am descoperit întâmplător, da. Am avut aorta mărită. Du-te și fă și tu niște analize.

Nu aveam nimic. Ăsta este criminalul tăcut. Nu te doare. Decât se rupe și într-un minut ai murit. Am o clinică lângă mine, m-am dus.

Vă recomand să mergeți să la un medic cardiolog chirurg. Am făcut CT-ul, mi-a ieșit, e măricică (58-60). În două luni se mărise cam 7-8 mm.

De la 10.000-12.000 de euro (n.r.- costă operația). Mi-a salvat viața un prieten de-al meu, mi-a zis: ‘Du-te, îți plătesc eu!’.

A durat operația aproape 8 ore, numai până îți face legăturile să-ți schimbe circulația sângelui printr-un aparat…”, a povestit Emil Mitrache în .