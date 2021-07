Cum a fost Fulgy salvat de la moarte chiar de Johnny Depp. Cine a dezvăluit totul

Puțin știu faptul că, Fulgy, băiatul Clejanilor a suferit un accident în copilărie și a fost salvat de unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Holywood.

Clejanii și Johnny Depp sunt prieteni vechi. S-au cunoscut în timpul unor filmări, iar mai apoi celebrul actor i-a vizitat când a venit în România.

Cum a fost Fulgy salvat de la moarte chiar de Johnny Depp

În urmă cu mai mulți ani, o arsură pe piele destul de gravă. La momentul respectiv a fost salvat de la moarte de celebrul actor, Johnny Depp. Toată povestea a fost relatată de moderatorul Cristi Brancu. Mai târziu, fiul Clejanilor a decis să-și acopere semnele cu tatuaje.

“Fulgy a fost un copil care a avut un accident când a fost mic, pe care mi l-a povestit și mie, a fost ars pe piele. Johnny Depp a fost cel care l-a salvat și el a rămas cu semne.

Și-a făcut anumite tatuaje tocmai pentru a acoperi aceste semne.

Fulgy, tocmai pentru că a avut acest accident, a fost ținut în casă sau către studiu cât mai mult, pentru a nu intra în anturaje în care, dacă Viorica și Ioniță poate cântau, să nu îi placă acest anturaj”, a declarat Cristi Brancu, pentru

Cum l-au cunoscut pe celebrul actor

Clejanii și s-au cunoscut în urmă cu aproape 20 de ani, în timpul filmărilor peliculei, The Man Who Cried. atunci Ioniță cânta cu Taraful Haiducilor. După ce s-au filmat toate scenele, lăutarii și actorul american au petrecut mai multe zile.

“Acordeonul meu s-a spart, după ce filmasem în ploaie. Apoi, acest mare artist mi-a făcut cadou un acordeon nou, de ziua mea de naștere.

După aceea, am cântat pentru Johnny la Paris, iar el avea lacrimi în ochi atunci când soția mea a cântat pentru el un cântec tradițional țigănesc.

De asemenea, am cântat pentru el și în clubul lui, The Viper Room, care se afla pe Sunset Boulevard din Hollywood, dar am cântat și în casa lui din Los Angeles”, spunea Ioniță în urmă cu ceva vreme.

În anul 2016, Johnny Depp a susținut un concert la București. Nu a uitat să-și viziteze prietenii, pe care i-a invitat și la spectacol.