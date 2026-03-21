Cum a fost Giovanni Becali la un pas să fie acţionar la Steaua: “I-am spus lui Gigi să…”

Cu mulți ani în urmă, Giovanni Becali a fost extrem de aproape de a deveni acționar la Steaua. Ce discuții a avut cu Gigi Becali, Victor Pițurcă și Viorel Păunescu.
Adrian Baciu
21.03.2026 | 08:15
Cât de aproape a fost Giovanni Becali de a investi la Steaua. Sursa foto: colaj Fanatik
Ioan Becali, 73 de ani, este un personaj realizat din toate punctele de vedere. Activează de aproape patru decenii în impresariat, domeniu care i-a adus bani și faimă. Giovanni a fost însă, cu mai mulți ani în urmă, la un pas de a deveni acționar la Steaua. Ce s-a întâmplat în anii 90, într-o perioadă în care ”militarii” treceau prin momente extrem de dificile.

Când a fost Giovanni Becali extrem de aproape de a deveni acționar la Steaua

În ultima ediție a emisiunii ”Giovanni Show”, de vineri, 6 martie, cunoscutul impresar a fost întrebat de Horia Ivanovici dacă a avut, în trecut, oportunitatea de a cumpăra sau de a se implica la vreo echipă. În acel moment, invitatul permanent al producției marca FANATIK a făcut o dezvăluire pe care nu mulți o cunosc. În anii ’90, după o deplasare la Aston Villa, în avionul spre casă, s-a pus în discuție ca Giovanni, alături de vărul său Gigi Becali, Viorel Păunescu și Victor Pițurcă să se implice financiar la Steaua. Fiecare cu câte 25%.

”(n.r. Puteai să cumperi sau să intri vreodată la vreo echipă?) Da. Păi, veneam cu FCSB (n.r. Steaua pe atunci) jucase cu Aston Villa. Eram cu domnul (Viorel) Păunescu, cu (Cristian) Gațu, cu Gigi (Becali). Și stăteam lângă Gigi. Iar el zice: ‘Bă, Giovanni, eu vreau să iau Steaua. Mă bag cu Pițurcă și cu Păunescu’. Și eu vorbisem, că s-ar putea să intru și eu cu 25%. Că îi dădusem 600.000 de dolari împrumut lui Păunescu că nu mai avea bani de salarii la jucători. (n.r. să intrați voi 4: Giovanni, Păunescu, Pițurcă și Gigi – câte 25%?) Da, ăsta era planul”, dezvăluie Ioan Becali

De ce a refuzat Giovanni Becali să bage bani la Steaua

Așadar, propunerea era ca Giovanii Becali, Gigi Becali, Viorel Păunescu și Victor Pițurcă să se implice fiecare cu câte 25% din acțiuni la Steaua. Impresarul a refuzat să facă acest pas. Spune acum că ”Poate am greșit. De fapt, am greșit sigur”. ”Și îi zic lui Gigi (Becali). Tu nu vezi cum câștig eu bani? Eu nu dau. De ce să bag bani în fotbal? Tu nu vezi că Păunescu nu a avut bani? I-am dat 600.000 de euro ca să plătească. Probabil, a fost o situație foarte bună, dar i-am dat cu piciorul”, recunoaște Giovanni.

Ce sfat i-a dat Giovanni lui Gigi Becali: ”Ai grijă cum semnezi contractele dacă te bagi cu domnul Păunescu!”

Cunoscutul impresar de fotbaliști își mai amintește că, la acea vreme, i-a dat un sfat vărului său, Gigi Becali, cel care avea să preia Steaua și să devină ulterior patronului clubului pentru o perioadă limitată, până la scandalul uriaș cu CSA și ”transformarea” echipei în FCSB. ”Îmi aduc aminte că i-am zis lui Gigi (Becali): ‘Ai grijă cum semnezi contractele, dacă te bagi cu domnul Păunescu. După 2 ani, ai văzut ce scandal a fost. Cu ăia, cu ăia, circ”, a mai adăugat Giovanni Becali.

Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
