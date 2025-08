Cum a fost Ion Iliescu scutit de chirie de însuși Ilie Bolojan. Fostul președinte a refuzat să plătească după ce prețul a crescut

Cum a fost Ion Iliescu scutit de chirie de însuși Ilie Bolojan, pe vremea când actualul premier era șeful Secretariatului General al Guvernului . La acea vreme, fostul președinte locuia într-o vilă de protocol din Primăverii.

În anul 2008, publicația Cotidianul titra despre cum RA-APPS l-a scutit de chirie pe Ion Iliescu. La acel momentul, fostul șef de stat locuia într-o vilă din cartierul Primăverii oferită de stat. El avea și o curte mare, pentru care a fost nevoit să plătească o chirie modestă. După ce costul a crescu, Iliescu a refuzat să mai plătească, astfel că a depus o cerere pentru a avea dreptul să folosească gratuit terenul.

Regia Patrimoniului Protocolului de Stat a aprobat cererea fostului preşedinte al României, astfel că acesta a fost scutit de la plata chiriei pentru acest spațiu. Atunci Ilie Bolojan a explicat de ce a fost luată decizia ca Iliescu să nu mai plătească suma de 1.000 de euro pe lună pentru bucata de pământ pe care se afla vila de protocol.

„Fostul preşedinte al României are dreptul la anumite facilităţi, precum casă şi birouri. în condiţiile în care dânsul are o casă în proprietate, dar terenul aferent nu este în proprietate, a depus o cerere pentru a fi scutit de plata chiriei pentru teren. Am aprobat cererea şi urmează să fie încheiat contractul, sunt numai nişte probleme de ordin juridic”, a declarat .

De ce a refuzat fostul președinte să plătească

Bolojan a explicat cum Ion Iliescu va beneficia de aceleași facilități ca și foștii președinți, precum Emil Constantinescu.

„Dânsul avea dreptul la o locuinţă cu toate facilităţile, de care nu a beneficiat până acum, dar în condiţiile actuale de creştere a chiriilor pe terenurile aferente vilelor a făcut această cerere. Până acum, având în vedere că această chirie pe teren era mică, a plătit-o”, a spus Bolojan.

Întrebat dacă doar va avea acces la curtea vilei în mod gratuit, șeful SGG a spus că persoanele care mai locuiesc acolo vor putea trece prin curte, mai ales că sunt apropiați de-ai lui Iliescu.

„Având în vedere că dânsul stă la parter, aceasta o să fie interpretarea noastră, şi anume că este o curte de care beneficiază preşedintele Ion Iliescu. Ceilalţi locatari vor fi însă lăsaţi să treacă prin curte, pentru că sunt nişte foşti aghiotanţi de-ai dânsului, după cum am înţeles. Eu zic că are o relaţie normală cu vecinii”, a mai declarat Bolojan.

Această schimbare a venit după ce RA-APPS l-a înștiințat pe Ion Iliescu că va fi nevoit să plătească o chirie de 1.000 de euro pe lună pentru curte, adică de zece ori mai mult decât plătea până atunci. Astfel, el a refuzat să ofere această sumă.