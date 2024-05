Cum a fost lansarea filmului “În inima Naţionalei”: lacrimile lui Ianis Hagi, determinarea lui Stanciu şi obsesia lui Edi! Lume bună din politică şi sport, dar fără Generaţia de Aur

Cu o lună înainte de startul Euro 2024, la turneul final din Germania. Într-un mall din Capitală s-a adunat multă lume bună din politică, sport şi showbiz, pentru avanpremiera peliculei denumită “În inima Naţionalei”.

Cum a fost lansarea filmului “În inima Naţionalei”: lume bună din politică şi sport, dar fără Generaţia de Aur!

A fost aglomeraţie mare în AFI Cotroceni, la avanpremiera peliculei regizate de Remus Achim. Toate camerele au fost îndreptate spre Răzvan Burleanu şi Edi Iordănescu, dar cu câteva minute înainte de începutul filmului şi-a făcut apariţia şi prim-ministrul Marcel Ciolacu.

Premierul s-a întreţinut minute bune cu Răzvan Burleanu, Constantin Din, Carmen Tocală sau Mihai Covaliu, fiind un bun prilej şi pentru conducătorii din sportul românesc să discute cu primul ministru despre problemele stringente ale domeniului.

Campioana a fost reprezentată la eveniment de Darius Olaru şi Adrian Şut, însă Generaţia de Aur a lipsit, cu excepţia lui Anghel Iordănescu şi Miodrag Belodedici. Tata Puiu nu avea cum să lipsească de la premiera filmului în care fiul său e protagonist, în timp ce Belodedici este director în cadrul FRF.

Dar, lansarea filmului calificării la Euro ne arată încă o dată că încă există o falie între actuala conducere a FRF şi Generaţia de Aur, formată încă de când a venit la Răzvan Burleanu la conducerea Federaţiei Române de Fotbal, în urmă cu un deceniu.

Premiera filmului s-a făcut în şase săli din cadrul cinema-ului din mall. Înainte de startul peliculei, regizorul Remus Achim a mers în fiecare dintre săli şi a ţinut un scurt discurs despre film şi despre producerea lui, care a început încă dinaintea campaniei de calificare la Euro 2024.

Jucătorii şi staff-ul naţionalei nu ştiau de film decât la finalul campaniei de calificare!

Filmările au fost făcute cât mai discret cu putinţă, fiind foarte puţini oameni care ştiau de acest proiect. Au fost filmate discursurile lui Edi Iordănescu înainte de fiecare meci din vestiar, dar şi detalii despre legăturile create în familia echipei naţionale.

“În inima Naţionalei” începe cu perioada delicată din 2022 când România a retrogradat în Liga Naţiunilor, când lui Edi Iordănescu i s-a cerut demisia de la cârma naţionalei. Apoi, focusul a fost pus pe drumul din actuala campanie, fiind prezentat fiecare meci în parte cu discursuri, imagini din vestiar, dar şi poveşti ale eroilor.

Toţi protagoniştii din această campanie şi-au spus povestea, cum au început fotbalul, ce obstacole au avut în carieră şi cum au ajuns să îşi reprezinte ţara la un turneu final. Desfăşurarea meciurilor era deja ştiută, dar fiecare confruntare din această campanie a fost îmbrăcată în interviuri, imagini de culise şi chiar lecţii de viaţă.

Nicu Stanciu: “Aş face orice pentru băieţii ăştia, atât în teren, cât şi în afara lui”

Un element important asupra căruia au insistat jucătorii şi Edi Iordănescu a fost grupul. În interviurile din film s-a vorbit mult de unitate, de faptul că naţionala României nu poate fi o echipă adevărată fără ca jucătorii să fie prieteni şi să formeze un grup şi în afara vestiarului, cu mai multe citate memorabile:

“Aş face orice pentru băieţii ăştia, atât în teren, cât şi în afara lui”, spunea Nicu Stanciu, căpitanul naţionalei. Discursuri asemănătoare au avut şi alţi colegi, dar şi Edi Iordănescu, cel care le repeta obsesiv jucătorilor încă de la primul meci că e sigur că echipa asta va merge la Euro.

Ianis Hagi, în lacrimi: “Alţi părinţi strigau de pe margine că joc doar datorită faptului că sunt fiul lui Gică Hagi. Ce pot să le fac?”

Un moment emoţionant l-a avut în prim plan pe Ianis Hagi, cel care a vorbit deschis despre presiunea numelui “Hagi”, dezvăluind că, în momentul în care avea 7-8 ani, alţi părinţi strigau de pe margine şi spuneau că joacă doar datorită numelui:

“Presiunea a existat ce la început. Cum să nu fiu mândru că sunt băiatul lui Gică Hagi? Aveam 7-8 ani, eram un copil, şi alţi părinţi strigau de pe margine că joc doar datorită faptului că sunt fiul lui Gică Hagi. Ce pot să le fac? Fiecare are opinia lui.

Când m-am accidentat a fost ca şi cum mi-a luat cineva jucăria de la picior. Pur şi simplu am rămas fără… pauză”, moment în care Ianis Hagi a izbucnit în lacrimi.

Personal, am rememorat drumul calificării la Euro 2024, unul spectaculos, care a avut toate ingredientele: momente de extaz, de agonie, de tensiune, iar regizorul filmului a reuşit să capteze toate aceste emoţii şi să le livreze în momente foarte bine alese. Pentru fanii fotbalului şi ai sportului, în general, este un “must see”, mai ales că ne introduce în atmosfera turneului final din Germania.

Răzvan Burleanu: “Nu este un film despre jucător, ci despre toţi românii”

La final, o mare de felicitări, strângeri de mână şi îmbăţişări. Premierul Ciolacu l-a strâns în braţe pe Răzvan Burleanu, înainte de a pleca în grabă. Preşedintele FRF a dat declaraţii la final, spunând că a fost greu de luat decizia de a-l păstra pe Edi Iordănescu la finalul campaniei dezastruoase din Liga Naţiunilor:

“Pentru mine a fost emoţionant. Acelaşi sentiment îl vor avea suporterii care vor vedea nişte lecţii de viaţă. Această generaţie are multe poveşti de viaţă în care noi ne regăsim, Toată lumea a fost impresionată de acest film, sunt sigur că va avea un succes foarte mare.

Nu este un film despre jucător, ci despre toţi românii. Inclusiv eu, care îi cunosc foarte bine pe jucătorii noştri, i-am regăsit. Nu ştiam toate aceste detalii despre ei: accidentarea gravă a lui Stanciu, dificultatea lui Ianis Hagi de a reveni după un an de accidentări, povestea lui Horaţiu Moldovan care putea să se lase de fotbal în pandemie.

Şi culminează cu povestea lui Edi, care la final de 2022, dacă stăteam aici, fiecare întrebare adresată era despre când pleacă Edi Iordănescu de la naţională. Nu a plecat, recunosc că nu a fost o decizie uşoară. Dar fără Edi nu am fi putut să fim prezenţi aici”, a spus Răzvan Burleanu.

Edi Iordănescu, emoţionat de film, dar cu gândul la Euro: “Suntem cu piciorul pe acceleraţie”

, spunând că şi-a dat acordul la începutul campaniei pentru filmarea anumitor momente din vestiar, excepţie făcând indicaţiile tactice, dar niciunul dintre jucători sau membrii staff-ului nu ştiau despre faptul că există aceste filmări în vestiar:

“Sunt momente unice şi pentru mine. Aţi văzut multă emoţie, un grup fantastic. Subliniez că meritul calificării este al echipei. A fost o muncă grea şi mă bucur că am putut să o ducem la capăt şi le-am dăruit o bucurie suporterilor naţionalei.

Când am venit la echipa naţională a fost dificil. Au fost ani mulţi de la ultimul turneu final şi a trebuit să facem eforturi pentru a readuce echipa pe drumul cel bun. Chiar dacă am retrăit multe dintre momente, gândul meu este deja la ce urmează. Suntem cu piciorul pe acceleraţie.

Suntem cu gândul la turneul final din Germania şi îmi doresc să mai producem o bucurie pentru suporterii naţionalei. Am plecat de la ideea de a prinde anumite momente cu gândul că vom avea câteva amintiri dacă ne vom califica, dar am pus anumite condiţii.

Am spus “da”, am stabilit un protocol şi atât, nu ştia nimeni altcineva. Apoi, am uitat efectiv că există aceste imagini. Este singura calificare filmată din interior. A fost realizată împotriva multor pronosticuri, dar am reuşit să ducem echipa acolo unde ne-am dorit.

Am fost o familie unită, au fost momente grele pe care le-am depăşit împreună. Ne face să fim fericiţi, dar şi ne responsabilizează pentru ceea ce urmează”, a spus Edi Iordănescu la finalul filmului.

Filmul “În inima Naţionalei” este o reuşită şi o nouă lovitură de imagine dată de FRF. O poveste de succes lansată într-un moment de emulaţie pentru naţionala României, cu o lună înainte de startul 2024, de care s-au lipit şi oamenii politici, în plină campanie electorală. Păcat că nu s-au lipit şi cei din Generaţia de Aur.