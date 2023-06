Cum a fost lovită o femeie de fulger în bucătărie. Obiectele banale care i-au salvat viața

Caroline Blake savura o cafea, liniștită, în bucătărie, moment în care a fost lovită de fulger. Femeia își aduce aminte că afară era o furtună puternică și ea tocmai venise acasă de la muncă. Povestește că a simțit că a fost lovită de fulger în momentul în care a aruncat lingurița din ceașca cu cafea în chiuvetă.

Cum a fost lovită o femeie de fulger în bucătărie

Fără să realizeze, Caroline fusese lovită de 300 de milioane de volți, iar medicii au explicat că femeia a supraviețuit miraculos doar pentru că era încălțată cu pantofi cu talpă de cauciuc, de tip sport. Fericită că a scăpat cu viața, femeia a promis că va sta departe de chiuvetă data viitoare când mai are loc o furtună.

”Mă voi gândi la lucruri diferit acum. Aș fi putut muri. Doctorii mi-au spus că doar pentru că am avut pantofii de alergare, datorită cauciucului de pe tălpi, am supraviețuit, dar și pentru că mi-am ținut picioarele bine pe pământ. Am fost foarte norocoasă. Când s-a întâmplat am fost amețită pentru un minut sau două”, a explicat femeia, conform .

în întreaga lume. Cel mai recent, un britanic a murit în Grecia după ce a fost lovit de fulger în timp ce se afla în apele mării. Totul s-a petrecut pe 29 mai în timp ce turistul se afla alături de iubita sa în zona Agia Agathi din Rodos.

La fața locului au ajuns mai multe ambulanțe, însă bărbatul nu a mai putut fi salvat. Un martor la eveniment a sărit în apă pentru a-l salva pe bărbat, însă era prea târziu. “Imediat ce m-am apropiat de el, am văzut că era cu fața în jos în apă și că avea fața plină de vânătăi. Am știut imediat că fiecare secundă era crucială și am început să-l trag la mal”, a explicat persoana respectivă.

, deoarece încă ploua, dar nu m-am oprit. Când l-am scos afară, am început să-i acord primul ajutor, să-l masez și tot ce știam. Omul era încă în viață, îi puteam auzi inima și avea puls. În scurt timp, au sosit salvatorii de la EKAV și au efectuat toate procedurile de resuscitare prescrise pentru a-l menține în viață. Din păcate, am aflat puțin mai târziu că nu a supraviețuit“, a completat martorul. Victima în acest caz avea 26 de ani.

Turistul a fost transportat inclusiv la Centrul de Sănătate Archangelos, însă medicii nu au putut să-l mai salveze. Autoritatea Portuară Centrală din Rodos a transmis că e vorba despre un caz ”activ”, astfel că nu pot fi oferite mai multe detalii. La rândul său, ministerul britanic al Afacerilor Externe și al Commonwealth a transmis condoleanțe familiei.

“Nu am putut să vă spun nimic despre acest lucru. Sprijinim familia unui bărbat britanic care a murit în Rodos și suntem în contact cu autoritățile locale”, a mai transmis oficialul. Tot în Grecia, dar anul trecut, un om a murit și altul a fost rănit grav după ce au fost loviți de fulger în timp ce se aflau pe muntele Falakro.

Se pare că cele două persoane alergau la primele ore ale dimineții, la o altitudine de 1.340 de metri. Conform unui studiu pe ultimii 30 de ani, 58 de persoane au fost ucise de fulgere doar în Marea Britanie, în medie doi pe an. Riscul ca cineva să fie lovit și ucis de fulger e de 1 la 33 de milioane. La nivel mondial aproximativ 2.000 de persoane mor anual, lovite de fulger. Cu siguranță cel mai dramatic incident de acest gen a fost raportat în 1807 în Luxemburg, unde fulgerul a lovit o mică fabrică, ucigând 300 de oameni instant.