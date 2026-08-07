Cum a fost marcată vedeta de la Survivor de moartea lui Mircea Lucescu: ”E pentru prima dată când vorbesc”

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Vedeta de la Survivor România a spus abia acum cum a fost marcat de moartea lui Mircea Lucescu. A discutat pentru prima dată despre acest subiect sensibil, emoțiile fiind uriașe în momentul în care a aflat vestea tragică.

Cum a simțit Adi Vasile decesul lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a încetat din viață la vârsta de 80 de ani, lăsând în urma sa multă durere. Decesul a dus la un gol imens în fotbalul românesc, dar mai ales în viața familiei sale. despre sfârșitul lui ”Il Luce”. Crede că ar fi putut trăi lejer încă 5-10 ani, dar din păcate presiunea și-a spus cuvântul.

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La câteva luni de la înmormântarea antrenorului lumea încă vorbește despre reușitele acestuia. Unii se întreabă Alții au povestit cum a fost influențată existența lor de celebrul selecționer român. Unul dintre aceștia este Adi Vasile, prezentatorul de la Survivor România.

Moderatorul de la Antena 1 este la rândul său sportiv de performanță. Fostul antrenor de handbal al lui CSM București a subliniat că personalitatea tehnicianului și-a pus amprenta asupra sa. De asemenea, acesta a mai subliniat că nu se afla în țară când a aflat vestea nefericită că Mircea Lucescu a trecut la cele veșnice.

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„E pentru prima dată când vorbesc despre acest subiect. Eram plecat din țară pentru filmările sezonului trecut de Survivor. Am citit pe internet că domnul Lucescu a plecat dintre noi. Vă spun sincer că în acea zi am plâns”, a declarat gazda emisiunii Survivor România, pentru .

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”A plecat dintre noi un uriaș în ale sportului”

„Chiar dacă eu am practicat handbalul și nu fotbalul am admirat personalitatea domnului Lucescu. Și în cea de jucător, dar și de antrenor. La vremea respectivă, când a plecat dintre noi, am postat un mesaj de suflet pe Instagram. A plecat dintre noi un uriaș în ale sportului.

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Iar, din păcate, oameni ca dânsul sunt tot mai rari”, a completat Adi Vasile, mai arată sursa menționată anterior. În aceeași notă, prezentatorul de la Antena 1 a transmis un mesaj emoționant după moartea lui Mircea Lucescu. Postarea din social media a fost una profundă, marcată de o ținută sobră și de o postură similară.

Aflat în Republica Dominicană, pentru filmările de la Survivor România, s-a îmbrăcat complet în negru. A ținut un moment de reculegere, arătându-și astfel respectul pentru pierderea suferită. Cu această ocazie, le-a adus aminte tuturor faptul că Mircea Lucescu a spus că pasiunea rămâne atunci când nu mai este nimic.