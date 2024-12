Cum a fost omologat recordul lui Duckadam. De ce nu a primit ”Eroul de la Sevilla” certificat de la World Record Academy. Ilie Dobre are 10: ”M-au costat mii de euro”

Regretatul , la vârsta de 65 de ani, după ce a suferit un accident vascular hemoragic, va rămâne în istoria fotbalului drept ”Eroul de Sevilla” și primul portar din lume care a apărat patru penalty-uri din patru într-o competiție oficială.

Helmut Duckadam a intrat în World Record Academy în 2011

Inclusă în Guinness Book, a fost omologată pe , SUA, considerată principala organizație internațională care certifică recorduri mondiale la 35 de categorii, între sport și tehnologie.

World Records Academy l-a validat pe Helmut Duckadam ca fiind primul portar din lume care a reușit să apere patru lovituri de la 11 metri consecutiv, evidențiind unicitatea momentului în istoria sportului.

Recordul lui Helmut Duckadam a fost egalat în 2010 de portarul Ciaran Kelly de la FC Sligo Rovers, care a apărat patru penalty-uri consecutive în finala Cupei Irlandei, cu Shamrock Rovers.

”Performanța lui Helmuth Duckadam este comparabilă cu acel ”10 Perfect” al Nadiei Comăneci”

În articolul publicat în 2011, editorul sportiv al Academiei Recordurilor Mondiale Ramona Niță scria pe site-ul oficial: ”Eroul meciului de acum 25 de ani de la Sevilla a fost portarul român Helmuth Duckadam. El a apărat patru penalty-uri consecutive. Rezultatul final a fost 2-0 pentru Steaua, echipa sa, iar la întoarcerea lor, Bucureştiul a văzut cea mai mare sărbătoare de dinainte de Revoluţia din 1989.

Performanța lui Helmuth Duckadam este comparabilă cu acel ”10 Perfect” al Nadiei Comăneci de la Jocurile Olimpice de la Montreal. Lecția de învățat este că, chiar și în perioadele lor cele mai grele (pe atunci: cei mai întunecați ani ai comunismului și acum criza mondială), oamenii se pot ridica împotriva dificultăților prin muncă asiduă, peste performanță și prin promovarea valorilor reale”.

Helmut Duckadam nu a primit certificat de la World Record Academy. Explicația organizației din SUA

În condițiile în care World Record Academy percepe taxe pentru omologarea diverselor recorduri mondiale și acordarea de certificate care să ateste aceste recorduri, FANATIK a solicitat organizației cu sediul la Miami detalii despre procedura în cazul omologării recordului care l-a făcut celebru în întreaga lume pe regretatul portar al echipei Steaua București, Helmut Duckadam.

World Record Academy a menționat pentru FANATIK faptul că Helmut Duckadam nu a deținut un ”Certificat de record mondial”: ”Noi NU i-am oferit certificatul tipărit domnului Duckadam (condoleanțe familiei!). De aceste solicitări către noi se ocupă, în alte țări, de regulă, cluburile, federațiile de profil, sponsorii, etc.

Noi ne-am făcut datoria și am informat la momentul respectiv media, recordul este listat și găzduit pe site pe cheltuiala noastră, încă din 2011.

Recordul oferit de noi este cel mai important, fiind record mondial ABSOLUT, care nu poate fi doborât, moment unic în istoria fotbalului.

La o sumară privire, presa din aceste zile din România a scris mult pe lângă subiect, că Duckadam ar fi singurul român din Guinness, ceea ce este o aiureală. Sau că este în Guinness. Nimeni nu a verificat la ei pe , doar recordul absolut listat de noi!”.

”Recordul lui Duckadam, ca și majoritatea recordurilor iconice, nu a fost ’plătit’ de nimeni”

Academia Recordurilor Mondiale a mai precizat: ”Recordul lui Duckadam, ca și majoritatea recordurilor iconice, NU a fost ’plătit’ de nimeni, taxele din recordurile publicitare/comerciale (din toată lumea) le folosim pentru a publica recordurile iconice din țara respectivă sau din altă țară, recorduri cu impact international.

Taxele pentru certificare oficială difera de la țară la țară și de la o categorie la alta. Având în vedere faptul că certificatul de record este un document oficial care rămâne listat pe site permanent, pentru confirmare/validare, folosim exclusiv servicii legale autorizate (avocati pentru validare, metrologie legală pentru măsuratori, etc, deci

servicii legale platite).

Taxele noastre sunt cele mai mici din domeniu, fără taxe de urgență și fără a taxa separat consultanța oferită (așa cum face cealaltă organizatie).

Ilie Dobre: ”Am plătit și 5.000 de euro pentru omologarea unui record mondial”

, deținător al 10 recorduri mondiale, figurează printre personalitățile din România certificate de World Record Academy. El a explicat pentru FANATIK cum a reușit această performanță.

”În primul rând trebuie să demonstrezi că ai realizat un posibil record mondial. Pentru asta se completează un formular pe site-ul World Record Academy, în care solicitantul trebuie să explice ce la ce categorie se încadrează recordul.

La orice record mondial se plătește o taxă de omologare. La primul meu record am plătit 3.000-4.000 de euro, apoi am plătit și 5.000 de euro. Am fost ajutat și de sponsori, care sunt trecuți pe certificatul de atestare. Dar cele mai multe dintre certificate le-am plătit singur.

Nu știu cât o mai fi acum. Spre exemplu, un actor plătește 40.000-50.000 de euro pentru a fi înscriși în Hall of Fame”.

”World Record Academy s-a desprins din Guinness Book”

Ilie Dobre susține că procedura prin care el a dobândit certificatele de recordman mondial nu s-a aplicat și în cazul lui Helmut Duckadam: ”Duckadam a fost mai întâi în Guinness Book, iar Academia Recordurilor Mondiale i-a omologat recordul de la Sevilla după ce s-a desprins din Guinness Book.

World Record Academy a apărut după ce Guinness Book a început să certifice niște recorduri inadmisibile, care nu țin nepărat de valoare, cum ar fi cine a spart cel mai rapid o bancă sau femeia care are cele mai lungi picioare. Cei de la World Record Academy sunt serioși”.

Printre recordurile lui Ilie Dobre se numără: de 35 secunde şi 6 zecimi – transmisiunea unui gol în direct, fără respiraţie; 52 de secunde şi 3 zecimi – transmisiunea unui gol în direct, fără respiraţie, în studio; 1 minut şi 8 secunde – cu o singură respiraţie; ‘Cel mai de succes comentator sportiv de radio din lume’; Comentatorul sportiv de radio cu cele mai multe cărţi publicate (45).

Recorduri mondiale româneşti certificate de Academia Recordurilor Mondiale

Nadia Comăneci, primul 10 din istoria gimnasticii;

Helmut Duckadam, 4 lovituri de la 11 metri consecutive apărate;

Octavian Belu, cel mai de succes antrenor din lume;

Mugur Isărescu, cel mai longeviv guvernator de bancă centrală;

Cleopatra Stratan, cea mai de succes tânără artistă;

Ilie Dobre, cel mai de succes comentator sportiv de radio;

Crina Coco Popescu, cea mai de succes tânără alpinistă;

Palatul Parlamentului, cea mai mare clădire administrativă;

Luceafărul, de Mihai Eminescu, cel mai lung poem de dragoste;

Cel mai lung meci de baschet: Sibiu;

Cea mai lungă scrisoare către Moş Crăciun: copiii din Braşov;

Cristina Neagu, prima jucătoare de handbal care a câştigat de trei ori titlul de Jucătoarea Anului;

Constantina Diţă, cea mai în vârstă câştigătoare a maratonului olimpic.