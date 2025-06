Cum a fost oprit exodul deputaților SOS România la PSD. „Voiau 10 parlamentari, dar n-au reușit. I-au luat la bucată!”

Într-o mișcare politică tensionată, PSD a încercat să preia o parte importantă din deputații SOS România, dorind să formeze un grup parlamentar solid format din 10 membri. Planul însă a fost dejucat, iar exodul a fost oprit înainte să prindă contur. Deputatul Dumitru Coarnă descrie situația fără menajamente.

Planul PSD de a prelua deputați SOS România a eșuat, iar exodul parlamentar a fost oprit

Noi mișcări pe scena politică din Parlamentul României! Deputații Ecaterina Mariana Szőke, Cosmin Andrei, Alexandrin Moiseev și Iosif-Florin Jianu au anunțat oficial, în decursul zilei de 2.06.2025, că se alătură Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat.

Deciziile vin pe fondul unei perioade tensionate în cadrul SOS România, formațiune confruntată cu demisii în lanț și riscul pierderii statutului de grup parlamentar. Cei patru aleși care părăsesc partidul condus de Diana Șoșoacă au fost deja integrați în grupul PSD din Camera Deputaților.

Deputatul a explicat că majoritatea celor care au trecut la social-democrați se desprinseseră încă din februarie, iar afilierea oficială din prezent este doar o formalizare a unui proces început mai demult.

„Articolul cu plecările la PSD face referire la acei patru deputați de la SOS România care au plecat din februarie, printre care și Băișanu (n.r. Alexandru Băișanu). Ei plecaseră deja de ceva vreme. Băișanu a fost primul, în februarie. Alături de el au fost încă trei, Ecaterina Mariana Szoke, Cosmin Andrei și Alexandrin Moiseev. Erau deja neafiliați, cum eram și eu de o perioadă. Și au luat decizia acum să se înscrie în PSD.

În total, ar fi trebuit să fie șase, dacă îi punem și pe cei doi care s-au retras recent. Jianu e ultimul care a plecat. A făcut-o săptămâna trecută. Dar schimbarea macazului către PSD nu are legătură cu ședința care trebuia să fie ieri”, a declarat Dumitru Coarnă, pentru FANATIK.

Diana Șoșoacă ar fi blocat ședința pentru a salva grupurile parlamentare ale SOS România

Anularea ședinței SOS România, care urma să clarifice viitorul grupului parlamentar, a fost o mutare strategică, susține deputatul Dumitru Coarnă. Potrivit acestuia, liderul partidului, Diana Șoșoacă, ar fi făcut un pas înapoi în ultimul moment, pentru a preveni o eventuală scindare și pierderea grupurilor parlamentare din Senat și Camera Deputaților.

„Ședința n-a mai avut loc pentru că doamna Șoșoacă a făcut un pas în spate și atunci nici ceilalți nu s-au mai prezentat. A fost o mișcare de teamă, ca să nu se piardă grupurile parlamentare. De aici toată joaca.

În ce privește partidul SOS România… dacă doamna Șoșoacă începe din nou cu ‘dansuri și blesteme’, s-ar putea să plece și alții. Din ce știu eu, a făcut un pas înapoi, tocmai ca să nu piardă teren în Parlament. Asta a mai calmat din conflict.

La un moment dat, se vorbea că erau 7 senatori și vreo 11-14 deputați nemulțumiți. Dar după ce au schimbat liderul de grup la Senat, pe Clement (n.r. Clement Sava) cu Cerva (n.r. Nadia-Cosmina Cerva), lucrurile s-au mai liniștit. Vedem ce urmează. Oamenii sunt oamenii. Se duc acolo unde cred că le e mai bine.”, a mai explicat politicianul.

Planul PSD de a rupe SOS România cu un grup paralel a eșuat

Deputatul Dumitru Coarnă a explicat pentru FANATIK că un grup de 10 parlamentari desprins din SOS România, care să funcționeze ca o structură paralelă, apropiată de social-democrați, dar fără afiliere oficială. Potrivit acestuia, strategia nu a dat rezultatele așteptate, iar liderii PSD au fost nevoiți să atragă deputații pe cont propriu.

„PSD a încercat să formeze un grup de 10 parlamentari desprins din SOS România. Voiau să creeze o structură paralelă, neafiliată oficial, dar care să graviteze în jurul PSD. N-au reușit. Neieșindu-le la număr, i-a luat individual. Inițial, plănuiau ca Băișanu să conducă acel grup. Dar fără cei 10 necesari, planul a picat.

Oamenii sunt imprevizibili. Majoritatea sunt la primul mandat, sunt dezorientați. PSD și PNL au ce oferi, sunt partide mari, la putere. Unii pleacă pentru că văd oportunități. Le mai promite ceva prin teritoriu. Sunt la început și oportunismul își spune cuvântul. Și eu am fost curtat, dar am zis: ‘Pardon, am mai fost pe-acolo, știu cum e, nu mă mai întorc”, a încheiat fostul membru al partidului SOS România.