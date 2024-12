Cum a fost Ovidiu Burcă convins de Gigi Nețoiu să vină la Voluntari: „Ne propunem ca la anul să ne batem la primele locuri din SuperLiga”

Tehnicianul a recunoscut că Gigi Nețoiu are ambiții mari și că își dorește ca FC Voluntari să promoveze direct încă din primul an, iar începând cu sezonul următor, chiar să se lupte pentru primele locuri din SuperLiga 1.

Cum a fost Ovidiu Burcă convins de Gigi Nețoiu să vină la Voluntari

Ovidiu Burcă a vorbit despre cum a fost convins de , în noul proiect, care este unul foarte ambițios: „Eu nu văd asta ca un pas în spate.

Un antrenor are în carieră suișuri și coborâșuri. Nu e un pas în spate, sunt implicat într-un proiect ambițios, în care am simțit că trebuie să intru.

Domnul Gigi Nețoiu e factorul de decizie cel mai important din club. Apoi e domnul Bogdan Bălănescu, a venit alături de noi și domnul Marius Stan, care sper să rămână alături de noi, în echipa asta.

Este domnul Florin Marin, ca director tehnic. E și domnul Crăciunescu, care a venit alături de domnul Nețoiu. Ei sunt oamenii care stabilesc lucrurile importante.

Mai este și domnul Pițurcă, nu l-am cunoscut, dar a venit la câteva meciuri și cred că poate să aibă o contribuție serioasă în proiect și pe care l-am așteptat toți”.

„La anul, vrem să ne batem pentru primele locuri din SuperLiga 1”

„Pe mine domnul Nețoiu m-a adus la Voluntari, ne știm de atâta timp și n-am lucrat niciodată de antrenor și dumnealui, am fost mai mult jucător. Dar dumnealui și domnul Florin Marin au crezut cel mai mult în mine.

Am fost sunat, nu am discutat mult, îl cunosc ca structură, nu am făcut planuri cu dumnealui. Îl cunosc prima dată în calitate de om care decide la club. În cinci minute am fost de acord și am dat drumul la treabă.

Promovare! Ei își doresc ca echipa să revină la nivelul primei ligi. Ultimele trei meciuri erau esențiale, mai sunt puncte puse în joc și e important să rămânem în play-off. Ar fi de preferat să promovăm direct, să nu jucăm baraj cu o echipă de Liga 1”, a , potrivit .

„Domnul Nețoiu are un curaj și o dorință atât de mare, după toate problemele prin care a trecut, eu am fost uimit să văd atâta entuziasm. Câtă energie și câtă pasiune are pentru acest proiect, cu toate că are și alte afaceri. E un proiect ambițios și îl văd pe dumnealui conectat la acest proiect.

La cum l-am auzit pe domnul Nețoiu, își dorește un club, care să se bată de la egal la egal cu cele mai mari cluburi din România. Chiar începând de anul următor, ne dorim să ne luptăm la primul loc din Liga 1. Premisele sunt foarte bune!

Existau niște întârzieri salariale, dar în zilele astea ne-am pus la punct majoritatea cu bani, cu totul! Trebuie oamenii să fie mulțumiți, în primul rând să aibă salariile la zi”, a mai spus Ovidiu Burcă.