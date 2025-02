Cum a fost păcălită Monica Tatoiu de Călin Georgescu: „Diversiunea a fost majoră”

Monica Tatoiu îl critică în termeni duri pe Călin Georgescu, spunând despre politicianul cercetat penal pentru promovarea legionarilor, și nu numai, că a fost folosit pentru a se crea o diversiune.

Monica Tatoiu l-a luat în serios pe Călin Georgescu la început, însă susține că și-a dat seama că nu este eroul salvator așa cum se proclamă sau cum crede o parte a electoratului.

e de părere că ascensiunea lui Călin Georgescu este datorată și partidelor mari și are o explicație și de ce a fost dat cu un procent mic în sondajele de dinaintea primului tur de prezidențiale.

Monica Tatoiu crede că Georgescu are o gașcă în spate care abia așteaptă să vină la putere, dar care nu ar fi cu nimic mai diferită față de grupările politice care s-au remarcat în ultimii zeci de ani în România.

„N-are decât o gașcă în spatele lui”

„Cine-i Georgescu? Georgescu n-are decât o gașcă în spatele lui care speră că, dacă ăsta ajunge președinte, ei îi înlocuiesc pe cei ale căror scaune și le doresc. Dar nu poți să faci asta, pentru că încă avem o Constituție. Fără modificarea Constituției nu poți să faci nimic. Nu poți să zici că vine Georgescu și interzice Soros. Poți să interzici o instituție.

Dar la noi, la români și în general la latini, în momentul în care cineva îmi interzice să fac ceva, găsesc eu o formulă să fac cum vreau eu. E ca pe vremea comunismului. Ei se fac că ne plătesc, noi ne facem că muncim. E o tâmpenie să spui o să schimb, o să fac. Cum o să faci? Cu cine o să faci? Este o ideologie utopică care o să se prăbușească când va fi nevoie să decopertăm situația economică. Nu văd pe nimeni”, a declarat Monica Tatoiu, pentru FANATIK.

Tatoiu a fost pe punctul de a-l vota pe Călin Georgescu, dar după ce l-a analizat mai bine și s-a informat, și-a dat seama că e o mare păcăleală. Totodată, femeia de afaceri spune că nu crede că va candida sau ca va mai fi pe buletinele de vot, în ideea în care i s-ar respinge candidatura după modelul .

„Cred că a fost folosit pentru a se crea o diversiune”

„Dacă ești partea network-ului, atunci ești protejat. La noi, domnul Georgescu nu este partea network-ului și o spun că am fost acolo, că de asta mi-am schimbat opțiunea. În decembrie, eu ziceam că e o soluție. Dar nu e o soluție. Este o persoană burnout care a fost înșurubat în vârf ca să facă ceea ce trebuie în acest blitzkrieg. După care o să dispară. Eu nu cred că o să candideze”, a adăugat Monica Tatoiu.

În continuare, că e adepta teoriei că a existat o operațiune uriașă în spatele creșterii lui Călin Georgescu, explicând cum a ajuns să fie votat de peste două milioane de cetățeni.

„Eu cred că a fost folosit pentru a crea o diversiune. Noi, la diversiune, suntem excepționali în România. Excepționali. Am avut o școală bună, dar eu nu mai merg după diversiuni pentru că am o vârstă și am citit foarte mult. Dar imaginează-ți unul de 30-35 de ani care nu are nici foarte multă școală. E mutat dintr-o parte în alta… telepatică. Eu cred că a fost votat de partidele mari. A primit voturi și de la PNL, și de la AUR, și de la PSD.

De asta l-au ținut la 3% în sondaj. Ca să nu se vorbească. Diversiunea a fost majoră. Dacă și pe mine, care citesc foarte mult, m-a păcălit. Eu am fost păcălită în decembrie. Am zis, dom’le, hai să vedem. Eu sunt matematică. Cine e important? Dar cum și cu ce? Și mi-am dat seama că împăratul e gol. O să fie o zbatere”, ne-a mai spus Monica Tatoiu despre fenomenul Călin Georgescu.