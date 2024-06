Cum a fost perceput la FRF anunțul lui Edi Iordănescu despre plecarea de la naţionala României, după EURO 2024

Selecționerul Edi Iordănescu (45 de ani) nu a semnat încă prelungirea contractului cu FRF, scadent după EURO 2024, și a dat de veste în Occident că este pregătit să preia o echipă de club. Conducerea federației nu renunță la ideea de a continua colaborarea și pentru viitoarea campanie de calificare la Cupa Mondială din 2026.

Edi Iordănescu vrea să plece de la națională, după EURO 2024

Tehnicianul a declarat pentru ziarul portughez A Bola că nu se mai vede selecționer și vrea să preia o echipă de club. ”Am atins obiectivul pe care îl aveam, calificarea la EURO 2024. Pentru viitor, mi se pare cumva un pas evident să accept provocarea într-o ligă europeană, la nivel de club, și sunt pe deplin pregătit pentru acest tip de provocare”.

Declarațiile selecționerului au fost recepționate moderat la Casa Fotbalului. ”E răspunsul dat de fiecare antrenor care și-ar dori altceva”, au concluzionat oameni importanți din conducerea FRF, după ce au citit interviul acordat de Edi Iordănescu pentru prestigiosul cotidian .

Răzvan Burleanu încă mai crede că Edi Iordănescu va continua și după EURO 2024

Din informațiile FANATIK, președintele FRF, Răzvan Burleanu, nu este foarte îngrijorat că mai este doar o săptămână până la plecarea naționalei în Germania, iar Edi Iordănescu nu și-a dat încă acordul pentru prelungirea angajamentului și în vederea preliminariilor CM 2026.

Șeful federației tot mai speră că va bate palma cu Edi Iordănescu și că va putea face anunțul până pe 10 iunie, când naționala va decola spre , cu Ucraina (17 iunie), cu Belgia (22 iunie) și cu Slovacia (26 iunie).

Răzvan Burleanu își dorește ca lucrurile să fie clare și să se știe înainte de EURO 2024 cine va fi selecționerul naționalei în campania viitoare. Cu toate astea, Burleanu nu l-a presat pe Edi Iordănescu să semneze noul contract, spun sursele FANATIK.

”L-a lăsat să se focuseze pe pregătirea echipei pentru EURO 2024. Relația dintre Burleanu și Edi este excelentă, iar Edi știe că are susținerea conducerii FRF. Cert este că, federația își dorește să continue cu Edi Iordănescu. Nu uitați că responsabilii federației l-au susținut când toată lumea îl voia plecat, după ce am retrogradat în Liga Națiunilor.

Acum, mai rămâne ca și Edi să-și dorească să rămână și pentru viitoarea campanie, iar el a spus că vrea să continue. Planul președintelui federației stabilit cu Edi Iordănescu este să lămurească situația înainte de Campionatul European. Vom vedea dacă se va și confirma”, au explicat surse FANATIK.

Calificarea la CM 2024, cheia noului contract

Din informațiile noastre, succesul negocierilor dintre FRF și Edi Iordănescu depinde în mare măsură de asumarea de către selecționer a realizării calificării la Cupa Mondială din 2026. Aici ar fi de fapt cheia, susțin federali apropiați de echipa națională. România nu s-a mai calificat la mondiale din 1998.

FRF l-a numit selecționer pe Edi Iordănescu la 25 ianuarie 2022, după ce

20.000 de euro este salariul lunar al selecționerului Edi Iordănescu

Ce a declarat Edi Iordănescu în presa portugheză

Edi Iordănescu a discutat deschis despre planurile sale de viitor într-un amplu interviu acordat pentru A Bola. ”Ambiția dumneavoastră este în viitor să ajungeți la un club mare european sau să continuați ca selecționer?”, a fost întrebat antrenorul român.

Edi Iordănescu a anunțat este pregătit de o nouă provocare la o echipă de club din Europa. ”După ce am antrenat toate nivelurile fotbalului de club românesc, mi-am îndeplinit mereu obiectivele și în final am câștigat campionatul. Conducerea naționalei României mi s-a părut următorul pas normal. Am atins obiectivul pe care îl aveam, calificarea la EURO 2024.

Așadar, pentru viitor, mi se pare cumva un pas evident să accept provocarea într-o ligă europeană, la nivel de club, și sunt pe deplin pregătit pentru acest tip de provocare. În acest moment sunt concentrat pe această oportunitate incredibilă pe care o avem eu și echipa mea, EURO 2024.

Îmi place meseria de antrenor principal al naționalei României, nu aș spune „nu” unei provocări similare, dar trebuie să recunoaștem că antrenarea unei echipe de club oferă o gamă mai largă de posibilități de a ne pune în practică abilitățile. Există mai mult timp pentru a pregăti jucătorii, pentru a construi chimie pe teren și în afara terenului și, de asemenea, modalități de îmbunătățire a echipei prin transferuri”, a declarat Edi Iordănescu.

Programul din grupa României de la EURO 2024

17 iunie, ora 16:00: ROMÂNIA – Ucraina (Munchen/PRO TV)

ROMÂNIA – Ucraina (Munchen/PRO TV) 17 iunie, ora 19:00: Belgia – Slovacia (Frankfurt/PRO TV)

Belgia – Slovacia (Frankfurt/PRO TV) 22 iunie, ora 16:00: Slovacia – Ucraina (Dusseldorf/PRO TV)

Slovacia – Ucraina (Dusseldorf/PRO TV) 22 iunie, ora 22:00: Belgia – ROMÂNIA (Koln/PRO TV)

Belgia – ROMÂNIA (Koln/PRO TV) 26 iunie, ora 19:00: Slovacia – ROMÂNIA (Frankfurt/PRO TV)

Slovacia – ROMÂNIA (Frankfurt/PRO TV) 26 iunie, ora 19:00: Belgia – Ucraina (Stuttgart/PRO TV)