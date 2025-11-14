Cum a fost posibil ca fetița de doi ani să moară în cabinetul stomatologic din București. Un medic explică riscurile substanței administrate

ADVERTISEMENT

O fetiță de doar doi ani și-a pierdut viața într-un cabinet stomatologic din București, după ce a fost sedată pentru tratarea a două carii. FANATIK a aflat substanța folosită, iar medicul urgentist Tudor Ciuhodaru explică care sunt riscurile anesteziei la copiii foarte mici și de ce orice procedură trebuie evaluată atent înainte de a fi efectuată.

Cum a ajuns o fetiță de doi ani să moară într-un cabinet stomatologic?

Joi seara, 13 noiembrie, o micuță a decedat într-o clinică stomatologică din Sectorul 3 al Capitalei, după ce a fost supusă unei anestezii. Autoritățile au precizat că în jurul orei 19:30 copilul a intrat în stop cardio-respirator, la aproximativ 20 de minute de la începutul procedurii.

Tatăl micuței susține că analizele medicale indicau valori foarte ridicate la ficat, de șase ori peste limitele normale. El spune că mama a semnalat acest aspect medicului prin mesaje, primind însă asigurări că intervenția era sigură.

Mai mult, tatăl fetiței acuză că apelul la 112 ar fi fost întârziat după ce copilul a intrat în stop cardio-respirator, ceea ce ar fi redus șansele de supraviețuire. Ministrul Sănătății a confirmat că există indicii privind întârzieri în solicitarea ajutorului de urgență.

Pericolele anesteziei la copii: ce trebuie să știm

FANATIK a aflat, pe surse, că substanța folosită pentru inducerea anesteziei este midazolam. Medicamentul este cunoscut pentru efectele sale sedative puternice, însă este contraindicat în cazul pacienților cu probleme hepatice, deoarece ficatul afectat poate încetini eliminarea substanței, crescând riscul unor complicații grave.

Acest aspect devine cu atâ , care indicau valori anormale, semnificativ crescute, la ficat.

„Țineți cont că un copilul nu este un adult de miniatură, da? Dozele sunt adaptate pe kilogram, pe vârstă. Iar dacă există perturbări ale funcției hepatice, pot exista efecte mai intense și pe durată mai mare.

Habar n-am ce valori avea la transaminaze. Anestezistul și-a asumat niște riscuri. Să ne iasă bine din cap, nu este nici o intervenție chirurgicală cu risc zero. Poate să fie o patologie cardiovasculară, mai ales la copiii mici. Tulburări de ritm, tot felul de aritmii. Care nu au fost decelate sau diagnosticate până în momentul respectiv”, a explicat Tudor Ciuhodaru, pentru FANATIK.

Cât de sigură este o procedură stomatologică la copiii foarte mici?

Medicul atrage atenția că, , mai ales dacă există semne de întrebare privind starea de sănătate a micuțului. Acesta recomandă amânarea procedurilor care nu sunt urgente, pentru a reduce riscurile și a desfășura procedura în condiții cât mai sigure.

„Fiind vorba de un copil de doi ani, poate să fie orice în spate. O patologie preexistentă și nediagnosticată. Tulburări de ritm. Tocmai de aceea, dacă ai și cel mai mic dubiu apropo de ceea ce vrei să-i faci, un consult de pediatrie înainte este optim.

Iar în momentul în care ai niște lucruri care sunt cu semnul întrebării, mai bine corectezi și reprogramezi. Pentru a reduce riscul, dacă nu sunt urgență, pot fi temporizate. Astfel, faci procedura în condiții cât mai aproape de normalitate. Eu așa aș fi procedat”, a mai punctat medicul urgentist.

Cum aleg medicii anestezia potrivită pentru cei mai mici pacienți?

Specialistul este de părere că alegerea metodei de anestezie la copiii foarte mici trebuie făcută cu mare grijă, ținând cont de starea generală a pacientului și de posibilele riscuri. Tudor Ciuhodaru, medic urgentist, explică faptul că nu toate tehnicile sunt potrivite pentru cei sub trei ani și că uneori este necesar să se amâne procedurile care nu sunt urgente.

„De ce nu i-au făcut altă tehnică de anestezie? Că nu merge orice la copii sub trei ani. Indicațiile pentru ei, apropo de anestezie, țin de faptul că este un pacient care s-ar putea să nu stea. E greu să intervii pe un copil agitat. Poate avea probleme neurologice. Poate avea probleme de orice alt gen. Nu vorbesc despre cazul acesta punctual, ci la modul general. Pentru că nu am toate datele în acest moment.

Nu știu pachetul complet de anestezie. Dar, dacă mă întrebați pe mine, dacă nu este o intervenție care să necesite urgență, astfel de lucruri e precaut să le corectezi înainte. Dar fiecare medic, consultant, familie, pot să aprecieze corect beneficiu-risc. Poate așa au luat decizia”, a menționat Ciuhodaru, pentru FANATIK.

Dispune orice cabinet de echipamente de resuscitare?

Chiar dacă personalul medical are competențele necesare pentru a interveni în situații critice, medicul semnalează asupra lipsei dotărilor în clinicile stomatologice. El subliniază că, în cazuri de urgență, echipamentele de resuscitare avansată sunt esențiale și nu sunt întotdeauna disponibile într-o clinică.

„Iar, apropo de resuscitare, anestezistul este unul din cei mai competenți doctori care poate să facă resuscitare. Acum rămâne o întrebare majoră: în ce măsură o astfel de clinică este dotată cu aparatură de resuscitare avansată? Adică ventilator, defibrilator, care nu sunt uzuali într-o clinică de stomatologie”, spune, în final, medicul urgentist.

De ce nu a fost amânată procedura fetiței?

Părinții fetiței de doi ani au relatat ce s-a întâmplat în cabinetul stomatologic. Tatăl a explicat că, înainte de intervenție, fetița a făcut analize care arătau valori foarte ridicate la ficat, de șase ori peste limita normală, și că aceste rezultate au fost transmise medicului stomatolog, care le-ar fi trimis către anestezist. Prin mesaje susține părintele că mama micuței a solicitata și amânarea procedurii.

„I-a spus că mai bine ar fi să schimbăm programarea”, a spus tatăl, însă li s-ar fi dat asigurări că totul este în regulă.

Potrivit părintelui, la aproximativ 20 de minute după administrarea sedării, starea fetiței s-a deteriorat rapid, iar copilul a intrat în stop cardio-respirator. El acuză că apelul la 112 și notificarea familiei au fost întârziate: „Pe noi ne-a anunțat abia după o oră și ceva. Și ambulanța a venit după o oră și ceva”.

Tatăl nu și-a ascuns durerea și furia: „Durerea e prea mare. Au omorât-o, asta e părerea mea”. De asemenea, a explicat că familia nu a avut acces în cabinet nici în timpul intervenției și nici imediat după tragedie, ceea ce a adâncit suferința lor.

Părinții admit că au semnat toate documentele necesare pentru anestezie, dar că au avertizat medicul despre valorile hepatice ridicate ale copilului.

Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat declanșarea unor controale administrative și medicale la clinica stomatologică unde a murit fetița de doi ani. Potrivit datelor preliminare, copila fusese sedată printr-o anestezie generală administrată intravenos pentru tratarea a două carii dentare.

Rogobete a subliniat că situația este gravă și că nu poate formula, în acest moment, o opinie medicală clară asupra cauzelor decesului. Ministrul a precizat că unele analize medicale ale fetiței erau „în afara intervalului de referință”, dar nu știe exact ce biomarkeri erau implicați și dacă aceștia au avut legătură cu anestezia.

De asemenea, Rogobete a confirmat că există indicii, „cu rezervă”, privind o posibilă întârziere între momentul în care copilul a intrat în stop cardiac și apelul la 112. El a subliniat că un răspuns clar va fi oferit doar după finalizarea anchetei și verificarea tuturor datelor: „așteptăm să vedem datele mai exacte”.

În paralel, Colegiul Medicilor a anunțat deschiderea unei anchete disciplinare pentru a evalua modul în care a fost gestionat cazul din punct de vedere medical și conduita terapeutică a cadrelor implicate.