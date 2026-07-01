Cum a fost posibilă tragedia în care fostul jucător Radu Mărginean și-a pierdut viața. Apar detalii înfiorătoare: se ruga în genunchi de medici să-l salveze

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Radu Mărginean a decedat la vârsta de doar 43 de ani, iar detalii ale tragediei petrecute marți seară, 30 iunie, la Arad, ies la iveală. Acestea arată cumplita durere lăsată în urmă de trecerea în neființă a fostului jucător de la UTA, CFR Cluj sau Gloria Bistrița.

Tatăl lui Radu Mărginean, devastat de tragedia pierderii fiului

În timp ce , la Arad avea loc o tragedie cumplită. Fostul fotbalist Radu Mărginean își pierdea viața într-un accident stupid.

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Nenorocirea s-a petrecut la baza sa de agrement MPA Pool, pe care fostul mijlocaș o deținea în apropiere de orașul Arad, în momentul în care acesta a vrut să remedieze o problemă la bazinele de apă ale complexului.

Conform , martorii evenimentului au susținut faptul că Mărginean a alunecat pe scări în timp ce cobora în camera tehnică și s-a lovit cu capul de beton. Cei aflați în complex i-au acordat primul ajutor, dar acesta nu a răspuns manevrelor.

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Tatăl lui Radu Mărginean, distrus de durere

Ambulanța a sosit repede la fața locului, iar medicii au încercat zeci de minute să-l resusciteze, însă totul a fost în zadar. Întreaga dramă s-a petrecut chiar sub ochii tatălui și ai fiului lui Radu Mărginean.

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Scena care a avut loc în incinta MPA Pool la sosirea ambulanței este una grăitoare pentru suferința familiei. Nicu Mărginean, tatăl fostului fotbalist, s-a pus în genunchi lângă fiul său și i-a implorat pe medici să-i salveze băiatul.

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este a doua dramă trăită de tatăl fostului fotbalist într-un timp relativ scurt. În urmă cu patru ani și jumătate, Nicu Mărginean a fost nevoit să-și îngroape și soția.

Cine a fost Radu Mărginean

Născut pe 3 ianuarie 1983, Radu Mărginean este considerat unul dintre cele mai bune produse ale fotbalului arădean de după Revoluție. A jucat peste 200 de meciuri pentru UTA, FC Bihor, CFR Cluj sau Gloria Bistrița și a fost component al naționalei de tineret a României.

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În ultima perioadă, fostul fotbalist a activat ca antrenor în cadrul Academiei UTA. În urmă cu un an, alături de colegii săi Sandu Gaica și Adi Ungur, a reușit să câștige titlul național cu echipa U17 a arădenilor și le-a organizat jucătorilor o petrecere chiar la baza sa de agrement.