Cum a fost prima apariție a lui Gigi Becali la TV! Dan Diaconescu: „Când mi-a răspuns la telefon am știut că el e omul pe care îl caut”

Dan Diaconescu a prezentat în o altă față a lui Gigi Becali, . Prima apariție TV a „omului cu banii” de la Campioana României a fost la OTV.

Vestitul om de televiziune i-a povestit moderatorului Horia Ivanovici momentul în care Gigi Becali a apărut în fața micilor ecrane. Dan Diaconescu afirmă că a aflat de patronul FCSB-ului dintr-un ziar în care era o știre legată de un scandal al acestuia.

„Regele audiențelor” mărturisește că și-a dat seama că Gigi Becali este făcut să apară în fața micilor ecrane încă din momentul în care i-a răspuns la telefon.

„Eu am două feluri de personaje celebre pe care le-am lansat, unii care recunosc că au fost la OTV și alții care spun că nu își mai aduc aminte. Printre cei care recunosc sunt următorii: Serghei Mizil, Silviu Prigoană și Gigi Becali.

Amintirea mea despre Gigi Becali este că am primit o știre la care titlul era că ‘Becali i-a dat cu scrumiera în cap într-o cafenea’, iar pe vremea aceea doar Giovanni Becali era cunoscut, cu care făceam emisiuni interminabile cu el și Mitică Dragomir la Tele7.

Eu l-am sunat pe Giovanni și i-am spus să vină la mine, pentru că i-a dat ziaristului cu scrumiera în cap, iar el mi-a spus că nu el, ci Gigi. Am cerut numărul lui și mi l-a dat. L-am sunat și în momentul în care mi-a dat ‘bună seara’, eu mi-am dat seama că el e personajul, că el e omul. L-am întrebat dacă vrea să vină la emisiune, iar el a zis ‘da’.

Când a venit și a povestit cu atâta farmec scena aia, asta înainte să întrăm în direct. Eu nu știam cum să-l mai opresc, pentru că după intrăm în direct. Asa frumos mi-a povestit de am spus în acel moment că ‘el este omul’. Am făcut emisiune atunci, și a doua zi, și a treia zi. După două săptămâni sau o lună am văzut la ProTV că au început să-l dea și atunci mi-am dat seama că l-am pierdut”, a spus Dan Diaconescu la Sport și Politică.

„Mergeam în avion doar cu Gigi Becali! Nu putea să se prăbușească datorită donațiilor la Muntele Athos”

Dan Diaconescu a povestit o întâmplare inedită cu patronul FCSB-ului. Cunoscutul om de televiziune recunoaște că, în ciuda fobiei de zbor, acesta călătorea doar cu Gigi Becali. Motivul? Avionul nu se putea răsturna datorită donațiilor la Muntele Athos și a actelor bune făcute de acesta.

„Nu am mai vorbit cu Gigi Becali de 13 ani. Este un om extraordinar! Viața ne-a aruncat pe fiecare în parte. Eu înțeleg, pe surse, că m-ar fi căutat acum 8 ani, dar eu nu mai aveam telefoanele și nu am putut să-i răspund. Cert e că eu am numai amintiri frumoase cu Gigi Becali.

Îți povesteam despre frica de zbor cu avionul și fac acum o destăinuire în exclusivitate. Eu am o frică ancestrală de avion și în perioada de glorie a Stelei, din 2005, Gigi Becali făcea întotdeauna o delegație și mă invita tot timpul.

Eu atunci nu călătoream din cauza fricii de avion, dar când mă suna Gigi spuneam că vin. De ce mă duceam? Înainte să urc în avion mă feream puțin, ca să văd dacă vine și Gigi, pentru că uneori zicea că vine, dar nu venea.

Dacă nu venea, mă dădeam repede jos pe scările din spate. Dacă eu îl vedeam pe Gigi în avion, eu făceam următoarea socoteală ‘nu are cum să cadă avionul ăsta la câți bani a dat Gigi la muntele Athos și la biserică, că Dumnezeu vede, scanează avionul’. Mergeam cu mare plăcere alături de el în avion, de 7-8 ori am fost”, a completat Dan Diaconescu.

