Cum a fost prima întâlnire la lot între Mircea Lucescu și Ianis Hagi. Dezvăluiri din interiorul echipei naționale

Naționala de fotbal a României se pregătește de debutul în noua ediție din Nations League. Mircea Lucescu l-a convocat pentru această acțiune pe Andrei Vochin, consilierul lui Răzvan Burleanu la FRF, a dezvăluit despre cum a decurs întâlnirea dintre cei doi.

Dezvăluiri din interiorul echipei naționale despre contactul dintre Mircea Lucescu și Ianis Hagi

Mircea Lucescu se pregătește pentru primele sale două partide din cel de-al doilea mandat pe banca echipei naționale a României. „Il Luce” s-a întâlnit cu jucătorii în cantonament.

Andrei Vochin a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA faptul că tehnicianul român a purtat o discuție separată cu Ianis Hagi, fotbalistul celor de la Rangers.

„Interacțiunea a fost absolut normală. Ianis s-a tuns, are un nou look acum. La sfârșitul antrenamentului am trecut pe lângă ei și discutau despre intensitatea antrenamentelor de la Rangers.

Au avut o discuție de câteva minute pe marginea terenului. În zilele următoare sigur vor interacționa, pentru că așa este nea Mircea să interacționeze cu jucătorii, să le explice cât mai multe dintre ideile lui…”, a spus Andrei Vochin la FANATIK SUPERLIGA.

Nicolae Stanciu are încredere într-o nouă calificare la un turneu final

După ce naționala României a ajuns în faza optimilor la EURO 2024 sub comanda lui Edi Iordănescu, Nicolae Stanciu crede că „tricolorii” se pot califica și la Campionatul Mondial din 2026.

Revenit la națională, în cantonament, jucătorul român a transmis că: „Echipa națională e pe un drum bun, avem mari speranțe că putem să ne calificăm la un campionat mondial, primul pas e Liga Națiunilor, pentru că ne poate ajuta în acest drum spre mondial. Ideal ar fi să luăm toate cele 6 puncte”, a afirmat Stanciu pentru

Probleme pentru Mircea Lucescu. Jucătorul chemat în premieră la națională s-a accidentat

Printre jucătorii convocați de Mircea Lucescu la acțiunea din această lună se află și Mihai Lixandru, mijlocașul FCSB-ului.

După meci, jucătorul a transmis care este starea sa, dorindu-și totuși să nu fie întors din drumul către prima reprezentativă: „Nu este nimic grav. Mi-a fugit glezna la acea fază. Nu e ceva grav, este o mică entorsă.

Mă așteaptă doctorul echipei naționale și vom vedea rezultatul. Îmi doresc foarte mult să fiu ok. Nu depinde doar de mine, depinde de ce hotărăște domnul selecționer. Primul lucru la care m-am gândit a fost naționala”, a spus Mihai Lixandru după meci.

