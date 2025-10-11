Cum a fost prima zi de pușcărie a lui Cristi Borcea: “A vomitat și a leșinat!”. Giovanni Becali, dezvăluiri uluitoare din închisoare: “Îi trimiteam scrisori Elenei Udrea”

Familia Becali a fost greu încercată în urmă cu mai mulți ani, când Gigi Becali, Victor Becali și Giovanni Becali s-au aflat în spatele gratiilor, iar acum, acesta din urmă, a dezvăluit o parte din peripețiile trăite în detenție.

Giovanni Becali, povești incredibile cu Cristi Borcea și Elena Udrea din închisoare. Cum a trăit fostul patron de la Dinamo prima zi de pușcărie

Giovanni Becali, care a stat în cameră, alături de fratele său, Victor Becali, dar și , spune că omul care „tăia și spânzura” la echipa bucureșteană a trăit momente grele în închisoare, mai ales în primele zile, când a văzut ce condiții are de îndurat. Borcea chiar ar fi avut stări de rău, cu vomă, cu senzații de leșin, spune Giovanni Becali la emisiunea GIOVANNI SHOW.

„Pușcăria ți-o faci tu singur, cum vrei. Dacă ești băiat deștept și dai respect, mai ales dacă ești și puțin popular cum eram eu. Ei erau tineri toți, îmi spuneau nea Giovanni, la gardieni mă refer. Toți sunt oameni civilizați. Dacă te dai mari că faci și dregi. Am avut două operații inghinale, pentru că, în prima fază, cu Victor Becali și cu Cristi Borcea, la Slobozia, au umplut bidoane din alea de 10 litri și făceau haltere. După au umplut și din alea de 20 de kg.

Am ridicat și eu și am făcut hernie. Am vrut să fac și eu mușchi ca ăștia. Avem diferență de ani față de ei. Și am fost la doctor, mi-au spus că am hernie inghinală. Un spital extraordinar la Rahova. Peste 7-8 luni, hop, și la celălalt picior. Acum nu am nicio problemă. Ce să faci acolo? Inventezi pentru a avea mintea ocupată. Îți vine toată viața în gând.

Cu Borcea e prima seară spectaculoasă, la Poarta Albă. Vin comandanții acolo, acum, în prima seară, nu sunt pregătiți, nu au nici camere libere. Totuși au câteva camere părăsite, nesplălate de doi ani, cu geamul spart, 4 martie 2014, nu o să uit în viața mea. Un frig de îngheța apa. S-a făcut 22:30, am semnat, am făcut, am intrat în cameră. S-a dus Borcea până la toaletă și când a văzut ce e acolo a început să vomite”, a povestit Giovanni Becali.

Giovanni Becali, scrisori cu Elena Udrea când era în închisoare. Fostul agent de fotbaliști a spus tot. Cum l-a impresionat Cristian Popescu „Piedone”

și a lucrat cu mari jucători, precum Gică Hagi, Gheorghe Popescu sau Adrian Mutu, a rememorat perioada din pușcărie și a mai povestit cum a corespondat cu Elena Udrea, un politician extrem de important al țării în urmă cu nu foarte mult timp. De asemenea, Giovanni Becali a fost întrebat ce VIP l-a impresionat, dintre cei aflați în pușcărie, și a rostit numele lui Cristian Popescu „Piedone”.

„L-am luat cu Victor. Dacă nu ne avea pe noi era greu pentru el acolo. A leșinat…era prima zi. Primele zile au fost grele pentru el. Dacă nu eram noi cred că bătea în ușă, făcea pe acolo urât. Nu putea să stea fără noi. Ei au camerele pline, doar nu o să facă pentru noi niște camere. I-am scris și lui Elena Udrea, mi-a scris și ea. Corespondam cu ea. Mi-a zis că la ea, la Târgușor, era un dezastru. Să vedem care e situația, că tot se vorbea.

Eu nu mă plâng. Am vorbit cu toate VIP-urile care au fost. Cel mai tare poate a fost Piedone. Am avut mulți politicieni. Copos a fost cu Popescu la Rahova. Fratele lui Marian Iancu a stat cu noi. MM Stoica și Popescu au venit mai târziu. Lui Popescu i-a fost greu, îți dai seama din ce lume venea el. L-a ajutat că a venit nevasta lui în fiecare zi și asta i-a dat forță. Borcea avea un avocat, care venea numai pe la 2-3 noaptea”, a concluzionat Giovanni Becali la GIOVANNI SHOW.

De ce Giovanni Becali, Victor Becali și Cristi Borcea au făcut pușcărie. Ce înseamnă „dosarul transferurilor”

Dosarul Transferurilor a reprezentat unul dintre cele mai răsunătoare scandaluri din fotbalul românesc, scoțând la iveală o rețea complexă de tranzacții ilegale și sume nedeclarate din transferurile jucătorilor în străinătate. Printre numele grele implicate s-au numărat impresarii Giovanni și Victor Becali, dar și fostul acționar al clubului Dinamo București, Cristi Borcea. Aceștia au fost acuzați că, prin intermediul unor contracte fictive și comisioane nedeclarate, au prejudiciat statul român cu milioane de euro, în timp ce își rotunjeau considerabil averile personale.

După ani de anchete și procese, dosarul s-a încheiat cu condamnări definitive pentru toți cei implicați, marcând un moment de cotitură în relația dintre fotbal și justiție în România. Giovanni și Victor Becali, alături de Cristi Borcea, au primit pedepse cu închisoarea, iar verdictul a fost privit drept un semnal puternic împotriva corupției din sport. Cazul a devenit un reper pentru lupta anticorupție din domeniul sportiv.